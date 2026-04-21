У Києві великий некомплект поліціянтів - понад 20%, - Клименко

У Києві великий брак працівників поліції, оскільки деякі з них зараз на фронті.

Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Дії патрульних

За словами Клименка, однією із патрульних, які тікали під час пострілів, була 44-річна жінка, яка працювала із 2015 року.

"І чоловік патрульний - йому 27 років зараз, він прийшов в 25. В той час, коли він приходив - у 25 - мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.

Жінка працювала в штабі. В Департаменті патрульної поліції. Це зовсім не виправдання - за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше - керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", - додав він.

Клименко заявив, що у поліції не вистачає людей, оскільки деякі з них - на війні.

"Некомплект великий в Києві - більше 20%. То на вихідні дні офіцерів штабу також ставили в ці наряди", - зазначив глава МВС.

