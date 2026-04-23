У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
У Національній поліції фіксують некомплект близько 18%, у патрульній поліції - майже 26%. Причинами називають навантаження та брак кандидатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.
Про кількість поліцейських
"По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів", - сказав Вигівський.
Та додав, що ситуація з нестачею кадрів має кілька причин. Перше - всі розуміють навантаження, яке є у поліцейських, а друге - низькі зарплати
"І мене відверто дивує, коли люди в мережах, так звані "експерти", "лідери думок" кажуть, що у поліції працює 400 тисяч, 300, 200. Звідки ці цифри беруть - мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи понад 100 тисяч поліцейських", - розповів Вигівський.
Про відправку поліцейських на фронт
Він також пояснив, чому, на його думку, недоцільно масово переводити поліцейських до війська.
"Коли кажуть - давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі", - зазначив глава Нацполіції.
Що передувало?
Станом на сьогодні приблизно 70% особового складу Національної поліції вже виконували завдання на лінії бойового зіткнення.
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611575
Джерело: https://censor.net/ua/n3611967
де просрали 2% за дві доби?
терміново звільнились, та добровольцями у скелю?
Ну як до НацПолу та отих майорів-капітанів продажних можна йти і ЗАХИЩАТИ. Українців!! Вони ж у спину нож встромлять Поліцейському, за командою бандюка ригівського!! Таких орків, ВІШАТИ треба перед будівлею райРадади!! А вигівський про 18% лопоче, ЗНАЮЧИ і нічого не роблячи для знищення такоі гнидоти у НацПолі!!
Щетельней треба, кєровніки… від зелупня, а не народу України, якому ви ж присягали!!
Те, що вигребли все сільске господарство та промисловість його не турбує.
Але намагається виправдати сидіння у тилу людей зі зброєю 2% відсотками специфічних напрямків.
А якщо поліція буде виконувати лише ту роботу, яка на них покладена по закону, (охорона правопорядку та життя цивільних) то їх навіть скорочувати доведеться.
одні мусора