Около 70% полицейских уже были задействованы на линии боевого столкновения, - Выговский

На сегодняшний день около 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"У нас около 70% полицейских так или иначе уже были задействованы на линии боевого столкновения. На самом деле ситуация очень сложная. Люди также измотаны, работают круглосуточно. У НПУ есть свой функционал, мы обеспечиваем порядок внутри страны. И мы еще и помогаем другим правоохранительным органам, когда они не справляются, потому что у них не хватает людей", — сказал Выгивский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выговский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию

Дефицит полицейских

Он пояснил, что на сегодняшний день в патрульной полиции некомплект составляет около 25%, а в Киеве – даже больше. Но при необходимости патруль должен реагировать на все вызовы своевременно, поэтому иногда для усиления в наряды идут сотрудники, которые обычно работают в аппарате, а не на улицах. Так, в частности, произошло с одним из двух полицейских, которые во время теракта 18 апреля бежали с места происшествия.

Глава НГУ также рассказал, что зарплаты полицейских сейчас неконкурентоспособны, если сравнивать с другими правоохранительными органами, такими как Госбюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Служба безопасности Украины (СБУ). Повысить оклады всем для государства сложно, ведь это правоохранительный орган в украинской системе – 100 000 полицейских. Хотя некоторые законопроекты уже есть и рассматриваются, добавил Выговский.

Читайте также: На фронте воюют 17 тысяч полицейских, то есть почти каждый пятый, - Выговский

Кому воно таке відверте лайно 3,14здить?
22.04.2026 17:15 Ответить
Йому не соромно. У нього совісті нема. І як наслідок - честі.
22.04.2026 17:17 Ответить
Задіяні на блок постах за 30-50 км, УБД отримали, і по 30-100 тис доплати...
22.04.2026 17:22 Ответить
Кому воно таке відверте лайно 3,14здить?
22.04.2026 17:15 Ответить
Ну так а где видели не 3,14здливого мусора..нонсенс...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:57 Ответить
В мене знайомі силовики ще з АТО всі з убд. Відсиділись в лазнях Краматорська й Слов'янська, тому досить правдоподібна цифра.
показать весь комментарий
22.04.2026 18:00 Ответить
Мусора все соломку подстеливают давно, убд на 2-3 линии и то если знакомых нема которые оформят и так, и инвалидности для доп пенсии и выплат(а сейчас еще и бронь). Не жизнь, а песня бл
показать весь комментарий
22.04.2026 18:16 Ответить
22.04.2026 17:15 Ответить
Брехня . Ну , хіба що 10-15% вважати за "близько 70"..
22.04.2026 17:16 Ответить
Брехня!Блокпости шмон!
22.04.2026 17:17 Ответить
«…так або інакше»
22.04.2026 17:21 Ответить
22.04.2026 17:29 Ответить
діловодами, счотоводами. на підробітки їздили. їх на підсилення ще не посилали ))
22.04.2026 17:17 Ответить
Йому не соромно. У нього совісті нема. І як наслідок - честі.
22.04.2026 17:17 Ответить
Во времена АТО надо было 45 дней. Позже стало 30, как и сейчас.
22.04.2026 17:19 Ответить
45 днів пити пиво каву в придорожній забігайловці дуже складно.
Співчуваю поліцаям, котрі таким чином, за 100 км від ЛБЗ, отримували свої посвідчення УБД.
22.04.2026 17:39 Ответить
Я десь уже чув щось подібне про ТЦК
22.04.2026 17:18 Ответить
22.04.2026 17:23 Ответить
ДБЗ для них-це три місяці патрулювання в південних чи східних містах,та ще й посвідчення убд можуть отримати.
Посилають з місця роботи,потім назад повертаються на своє місце.
22.04.2026 17:19 Ответить
"Очільник НГУ також розповів, що зарплати поліцейських нині неконкурентні, якщо порівнювати з іншими правоохоронними органами, такими як Держбюро розслідувань (ДБР), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Служба безпеки України (СБУ). "

