У Києві великий некомплект поліціянтів - понад 20%, - Клименко

Поліції бракує працівників: заява міністра Клименка

У Києві великий брак працівників поліції, оскільки деякі з них зараз на фронті.

Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Дії патрульних

За словами Клименка, однією із патрульних, які тікали під час пострілів, була 44-річна жінка, яка працювала із 2015 року.

"І чоловік патрульний - йому 27 років зараз, він прийшов в 25. В той час, коли він приходив - у 25 - мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.

Жінка працювала в штабі. В Департаменті патрульної поліції. Це зовсім не виправдання - за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше - керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", - додав він.

Читайте: П’ятеро поліцейських поранені через вибух гранати під час затримання чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Клименко заявив, що у поліції не вистачає людей, оскільки деякі з них - на війні.

"Некомплект великий в Києві - більше 20%. То на вихідні дні офіцерів штабу також ставили в ці наряди", - зазначив глава МВС.

Читайте: Тепер патрульні поліцейські житимуть на полігонах по черзі, - Клименко

Топ коментарі
+42
Це ви як рахуєте, на одного цивільного 2 поліціянта?
21.04.2026 11:35 Відповісти
+25
Не пройшло і пари днів як незвільнена з позором мусаріла починає відмазувати систему і ще жалітися на тяжке життя мусорят.
Некомплект 20% мусорів? Це при тому що вони позйобували з окупованих територій?)) І все це через те що пішли на фронт? ))) Для кого цей *******? Я думаю навіть зебіли восхітілісь не згірше тих болгар.
21.04.2026 11:40 Відповісти
+23
А який з цього зиск? Наступного разу тікатиме не два мусора, а три?
21.04.2026 11:37 Відповісти
Це ви як рахуєте, на одного цивільного 2 поліціянта?
21.04.2026 11:35 Відповісти
500 000 мало треба мільйон?
21.04.2026 11:51 Відповісти
два милльена
21.04.2026 12:06 Відповісти
Всіх правоохоронців потрібно направити на фронт, а замість них повернути ветеранів з фронту, які вже навчені реагувати на будь які ситуації!
21.04.2026 12:58 Відповісти
Ти не з охвісу "простих рішень" Міхо Сикашвіші?
Або наслідувач жиріновського. "Кажной жєньщіне по мужчінє, кожному мужчіне по бутілкє водкі"
21.04.2026 14:56 Відповісти
Я не бачу сенсу в знаходженні правоохоронців в тилу. Вони мають воювати. А замінити їх мають ветерани з фронту.
21.04.2026 18:47 Відповісти
Ще раз. Ти колишній робітник "охвісу прстих рішень", чи академік околовсячєськії наук?
21.04.2026 20:41 Відповісти
Не бреши. Нацполіція уся, разом із водіями, електриками -150 000
21.04.2026 14:54 Відповісти
Керовніки в МВС та НАЦПОЛУ, разом з вчьоними кадровиками, на 100% укомплектовані одними посвідченнями «інваліди і пенсіонери»?!?!?
Риба згнила, уже і голови немає, на 100%….
Тільки дієва люстрація ВІРЬОВКОЮ, цього ********* «заробітчан на посадах» від Києва і аж до райцентрів, сприятиме початку відновлення самої системи ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР!!
21.04.2026 11:54 Відповісти
Надо действовать радикально. Упразднить всю полицию. Всем В тылу цивильным раздать продать оружие. Начиная пистолетов и заканчивая автоматами. В порядке исключения пулемётами. Я думаю общество само справится с собственной защитой.
21.04.2026 12:04 Відповісти
Беда! Скоро некому будет бусификацию проводить!
21.04.2026 12:27 Відповісти
Своїх прикриваєш ****.
21.04.2026 11:37 Відповісти
А який з цього зиск? Наступного разу тікатиме не два мусора, а три?
21.04.2026 11:37 Відповісти
чотири
21.04.2026 11:38 Відповісти
21.04.2026 11:47 Відповісти
На мій погляд, треба в поліцію набирати військовозобов'язаних із числа тих, які кнопають свої коментарі на Цензорі.
В такому разі в Україні буде менше ухилянтів, а в поліції буде більше чесних, порядних, сміливих правоохоронців.
21.04.2026 11:48 Відповісти
