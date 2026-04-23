УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13799 відвідувачів онлайн
Новини Будні поліції
846 33

У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський

У Нацполіції пояснили нестачу кадрів і відповіли на заклики про відправку поліцейських на фронт

У Національній поліції фіксують некомплект близько 18%, у патрульній поліції - майже 26%. Причинами називають навантаження та брак кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про кількість поліцейських

"По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів", - сказав Вигівський.

Та додав,  що ситуація з нестачею кадрів має кілька причин. Перше - всі розуміють навантаження, яке є у поліцейських, а друге - низькі зарплати

"І мене відверто дивує, коли люди в мережах, так звані "експерти", "лідери думок" кажуть, що у поліції працює 400 тисяч, 300, 200. Звідки ці цифри беруть - мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи понад 100 тисяч поліцейських", - розповів Вигівський.

Про відправку поліцейських на фронт

Він також пояснив, чому, на його думку, недоцільно масово переводити поліцейських до війська.

"Коли кажуть - давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі", - зазначив глава Нацполіції.

Що передувало?

Станом на сьогодні приблизно 70% особового складу Національної поліції вже виконували завдання на лінії бойового зіткнення.

Автор: 

Нацполіція (15613) Вигівський Іван (95)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Нафіга воно бреше? Україна сама поліцейська держава по кількості поліцаїв на душу населення в Європі! Вийдеш на вулицю,а поліцаї,як таргани ходять та їздять!
показати весь коментар
23.04.2026 09:58 Відповісти
+7
Де записуватися? Але є одне але в паліцію 😸. Я по здоров'ю не проходжу, а в окопи будь ласка, доречі така ж сама історія з МНС ( провіряв).
показати весь коментар
23.04.2026 09:55 Відповісти
+4
У Києві великий некомплект поліціянтів - понад 20%, - Клименко
Джерело: https://censor.net/ua/n3611575

У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
Джерело: https://censor.net/ua/n3611967

