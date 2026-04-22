УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8778 відвідувачів онлайн
Новини Поліціянти на фронті
4 361 72

Близько 70% поліціянтів вже були задіяні на лінії бойового зіткнення, - Вигівський

Поліція на фронті

Станом на сьогодні приблизно 70% особового складу Національної поліції вже виконували завдання на лінії бойового зіткнення.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ротація поліції на фронт

"У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були задіяні або задіяні на лінії бойового зіткнення. Насправді ситуація дуже складна. Люди також виснажені, цілодобово працюють. У НПУ є свій функціонал, ми забезпечуємо порядок всередині країни. І ми ще й допомагаємо іншим правоохоронним органам, коли вони не справляються, тому що в них не вистачає людей", - сказав Вигівський.

Дефіцит поліціянтів

Він пояснив, що на сьогодні в патрульній поліції не комплект становить близько 25%, а в Києві – навіть більше. Але за необхідності патруль має реагувати на всі виклики вчасно, тому інколи для підсилення в наряди ідуть співробітники, які зазвичай працюють в апараті, а не на вулицях. Так зокрема сталося з однією з двох поліціянтів, які після теракту 18 квітня втікали з місця події.

  • Очільник НГУ також розповів, що зарплати поліцейських нині неконкурентні, якщо порівнювати з іншими правоохоронними органами, такими як Держбюро розслідувань (ДБР), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Служба безпеки України (СБУ). Підвищити оклади всім для держави складно, адже це правоохоронний орган в українській системі – 100 000 поліцейських. Хоча деякі законопроєкти вже є і розглядаються, додав Вигівський.

Автор: 

Нацполіція (15616) Вигівський Іван (98) війна в Україні (8153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Кому воно таке відверте лайно 3,14здить?
показати весь коментар
22.04.2026 17:15 Відповісти
+31
показати весь коментар
22.04.2026 17:29 Відповісти
+29
Йому не соромно. У нього совісті нема. І як наслідок - честі.
показати весь коментар
22.04.2026 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2026 17:15 Відповісти
Ну так а где видели не 3,14здливого мусора..нонсенс...
показати весь коментар
22.04.2026 17:57 Відповісти
В мене знайомі силовики ще з АТО всі з убд. Відсиділись в лазнях Краматорська й Слов'янська, тому досить правдоподібна цифра.
показати весь коментар
22.04.2026 18:00 Відповісти
Мусора все соломку подстеливают давно, убд на 2-3 линии и то если знакомых нема которые оформят и так, и инвалидности для доп пенсии и выплат(а сейчас еще и бронь). Не жизнь, а песня бл
показати весь коментар
22.04.2026 18:16 Відповісти
У мене були таки лвквідатори аварії на ЧАЕС. Доїхпли до Вишгорода і все. А наказом по вч були там у відрядженні. Всі зампоцуцери та прапагондони. Один ррапор був серед них, пожежник.
показати весь коментар
22.04.2026 18:49 Відповісти
тепер у них нова тєма,від Волині польського кордону і максимум до Чернігівщини попри білоруський кордон проводять ротації по місяцю на СП.і усьо,почесті,убд і інші плюшки.
показати весь коментар
22.04.2026 21:52 Відповісти
Взагалі це приведені данні тих хто має ментівськи УБД, а як менти отримували УБД всім відомо, за багато кілометрів від ЛБЗ на блок-постах волонтерів шманали та місцевих тьолочек по саунах відкохували.
показати весь коментар
22.04.2026 20:16 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 17:15 Відповісти
Брехня . Ну , хіба що 10-15% вважати за "близько 70"..
показати весь коментар
22.04.2026 17:16 Відповісти
Брехня!Блокпости шмон!
показати весь коментар
22.04.2026 17:17 Відповісти
«…так або інакше»
показати весь коментар
22.04.2026 17:21 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 17:29 Відповісти
діловодами, счотоводами. на підробітки їздили. їх на підсилення ще не посилали ))
показати весь коментар
22.04.2026 17:17 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 17:17 Відповісти
Во времена АТО надо было 45 дней. Позже стало 30, как и сейчас.
показати весь коментар
22.04.2026 17:19 Відповісти
45 днів пити пиво каву в придорожній забігайловці дуже складно.
Співчуваю поліцаям, котрі таким чином, за 100 км від ЛБЗ, отримували свої посвідчення УБД.
показати весь коментар
22.04.2026 17:39 Відповісти
О, мєнти набігли комент мій потерли. Хєрої *****. 70% воювало каже - навіть ТЦК ****** від такої хуцпи, там хоч реальні ветерани є.
показати весь коментар
22.04.2026 23:00 Відповісти
Я десь уже чув щось подібне про ТЦК
показати весь коментар
22.04.2026 17:18 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 17:23 Відповісти
ДБЗ для них-це три місяці патрулювання в південних чи східних містах,та ще й посвідчення убд можуть отримати.
Посилають з місця роботи,потім назад повертаються на своє місце.
показати весь коментар
22.04.2026 17:19 Відповісти
"Очільник НГУ також розповів, що зарплати поліцейських нині неконкурентні, якщо порівнювати з іншими правоохоронними органами, такими як Держбюро розслідувань (ДБР), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Служба безпеки України (СБУ). "