А на мій погляд, якщо ти пішов служити правоохоронцем,а справа це виключно добровільна, то ти маєш бути саме поліцейським, а не кінченим мусором.
21.04.2026 12:03 Відповісти
Вони ідуть туди через бронювання.
21.04.2026 12:11 Відповісти
І щоб щось ********.
21.04.2026 12:17 Відповісти
Воно дуже ганебно, що поліцейські, що мали захищати громадян - втекли. Така їх підготовка і така якість відбору. Але не тільки поліцейські втікали. Невже забулися, коли з лінії фронту втікали цілі бригади і оголяли фронт? Це все залежить від влади. Влада показує приклад. Яка влада - такі кадри.
21.04.2026 12:58 Відповісти
Ти про шо ? До чого тут влада коли вкраїнчіки сцяться боронити Україну ?
Нагадаю тобі шо самий перший випадок коли цілий підрозділ покинув бойові позиції стався у серпні 2014 року.
І це був Івано Франківський батальйон ТРО який покинув свої позиції під Іловайском нікого непопередивши і саме через ті позиції армія кацапів зайшла в тил захисникам Іловайска.
То нагадай но мені будь ласка яка патриотична влада була у серпні 2014 року в Україні ?
А також вгадай на якій рідній мові розмовляв Івано Франківський батальйон ТРО бійці котрого заявили прессі шо то не їх війна і то не їхній Донбас та то не їхня Україна.
21.04.2026 14:00 Відповісти
Точно, потрібно збільшити, відкликати " лють " з фронту
21.04.2026 11:37 Відповісти
Тобто і офіцери і штаби не розуміють як діяти в позаштатних обставинах. Так за що саме нараховується грошове забезпечення? Ха ха ха.
21.04.2026 11:38 Відповісти
Некомплект поліцейських - аргумент в сторону легалізації зброї.
21.04.2026 11:39 Відповісти
Тебе так нетерпится дождаться когда твой сосед на фоне бытовой ссоры с тобой сегодня, завтра улыбнувшись приветливо тебе что бы ты расслабил булочки пустит пулю тебе в лоб бо вчера ты его ,обидел"??????
21.04.2026 12:45 Відповісти
Веди себе чемно. Якщо знатимете що у вас обох є зброя - не будете заважати один одному. Зразу всі стануть ввічливими, будуть переводити один одного через дорогу за руку, і тільки на зелене світло, в транспорті поступатимуться місцем. П'яні не ваштатимуться. Тільки зразу, поки відстріляють особливо упоротих. Життя покращиться.
21.04.2026 13:10 Відповісти
То ви батєнька МРІЙНИК.
Запам"ятай - люди неміняються і інших українців в Україні небуде ще як мінімум два покоління.
21.04.2026 14:04 Відповісти
Ви навіть не уявляєте як зброя робить з людей святих.
21.04.2026 14:15 Відповісти
Так то ,,святий" у Київі вийшов та благословляв... ??????
21.04.2026 18:50 Відповісти
А що Ви думаєте про євреїв?
21.04.2026 19:00 Відповісти
Не пройшло і пари днів як незвільнена з позором мусаріла починає відмазувати систему і ще жалітися на тяжке життя мусорят.
Некомплект 20% мусорів? Це при тому що вони позйобували з окупованих територій?)) І все це через те що пішли на фронт? ))) Для кого цей *******? Я думаю навіть зебіли восхітілісь не згірше тих болгар.
21.04.2026 11:40 Відповісти
ви помиляетесь вони там і залишились тільки форму змінили, 90% це зрадники, а відмазуе іх тому що гроші мае з того. в 2027 році повертают обовязковий ТО усіх авто, штрафи дикі, черги до неба, уяви скільки цих підорів потрібно щоб охопити?
21.04.2026 12:07 Відповісти
Да ладно...
Тільки дорогою до роботи 3 патрулі нарахував.
Плюс блок-пост в урядовому кварталі.

Може це ЗЄ для впевненості у собі цього замало?

Ну так у мене для ЗЄ дуже погана новина - його поліція тікає навіть від одного діда з карабіном. Що вона буде робити з 1000 дідів з автоматичною зброєю та дронами? 😁
21.04.2026 11:43 Відповісти
Та їх ПЕРЕкомплект
нахрін звільнити 80%. Звільнених на фронт! Тих що лишились - заставити працювати на результат + прозорий контроль ефективності!
вивільнені гроші - на військо!
21.04.2026 11:45 Відповісти
стидаюсь спитати: а де всі?
невже звільнились та добровольцями в скелю?
чи, ото коли на виклик про скандал у форі, приїздить сім дастерів, то некоплект?

