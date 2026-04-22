Около 70% полицейских уже были задействованы на линии боевого столкновения, - Выговский

На сегодняшний день около 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ротация полиции на фронт

"У нас около 70% полицейских так или иначе уже были задействованы на линии боевого столкновения. На самом деле ситуация очень сложная. Люди также измотаны, работают круглосуточно. У НПУ есть свой функционал, мы обеспечиваем порядок внутри страны. И мы еще и помогаем другим правоохранительным органам, когда они не справляются, потому что у них не хватает людей", — сказал Выгивский.

Дефицит полицейских

Он пояснил, что на сегодняшний день в патрульной полиции некомплект составляет около 25%, а в Киеве – даже больше. Но при необходимости патруль должен реагировать на все вызовы своевременно, поэтому иногда для усиления в наряды идут сотрудники, которые обычно работают в аппарате, а не на улицах. Так, в частности, произошло с одним из двух полицейских, которые во время теракта 18 апреля бежали с места происшествия.

Глава НГУ также рассказал, что зарплаты полицейских сейчас неконкурентоспособны, если сравнивать с другими правоохранительными органами, такими как Госбюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Служба безопасности Украины (СБУ). Повысить оклады всем для государства сложно, ведь это правоохранительный орган в украинской системе – 100 000 полицейских. Хотя некоторые законопроекты уже есть и рассматриваются, добавил Выговский.