******* мусаріла не хоче порівняти з моєю ЗСУшною зарплатою, від якої мені на відміну від цього зажертого скота нікуди не подітись бо на відміну від цього чмиря я мобілізований ?
22.04.2026 17:20 Ответить
У мене у ЗСУ середня була 80.Це з бойовим,оздоровчими,і т.д.В Черкасах набирають в патрульну,ставка 18к.
22.04.2026 17:30 Ответить
Задіяні на блок постах за 30-50 км, УБД отримали, і по 30-100 тис доплати...
22.04.2026 17:22 Ответить
Чего только не расскажешь ради "чести мундира". И все радиолампа.
22.04.2026 17:22 Ответить
Яка честь мундира, скоріше по п'яні
22.04.2026 17:56 Ответить
Не вірю, знаю, що добровольців шукали, а кого насилу відправляли, то частина йшла в СЗЧ. Але питання не в добровольцях, а у всіх, які місяць через 1 рік мають бути на передовій, а не в тилу на блокпостах, надбавки отримують усі!
22.04.2026 17:24 Ответить
По документам 70% ходило в штикову на танки, мають УБД, і купу привілеїв.
22.04.2026 17:25 Ответить
І не почервоніє, wyсорське рило..
22.04.2026 17:27 Ответить
Зелене лайно вже відкрито, не соромлячись, сцить у вічі пересічним...
22.04.2026 17:28 Ответить
І вже дуже давно. Вигівського давно слід понизити у званні і відправити у відставку за весь той бардак, що відбувається в його "авгієвих стайнях".
22.04.2026 17:42 Ответить
Цікаво, у відставку, з пенсією в 200000 гривень, це мінімум. А може ліпше на передову
22.04.2026 17:55 Ответить
Поліція має бути регулярно застосована на передовій !
Від міністра до поліціянтки відділу забезпечення шкарпетками .
Ротація на передову поліцейських повинна бути постійною !
22.04.2026 17:28 Ответить
За 30км стояли. убд отримали, ще й по 2га землі дали👹
22.04.2026 17:29 Ответить
Ну звісно. А чому не "73% поліціянтів", це було б "сакрально потужно"..
22.04.2026 17:30 Ответить
І героїчно по півроку в окопах сиділи? Кому воно оте киздить?
22.04.2026 17:33 Ответить
Працівників поліції не вистачає , зате полохливих поліцаїв вистачає . Якщо ти одів форму то ти повинен бути готовий до будь якої правоохоронної роботи .
22.04.2026 17:39 Ответить
22.04.2026 17:39 Ответить
не кизди киздабол
22.04.2026 17:42 Ответить
Цим!Вірю))))) там 50 проц, швидче перекотити ніж донести.
22.04.2026 17:42 Ответить
І чому я йому не вірю? 🤔
22.04.2026 17:44 Ответить
По посвідченням то вже більше
22.04.2026 17:46 Ответить
Схоже ніхто не прочитав головне -
"У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були задіяні Джерело: https://censor.net/ua/n3611863
- а "так чи інакше" , це як ...?
22.04.2026 17:46 Ответить
шось, хтось, десь, колись, можливо...
22.04.2026 17:48 Ответить
Ну, це мабуть по отриманим посвідченням, а реально? Скоріше, слухали розповіді, та фільми дивилися
22.04.2026 17:52 Ответить
Та какие там 70, все 170...
22.04.2026 17:54 Ответить
«Люди також виснажені, цілодобово працюють»
а можна побачити результати їх «виснажливої» праці? Якийсь звіт?
бо що я бачу ще це вальяжне катання вулицями на нових автомобілях, спання в авто або попивання кави десь в тіньку
22.04.2026 17:57 Ответить
Вот же хитрожопые,кто то воюет на фронте,а кто то задействован на лбз,и те и другие воюют,и те и другие фронтовики- герои.
22.04.2026 18:05 Ответить
Яка брехня. Скільки знаю ментів - жоден не був на фронті. Декілька зробили убдшки потусувавшись на блокпостах в прикордонних зонах
22.04.2026 18:11 Ответить
Тцкуны тоже были, на блокпостах на 3 линии для убд. Старайся лучше
22.04.2026 18:13 Ответить
Тобто , 70 % поліціянтів , мають фейкові убд посвідчення , а також вони мають фейкову інвалідність , як прокурори, судді , депутати , та їх родини.
22.04.2026 18:16 Ответить
Звісно, як і ТЦК одні ветерани. Без ніг без рук фізо на добре здають.
22.04.2026 18:25 Ответить
Ща попреть статистика . Это только цветочки. Завтра окажется что там 80% ветераны, ну как в тцк))
22.04.2026 18:32 Ответить
те що мусора займались туризмом для отримання УБД - не сумніваюсь

але те , що мусора не воювали - це 100%
22.04.2026 18:37 Ответить
 
 