******* мусаріла не хоче порівняти з моєю ЗСУшною зарплатою, від якої мені на відміну від цього зажертого скота нікуди не подітись бо на відміну від цього чмиря я мобілізований ?
показати весь коментар
22.04.2026 17:20 Відповісти
У мене у ЗСУ середня була 80.Це з бойовим,оздоровчими,і т.д.В Черкасах набирають в патрульну,ставка 18к.
показати весь коментар
22.04.2026 17:30 Відповісти
На початках і в мене була 100 з бойовими. Але тепер гола ставка 21 тис. У мєнтів від 30 з доплатами під час війни.
показати весь коментар
22.04.2026 22:58 Відповісти
Просто надо не зарплату мусорам поднимать , а другим правоохранительным органам ( ДБР, НАБУ, СБУ ) зарплату ОПУСКАТЬ …
показати весь коментар
23.04.2026 08:22 Відповісти
Задіяні на блок постах за 30-50 км, УБД отримали, і по 30-100 тис доплати...
показати весь коментар
22.04.2026 17:22 Відповісти
Чего только не расскажешь ради "чести мундира". И все радиолампа.
показати весь коментар
22.04.2026 17:22 Відповісти
Яка честь мундира, скоріше по п'яні
показати весь коментар
22.04.2026 17:56 Відповісти
Не вірю, знаю, що добровольців шукали, а кого насилу відправляли, то частина йшла в СЗЧ. Але питання не в добровольцях, а у всіх, які місяць через 1 рік мають бути на передовій, а не в тилу на блокпостах, надбавки отримують усі!
показати весь коментар
22.04.2026 17:24 Відповісти
По документам 70% ходило в штикову на танки, мають УБД, і купу привілеїв.
показати весь коментар
22.04.2026 17:25 Відповісти
І не почервоніє, wyсорське рило..
показати весь коментар
22.04.2026 17:27 Відповісти
Зелене лайно вже відкрито, не соромлячись, сцить у вічі пересічним...
показати весь коментар
22.04.2026 17:28 Відповісти
І вже дуже давно. Вигівського давно слід понизити у званні і відправити у відставку за весь той бардак, що відбувається в його "авгієвих стайнях".
показати весь коментар
22.04.2026 17:42 Відповісти
Цікаво, у відставку, з пенсією в 200000 гривень, це мінімум. А може ліпше на передову
показати весь коментар
22.04.2026 17:55 Відповісти
Поліція має бути регулярно застосована на передовій !
Від міністра до поліціянтки відділу забезпечення шкарпетками .
Ротація на передову поліцейських повинна бути постійною !
показати весь коментар
22.04.2026 17:28 Відповісти
За 30км стояли. убд отримали, ще й по 2га землі дали👹
показати весь коментар
22.04.2026 17:29 Відповісти
Ну звісно. А чому не "73% поліціянтів", це було б "сакрально потужно"..
показати весь коментар
22.04.2026 17:30 Відповісти
І героїчно по півроку в окопах сиділи? Кому воно оте киздить?
показати весь коментар
22.04.2026 17:33 Відповісти
Працівників поліції не вистачає , зате полохливих поліцаїв вистачає . Якщо ти одів форму то ти повинен бути готовий до будь якої правоохоронної роботи .
показати весь коментар
22.04.2026 17:39 Відповісти
Ти, я бачу,не готовий служити народу України, балабол.
показати весь коментар
22.04.2026 20:12 Відповісти
Не не готовий мені минуло 60 . А ти мабуть мєнт продажний.
показати весь коментар
22.04.2026 20:21 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 17:39 Відповісти
не кизди киздабол
показати весь коментар
22.04.2026 17:42 Відповісти
Цим!Вірю))))) там 50 проц, швидче перекотити ніж донести.
показати весь коментар
22.04.2026 17:42 Відповісти
І чому я йому не вірю? 🤔
показати весь коментар
22.04.2026 17:44 Відповісти
