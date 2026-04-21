У Києві великий некомплект поліціянтів - понад 20%, - Клименко
У Києві великий брак працівників поліції, оскільки деякі з них зараз на фронті.
Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Дії патрульних
За словами Клименка, однією із патрульних, які тікали під час пострілів, була 44-річна жінка, яка працювала із 2015 року.
"І чоловік патрульний - йому 27 років зараз, він прийшов в 25. В той час, коли він приходив - у 25 - мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.
Жінка працювала в штабі. В Департаменті патрульної поліції. Це зовсім не виправдання - за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше - керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", - додав він.
Клименко заявив, що у поліції не вистачає людей, оскільки деякі з них - на війні.
"Некомплект великий в Києві - більше 20%. То на вихідні дні офіцерів штабу також ставили в ці наряди", - зазначив глава МВС.
Або наслідувач жиріновського. "Кажной жєньщіне по мужчінє, кожному мужчіне по бутілкє водкі"
Риба згнила, уже і голови немає, на 100%….
Тільки дієва люстрація ВІРЬОВКОЮ, цього ********* «заробітчан на посадах» від Києва і аж до райцентрів, сприятиме початку відновлення самої системи ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР!!
В такому разі в Україні буде менше ухилянтів, а в поліції буде більше чесних, порядних, сміливих правоохоронців.
Нагадаю тобі шо самий перший випадок коли цілий підрозділ покинув бойові позиції стався у серпні 2014 року.
І це був Івано Франківський батальйон ТРО який покинув свої позиції під Іловайском нікого непопередивши і саме через ті позиції армія кацапів зайшла в тил захисникам Іловайска.
То нагадай но мені будь ласка яка патриотична влада була у серпні 2014 року в Україні ?
А також вгадай на якій рідній мові розмовляв Івано Франківський батальйон ТРО бійці котрого заявили прессі шо то не їх війна і то не їхній Донбас та то не їхня Україна.
Запам"ятай - люди неміняються і інших українців в Україні небуде ще як мінімум два покоління.
Некомплект 20% мусорів? Це при тому що вони позйобували з окупованих територій?)) І все це через те що пішли на фронт? ))) Для кого цей *******? Я думаю навіть зебіли восхітілісь не згірше тих болгар.
Тільки дорогою до роботи 3 патрулі нарахував.
Плюс блок-пост в урядовому кварталі.
Може це ЗЄ для впевненості у собі цього замало?
Ну так у мене для ЗЄ дуже погана новина - його поліція тікає навіть від одного діда з карабіном. Що вона буде робити з 1000 дідів з автоматичною зброєю та дронами? 😁
нахрін звільнити 80%. Звільнених на фронт! Тих що лишились - заставити працювати на результат + прозорий контроль ефективності!
вивільнені гроші - на військо!
невже звільнились та добровольцями в скелю?
чи, ото коли на виклик про скандал у форі, приїздить сім дастерів, то некоплект?
клименка буде багато.
три дні, як мінімум.
як пишного після пройобу з золотом у орбана.
Щось здається, що якщо би всі без виключення поліціянти проходили ротацію по 5-6 місяців на фронті в бойових підрозділах (не на блок-постах в тилу), то і половина тих, що є, вистачило б для захисту цивільних від придурків з карабінами
Тепер батькі ветерена максимальнл послані третьяковою і гетьманцевим, улютіним нах..й, як і їх служба їх досвід і їх заслуги. Вони для держави стали нікім, тим хто виклнам свій обов'язок, але.державою в обличчі вищеназваних мудаків.послані нах...й, принижені і розчавлені і крім огиди своїм дітям.до служби в правоохоронних органах в системі судової влади та законності порядку нічого не можуть.передати.
Дої...али країну до мишей.
А міністри, генпрокурор мовчать, як мальчики перед постійно дисредитуючих органи депусратами і міністрами безголовими.
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩИ УКРАИНЦЫ.