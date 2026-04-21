В Киеве большой некомплект полицейских - более 20%, - Клименко

Полиции не хватает сотрудников: заявление министра Клименко

В Киеве наблюдается острая нехватка сотрудников полиции, поскольку часть из них сейчас находится на фронте.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Действия патрульных

По словам Клименко, одной из патрульных, которые бежали во время стрельбы, была 44-летняя женщина, работавшая с 2015 года.

"И мужчина-патрульный - ему сейчас 27 лет, он пришел в 25. В то время, когда он пришел - в 25 - мобилизационный возраст был с 27 лет. Он окончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024-го.

Женщина работала в штабе. В Департаменте патрульной полиции. Это вовсе не оправдание - за 10 лет можно было научиться реагировать. А точнее - руководству научить и подготовить весь личный состав к экстремальным ситуациям", - добавил он.

Клименко заявил, что в полиции не хватает людей, поскольку некоторые из них - на войне.

"Некомплект большой в Киеве - более 20%. Поэтому на выходные дни офицеров штаба также ставили в эти наряды", - отметил глава МВД.

Це ви як рахуєте, на одного цивільного 2 поліціянта?
21.04.2026 11:35 Ответить
А який з цього зиск? Наступного разу тікатиме не два мусора, а три?
21.04.2026 11:37 Ответить
Своїх прикриваєш ****.
21.04.2026 11:37 Ответить
Це ви як рахуєте, на одного цивільного 2 поліціянта?
21.04.2026 11:35 Ответить
500 000 мало треба мільйон?
21.04.2026 11:51 Ответить
Керовніки в МВС та НАЦПОЛУ, разом з вчьоними кадровиками, на 100% укомплектовані одними посвідченнями «інваліди і пенсіонери»?!?!?
Риба згнила, уже і голови немає, на 100%….
Тільки дієва люстрація ВІРЬОВКОЮ, цього ********* «заробітчан на посадах» від Києва і аж до райцентрів, сприятиме початку відновлення самої системи ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР!!
21.04.2026 11:54 Ответить
Своїх прикриваєш ****.
21.04.2026 11:37 Ответить
А який з цього зиск? Наступного разу тікатиме не два мусора, а три?
21.04.2026 11:37 Ответить
чотири
21.04.2026 11:38 Ответить
21.04.2026 11:47 Ответить
На мій погляд, треба в поліцію набирати військовозобов'язаних із числа тих, які кнопають свої коментарі на Цензорі.
В такому разі в Україні буде менше ухилянтів, а в поліції буде більше чесних, порядних, сміливих правоохоронців.
21.04.2026 11:48 Ответить
Точно, потрібно збільшити, відкликати " лють " з фронту
21.04.2026 11:37 Ответить
Тобто і офіцери і штаби не розуміють як діяти в позаштатних обставинах. Так за що саме нараховується грошове забезпечення? Ха ха ха.
21.04.2026 11:38 Ответить
Некомплект поліцейських - аргумент в сторону легалізації зброї.
21.04.2026 11:39 Ответить
Не пройшло і пари днів як незвільнена з позором мусаріла починає відмазувати систему і ще жалітися на тяжке життя мусорят.
Некомплект 20% мусорів? Це при тому що вони позйобували з окупованих територій?)) І все це через те що пішли на фронт? ))) Для кого цей *******? Я думаю навіть зебіли восхітілісь не згірше тих болгар.
21.04.2026 11:40 Ответить
Да ладно...
Тільки дорогою до роботи 3 патрулі нарахував.
Плюс блок-пост в урядовому кварталі.

Може це ЗЄ для впевненості у собі цього замало?

Ну так у мене для ЗЄ дуже погана новина - його поліція тікає навіть від одного діда з карабіном. Що вона буде робити з 1000 дідів з автоматичною зброєю та дронами? 😁
21.04.2026 11:43 Ответить
Та їх ПЕРЕкомплект
нахрін звільнити 80%. Звільнених на фронт! Тих що лишились - заставити працювати на результат + прозорий контроль ефективності!
вивільнені гроші - на військо!
21.04.2026 11:45 Ответить
стидаюсь спитати: а де всі?
невже звільнились та добровольцями в скелю?
чи, ото коли на виклик про скандал у форі, приїздить сім дастерів, то некоплект?

клименка буде багато.
три дні, як мінімум.
як пишного після пройобу з золотом у орбана.
21.04.2026 11:46 Ответить
Ше трохи пройде і Клименко скаже шо вони не тікали а міняли дислокацію
21.04.2026 11:46 Ответить
 
 