По посвідченням то вже більше
показати весь коментар
22.04.2026 17:46 Відповісти
Схоже ніхто не прочитав головне -
"У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були задіяні Джерело: https://censor.net/ua/n3611863
- а "так чи інакше" , це як ...?
показати весь коментар
22.04.2026 17:46 Відповісти
шось, хтось, десь, колись, можливо...
показати весь коментар
22.04.2026 17:48 Відповісти
Ну, це мабуть по отриманим посвідченням, а реально? Скоріше, слухали розповіді, та фільми дивилися
показати весь коментар
22.04.2026 17:52 Відповісти
Та какие там 70, все 170...
показати весь коментар
22.04.2026 17:54 Відповісти
«Люди також виснажені, цілодобово працюють»
а можна побачити результати їх «виснажливої» праці? Якийсь звіт?
бо що я бачу ще це вальяжне катання вулицями на нових автомобілях, спання в авто або попивання кави десь в тіньку
показати весь коментар
22.04.2026 17:57 Відповісти
Вот же хитрожопые,кто то воюет на фронте,а кто то задействован на лбз,и те и другие воюют,и те и другие фронтовики- герои.
показати весь коментар
22.04.2026 18:05 Відповісти
Яка брехня. Скільки знаю ментів - жоден не був на фронті. Декілька зробили убдшки потусувавшись на блокпостах в прикордонних зонах
показати весь коментар
22.04.2026 18:11 Відповісти
В ти піди захищати людей тут, в тилу, якщо не пішов на фронт. Але тільки ********* на форумі спроможне. ПНХ!
показати весь коментар
22.04.2026 20:15 Відповісти
Тцкуны тоже были, на блокпостах на 3 линии для убд. Старайся лучше
показати весь коментар
22.04.2026 18:13 Відповісти
Тобто , 70 % поліціянтів , мають фейкові убд посвідчення , а також вони мають фейкову інвалідність , як прокурори, судді , депутати , та їх родини.
показати весь коментар
22.04.2026 18:16 Відповісти
Звісно, як і ТЦК одні ветерани. Без ніг без рук фізо на добре здають.
показати весь коментар
22.04.2026 18:25 Відповісти
Ща попреть статистика . Это только цветочки. Завтра окажется что там 80% ветераны, ну как в тцк))
показати весь коментар
22.04.2026 18:32 Відповісти
Идут они в .... Или ...!
показати весь коментар
22.04.2026 18:44 Відповісти
Ну,если дворы домов и обочины улиц можно назвать линее боевого столкновения,то наверное это так...Сегодня свежий пример...Ездят по дворам домов,медленно...кого выпасают-куй его знает...полный Дакстер..4 или 5 человек...Пацан лет 18 переходит внутридомовую дорогу в наушниках...они ему в кричалку-наушники сними....иногда просто диву даешься от таких кадров...кто там работает.Зачем полиция нужна в таком колличестве,у меня одного вопрос все время крутится???
показати весь коментар
22.04.2026 19:04 Відповісти
В ти що маєш, щоб тут балакати?
показати весь коментар
22.04.2026 20:16 Відповісти
Навіщо брехати суспільству?Самі роблять резонанс.
показати весь коментар
22.04.2026 19:19 Відповісти
Нічого не зрозуміло. То казали що вони не навчені, а тепер виявляється що 70% були на фрогті. )))
показати весь коментар
22.04.2026 20:15 Відповісти
Тобі, дурню, що не скажи, то ти в усе віриш. Піди і докупи собі розуму.
показати весь коментар
22.04.2026 20:17 Відповісти
Опа, мусорок озвався )
показати весь коментар
22.04.2026 20:22 Відповісти
Твои валянки максимум 100метровку хорошо бегают. И то, это про тех, кто хоть как-то от свиноматки отличается
показати весь коментар
23.04.2026 06:07 Відповісти
 
 