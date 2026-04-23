У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський

У Національній поліції фіксують некомплект близько 18%, у патрульній поліції - майже 26%. Причинами називають навантаження та брак кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Про кількість поліцейських

"По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів", - сказав Вигівський.

Та додав, що ситуація з нестачею кадрів має кілька причин. Перше - всі розуміють навантаження, яке є у поліцейських, а друге - низькі зарплати

"І мене відверто дивує, коли люди в мережах, так звані "експерти", "лідери думок" кажуть, що у поліції працює 400 тисяч, 300, 200. Звідки ці цифри беруть - мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи понад 100 тисяч поліцейських", - розповів Вигівський.

Про відправку поліцейських на фронт

Він також пояснив, чому, на його думку, недоцільно масово переводити поліцейських до війська.

"Коли кажуть - давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі", - зазначив глава Нацполіції.

Станом на сьогодні приблизно 70% особового складу Національної поліції вже виконували завдання на лінії бойового зіткнення.