клименка буде багато.
три дні, як мінімум.
як пишного після пройобу з золотом у орбана.
21.04.2026 11:46 Відповісти
Ше трохи пройде і Клименко скаже шо вони не тікали а міняли дислокацію
21.04.2026 11:46 Відповісти
Так так вони взагалі не тікали а бігли у напрям стрілянини просто в житловій забудові звук відлунює від стін і не зрозуміло де стріляють
21.04.2026 13:16 Відповісти
Та то вони за аптечкою бігли, вже ж казали
21.04.2026 13:40 Відповісти
У Києві великий брак працівників поліції, оскільки деякі з них зараз на фронті. Джерело: https://censor.net/ua/n36115
Щось здається, що якщо би всі без виключення поліціянти проходили ротацію по 5-6 місяців на фронті в бойових підрозділах (не на блок-постах в тилу), то і половина тих, що є, вистачило б для захисту цивільних від придурків з карабінами
21.04.2026 11:54 Відповісти
В соцмережах є багато відео де поліцаїв і ТЦКшників запитують чи були вони на фронті. І з жодногї кучі поліцаїв які стоять на блокпостах і відловлюють людей в Київі чи інших містах, жоден не воював. Да чого там, даже вчора відео прокоментувати, де ТЦКшник і ''гражданці'' стріляв в ''ухилянта''. І виявилося що він не те що не воював а навіть не служить і не має відношення до армії. Тобто поліцаї і начальник ТЦК наймають тітушню щоб відловлювати людей і вимагати в них гроші. Так що я не знаю які там поліцаї воюють.
21.04.2026 12:10 Відповісти
Прямо зараз, у ці хвилини, в Одесі СБУ поклали мордами в асфальт таких "тцкунів".
21.04.2026 13:41 Відповісти
не ний, **** корумпована
21.04.2026 12:00 Відповісти
При тому що в Україні більше поліцейських на душу населення ніж в европейский країнах,при тому що населення різко скоротилося,в зв'язку з вимушенной еміграції,все одно бракує,це нонсенс
21.04.2026 12:01 Відповісти
Ой, бл*дь, кращеб мовчав...
21.04.2026 12:01 Відповісти
Какой там некомплект, половину тех что есть надо отправлять на фронт а тех что останутся за глаза хватит чтобы охранять власть имущих, украинцы мудрые и во время войны революцию не устроят...
21.04.2026 12:02 Відповісти
будуть удлінять апарат! можуть ще додатково якогось свого "сєрьожу кострікова" застрелить і тепер на всих цивільних вже електронні браслєти надіть, а не класичні, по літературному "кайданки".
21.04.2026 12:03 Відповісти
Да не звизди ти. На кожному вуглі поліцаї кучкуються. І це не дивлячись на те що українців стало в два рази менше. Людей вже немає на вулицях. Якщо одна каліка і вийде по хліб то за ним зразудесяток бугаїв-людоловів біжить ребра трощити. Чи за кожним українцем по три поліцая приставити потрібно? Сміємося з Сосії, але даже на Сосії де народу повно, всі поліцаї проходять 3-х місячні бойові дії на фронті. А на всі державні посади обов'язкова служба в армії. А в нас поліцаїв понабирали з повій і наркоманів або тітушок які даже не представляють що таке служба і обов'язок. Тому і просираємо все.
21.04.2026 12:04 Відповісти
З чиновниками і депутатами те саме. Зменшилось народу в два рази то і госапарат і різних бюрократів кабінетних теж вдвоє потрібно зменшувати. Якщо оптимізувати всіх державних дармоїдів то і дивись, набереться ще не один мільйон якраз тих хто давав присягу захищати українців і Україну.
21.04.2026 12:17 Відповісти
В кожному селі цієї нечесті по 2 3 машини не кажучи про міста де ними усі кофейні і заправки забиті
21.04.2026 12:04 Відповісти
Ні, їх на 80% перекомплект
21.04.2026 12:04 Відповісти
ДФТГ можна функції шеріфів надати,легалізувати проституцією ,бо за роки боротьби з порно та проститутками,ростуть тільки статки ментів, прибрати з функціоналу поліції все зайве.
21.04.2026 12:07 Відповісти
А хто буде з проституток чи з бабусь які торгують петрушкою данину збирати?
21.04.2026 12:13 Відповісти
Їм вже давно слід для самозахисту від "правоохоронців" об'єднатися в профсоюз!
21.04.2026 13:44 Відповісти
а скільки не вистачає населення України ?
21.04.2026 12:08 Відповісти
Дайте вгадаю, самі багато звільнилися і попросилися в окоп?
21.04.2026 12:16 Відповісти
Ні, просто звільнилися і стали айтішниками, охоронцями.
