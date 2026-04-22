Близько 70% поліціянтів вже були задіяні на лінії бойового зіткнення, - Вигівський
Станом на сьогодні приблизно 70% особового складу Національної поліції вже виконували завдання на лінії бойового зіткнення.
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Ротація поліції на фронт
"У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були задіяні або задіяні на лінії бойового зіткнення. Насправді ситуація дуже складна. Люди також виснажені, цілодобово працюють. У НПУ є свій функціонал, ми забезпечуємо порядок всередині країни. І ми ще й допомагаємо іншим правоохоронним органам, коли вони не справляються, тому що в них не вистачає людей", - сказав Вигівський.
Дефіцит поліціянтів
Він пояснив, що на сьогодні в патрульній поліції не комплект становить близько 25%, а в Києві – навіть більше. Але за необхідності патруль має реагувати на всі виклики вчасно, тому інколи для підсилення в наряди ідуть співробітники, які зазвичай працюють в апараті, а не на вулицях. Так зокрема сталося з однією з двох поліціянтів, які після теракту 18 квітня втікали з місця події.
- Очільник НГУ також розповів, що зарплати поліцейських нині неконкурентні, якщо порівнювати з іншими правоохоронними органами, такими як Держбюро розслідувань (ДБР), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Служба безпеки України (СБУ). Підвищити оклади всім для держави складно, адже це правоохоронний орган в українській системі – 100 000 поліцейських. Хоча деякі законопроєкти вже є і розглядаються, додав Вигівський.
пивокаву в придорожній забігайловці дуже складно.
Співчуваю поліцаям, котрі таким чином, за 100 км від ЛБЗ, отримували свої посвідчення УБД.
Посилають з місця роботи,потім назад повертаються на своє місце.
******* мусаріла не хоче порівняти з моєю ЗСУшною зарплатою, від якої мені на відміну від цього зажертого скота нікуди не подітись бо на відміну від цього чмиря я мобілізований ?
Від міністра до поліціянтки відділу забезпечення шкарпетками .
Ротація на передову поліцейських повинна бути постійною !
- а "так чи інакше" , це як ...?
а можна побачити результати їх «виснажливої» праці? Якийсь звіт?
бо що я бачу ще це вальяжне катання вулицями на нових автомобілях, спання в авто або попивання кави десь в тіньку