де просрали 2% за дві доби?
терміново звільнились, та добровольцями у скелю?
показати весь коментар
23.04.2026 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де записуватися? Але є одне але в паліцію 😸. Я по здоров'ю не проходжу, а в окопи будь ласка, доречі така ж сама історія з МНС ( провіряв).
показати весь коментар
23.04.2026 09:55 Відповісти
З пєстіком в новеньких дастерах і тойотах їздити так і вік тіко до 45 і здоров'я як в совєцьку десантуру вимагали і психвідбір, де інтелект не нижче учасника шкільних олімпіад. А, якщо якась стрілянина, то панять і прастіть. Тут Дудіну так захищали як майже святу. Ну а на фронт то і дурні ( легкі форми психічних захворювань і розумової відсталості), наркомани, алкоголіки і криві і сліпі і хронічно хворі в стадії ремісії саме то. А вік до 60 років без 2 місяців.
показати весь коментар
23.04.2026 10:09 Відповісти
та сама фуйня але ти бачив які мордовороти в поліції стоят? поки не будут такі пики то нас не візьмут. а мене з армії все рівно не відпустят
показати весь коментар
23.04.2026 10:11 Відповісти
мєнти вже до цього моду були взяли, в диякони висвячуватись. ряса - краще броні мєнтовського мундірчіка! а це видно взагалі почали масово перевзуватись ))
показати весь коментар
23.04.2026 09:58 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 09:58 Відповісти
i кожний третiй с кавою у руках.
показати весь коментар
23.04.2026 10:16 Відповісти
Як бліх на собаці.
показати весь коментар
23.04.2026 10:21 Відповісти
напевно в олвмпійську збірну по бігу всі пійшли! чому йдуть а поліцію сьогодні? бронь в першу чергу- наживатись на ухилянтах та й просто від гнилого характера!в сша на поліціянта конкурс а тут!
показати весь коментар
23.04.2026 09:59 Відповісти
І ще хороша зарплата, і мінімум роботи, тільки інколи якийсь зашквар. Але як говорять про пожежників, якщо пожежа, то можна звільнитись.
показати весь коментар
23.04.2026 10:03 Відповісти
Уяви собі, раптом за одну ніч поліція щезає. Держава живе без поліції...
показати весь коментар
23.04.2026 10:08 Відповісти
Ну 24.02.22 у всіх фронтових містах і містечках так було. І виявилось, що можна. Самоорганізувались і навели лад.
показати весь коментар
23.04.2026 10:12 Відповісти
А чому ж цю практику не продовжили?
показати весь коментар
23.04.2026 10:15 Відповісти
Це мрія для пересічного українця.
показати весь коментар
23.04.2026 10:20 Відповісти
Мусор і в Африці мусор.... Брехливі, трусливі гниди... 😡😡😡😡😡
показати весь коментар
23.04.2026 10:00 Відповісти
де просрали 2% за дві доби?
терміново звільнились, та добровольцями у скелю?
показати весь коментар
23.04.2026 10:02 Відповісти
Говорити можна все, але хто ж їм повірить
показати весь коментар
23.04.2026 10:04 Відповісти
Нацпол в маштабах України - 18%, а в Києві -20%. Якщо збільшити штат завтра на 50%, то і завтра так звана нестача буде -50%!!!. При тій самій кількості особового складу. Ловкость рук і нікакого машенства.
показати весь коментар
23.04.2026 10:16 Відповісти
А в Україні некомплект громадян складає 40%. Скільки поліції стоїть навколо Банкової? Зніміть охорону Єрмака, Бубочки і 5 - 6 ефективних менеджерів і відправте їх в патруль, тоді й буде вам комплект на 120%.
показати весь коментар
23.04.2026 10:04 Відповісти
Ну автопарк біля мусарок збільшився,так,що ******* цей Вигівський.Люди дурні,але не всі
показати весь коментар
23.04.2026 10:06 Відповісти
Так не всім Українцям подобається прислужувати московським вертухаям за куски їх столу, як це масштабно робиться у Черкаській обл, міста Корсуня!! Там, за КОМАНДОЮ ригоАНАЛЬНОГО посіпаки, побігли мусорські убивати Захисника України, - Сергія Русінова, підкидати йому наркоту, вибухівку…
Ну як до НацПолу та отих майорів-капітанів продажних можна йти і ЗАХИЩАТИ. Українців!! Вони ж у спину нож встромлять Поліцейському, за командою бандюка ригівського!! Таких орків, ВІШАТИ треба перед будівлею райРадади!! А вигівський про 18% лопоче, ЗНАЮЧИ і нічого не роблячи для знищення такоі гнидоти у НацПолі!!
Щетельней треба, кєровніки… від зелупня, а не народу України, якому ви ж присягали!!
показати весь коментар
23.04.2026 10:06 Відповісти
У мене таке питання! А чому в армію старих та хворих беруть,а в поліцію не беруть?
показати весь коментар
23.04.2026 10:06 Відповісти
Коментує так, наче поліція з країни без війни.
Те, що вигребли все сільске господарство та промисловість його не турбує.
Але намагається виправдати сидіння у тилу людей зі зброєю 2% відсотками специфічних напрямків.
показати весь коментар
23.04.2026 10:07 Відповісти
Всі втікли?
показати весь коментар
23.04.2026 10:08 Відповісти
Зелена мразота почала використовувати нову методичку для виправдання поступової еволюції поліції в мусорню та організоване злочинне угруповання.
показати весь коментар
23.04.2026 10:09 Відповісти
Якщо використовувати поліцію не за призначенням, а для бусифікації, кошмарити бізнес, ганяти бабусь які продають домашні продукти на вулиці, кришувати повій, наркобізнес, азартні ігри то й мільйона поліцаїв не вистачить.
А якщо поліція буде виконувати лише ту роботу, яка на них покладена по закону, (охорона правопорядку та життя цивільних) то їх навіть скорочувати доведеться.
показати весь коментар
23.04.2026 10:12 Відповісти
Виговському не хватає клепки в голові, а не поліцаїв, яких розвелося як бліх на собаці.
показати весь коментар
23.04.2026 10:16 Відповісти
Ну досить вже виправдовуватися. Облажалися по повній!
показати весь коментар
23.04.2026 10:17 Відповісти
Пздж чистой воды....скорее перекомплект,% на 300 Бо пары минут по улице не пройдешь,чтоб патрульная мимо не проезжала...
показати весь коментар
23.04.2026 10:18 Відповісти
Де записатися в поліцейські можна, буду кошмарити водіїв на старих жигулях.
показати весь коментар
23.04.2026 10:18 Відповісти
так поліцейських нема взагалі

одні мусора
показати весь коментар
23.04.2026 10:19 Відповісти
Коли в місто приїзджає велика шишка,мусорню інколи виганяють на вулицю,та їх,як тарганів
показати весь коментар
23.04.2026 10:20 Відповісти
 
 