21.04.2026 12:18 Відповісти
Пішли в ТЦК, там більший прибуток. Набагато більший.
21.04.2026 13:45 Відповісти
Не дивно, пане міністр. Ви ще довше робіть вигляд, що.третьякова і гетьманцев СВІДОМО І НАСТИРЛИВО демотивують йти служити в поліцію навіть розумово обмежених, і остаточно руйнують систему коли традиція служити в поліції, армії, нацгвардії, СБУ, передавалася з покодіння в покоління, коли діти змалку знали що хочуть служити країні знаючі всі ризики служби і маючі поруч наставника в обличчі батьків, які точно нічого прикрашати не стануть. І сім'ї цим пишалися.
Тепер батькі ветерена максимальнл послані третьяковою і гетьманцевим, улютіним нах..й, як і їх служба їх досвід і їх заслуги. Вони для держави стали нікім, тим хто виклнам свій обов'язок, але.державою в обличчі вищеназваних мудаків.послані нах...й, принижені і розчавлені і крім огиди своїм дітям.до служби в правоохоронних органах в системі судової влади та законності порядку нічого не можуть.передати.
Дої...али країну до мишей.
А міністри, генпрокурор мовчать, як мальчики перед постійно дисредитуючих органи депусратами і міністрами безголовими.
21.04.2026 12:17 Відповісти
що він несе куйню і пробує оправдати неоправданне ??
21.04.2026 12:29 Відповісти
Маячня... Мусорів стало в тричі більше після вторгнення...😡
21.04.2026 12:33 Відповісти
Історія вже неодин раз показала шо коли громадяни якоїсь країни ненавидять свою поліцію котра формуєтся з громадян їхньої ж країни, дуже швидко ********** поліцію іншої країни створену 100% з іноземців.
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩИ УКРАИНЦЫ.
21.04.2026 12:51 Відповісти
При "зеленій владі" некомплект не тільки в поліції, а і в ЗСУ, Національній Гвардії. Хто хоча маратися об зелене лайно?
21.04.2026 12:55 Відповісти
Тобто з твоїх слів боронити Україну від ворога окупанта, підтримувати в Україні внутрішній порадок та спокій то є - ""маратися об зелене лайно" ???????
21.04.2026 18:48 Відповісти
А у віськових бригадах, котрі без ротацій воюють на фронті некоплект доходить до 50%. Мразота зелена.
21.04.2026 13:03 Відповісти
А з тих 50% що наче є, половина - непридатні доходяги 50+, котрих наловили на вулицях.
21.04.2026 13:49 Відповісти
То ми про якість чи про кількість? Я пропоную зібрати відео з бодікамер всіх поліціянтів та дати обробити ші - боюсь що той порахує ефективність мусорів десь на рівні 12-16% не більше то ж там звільняти треба 40 а не добирати ще 20
21.04.2026 13:25 Відповісти
Не треба нас лякати. Через такого міністра нормальні люди у тому гадюшнику не затримуються.
21.04.2026 13:25 Відповісти
Брехней попахивает,что то не верится что из мало,когда не нужно мелькают по улицам на новеньких машинах постоянно.Дайте информацию про общее количество полиции в Киеве,какой процент из них офисно-штабное начальство и где находились остальные патрули при вызове на стрельбу?
21.04.2026 13:28 Відповісти
"где находились остальные патрули" - решта не потрапила на відео, їм пощастило. Поки що.
21.04.2026 13:50 Відповісти
То треба напевно зменшувати кількість законів щоб навантаження зняти. Приберіть штрафи за миття авто на дворі, за зберігання дров без документів, продовжте санаторій на техогляд.
21.04.2026 14:27 Відповісти
Ну если 90% полициянтов ездят вереницей по улицам отлавливая людей, то тут постоянный некомплект будет. У меня мимо дома каждые 10 минут мелькают. Не сказал бы что их мало. Просто своими прямыми обязанностями мал кто занимается.
21.04.2026 14:29 Відповісти
і майже усі дебіли...
21.04.2026 15:10 Відповісти
Нещодавно брав участь у процесії поховання мітрополита Філарета. Хода йшла від Михайлівського до Володимирського собору. Так от. Кількість поліціянтів, що стояли на всьому шляху, просто вразила. На око, можна сформувати дівізію!! Мордаті, здорові кабани. Така ж приблизно кількість "батюшок". Ще одна дівізія....
21.04.2026 16:01 Відповісти
якісь підори кричали за гендерну рівність, беріть баб, хай вони ловлять РОЗБІЙНИКів
21.04.2026 20:37 Відповісти
 
 