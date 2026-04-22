Около 70% полицейских уже были задействованы на линии боевого столкновения, - Выговский
На сегодняшний день около 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.
Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Ротация полиции на фронт
"У нас около 70% полицейских так или иначе уже были задействованы на линии боевого столкновения. На самом деле ситуация очень сложная. Люди также измотаны, работают круглосуточно. У НПУ есть свой функционал, мы обеспечиваем порядок внутри страны. И мы еще и помогаем другим правоохранительным органам, когда они не справляются, потому что у них не хватает людей", — сказал Выгивский.
Дефицит полицейских
Он пояснил, что на сегодняшний день в патрульной полиции некомплект составляет около 25%, а в Киеве – даже больше. Но при необходимости патруль должен реагировать на все вызовы своевременно, поэтому иногда для усиления в наряды идут сотрудники, которые обычно работают в аппарате, а не на улицах. Так, в частности, произошло с одним из двух полицейских, которые во время теракта 18 апреля бежали с места происшествия.
Глава НГУ также рассказал, что зарплаты полицейских сейчас неконкурентоспособны, если сравнивать с другими правоохранительными органами, такими как Госбюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Служба безопасности Украины (СБУ). Повысить оклады всем для государства сложно, ведь это правоохранительный орган в украинской системе – 100 000 полицейских. Хотя некоторые законопроекты уже есть и рассматриваются, добавил Выговский.
пивокаву в придорожній забігайловці дуже складно.
Співчуваю поліцаям, котрі таким чином, за 100 км від ЛБЗ, отримували свої посвідчення УБД.
Посилають з місця роботи,потім назад повертаються на своє місце.
******* мусаріла не хоче порівняти з моєю ЗСУшною зарплатою, від якої мені на відміну від цього зажертого скота нікуди не подітись бо на відміну від цього чмиря я мобілізований ?
Від міністра до поліціянтки відділу забезпечення шкарпетками .
Ротація на передову поліцейських повинна бути постійною !
- а "так чи інакше" , це як ...?
а можна побачити результати їх «виснажливої» праці? Якийсь звіт?
бо що я бачу ще це вальяжне катання вулицями на нових автомобілях, спання в авто або попивання кави десь в тіньку
але те , що мусора не воювали - це 100%