В Киеве большой некомплект полицейских - более 20%, - Клименко
В Киеве наблюдается острая нехватка сотрудников полиции, поскольку часть из них сейчас находится на фронте.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Действия патрульных
По словам Клименко, одной из патрульных, которые бежали во время стрельбы, была 44-летняя женщина, работавшая с 2015 года.
"И мужчина-патрульный - ему сейчас 27 лет, он пришел в 25. В то время, когда он пришел - в 25 - мобилизационный возраст был с 27 лет. Он окончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024-го.
Женщина работала в штабе. В Департаменте патрульной полиции. Это вовсе не оправдание - за 10 лет можно было научиться реагировать. А точнее - руководству научить и подготовить весь личный состав к экстремальным ситуациям", - добавил он.
Клименко заявил, что в полиции не хватает людей, поскольку некоторые из них - на войне.
"Некомплект большой в Киеве - более 20%. Поэтому на выходные дни офицеров штаба также ставили в эти наряды", - отметил глава МВД.
Риба згнила, уже і голови немає, на 100%….
Тільки дієва люстрація ВІРЬОВКОЮ, цього ********* «заробітчан на посадах» від Києва і аж до райцентрів, сприятиме початку відновлення самої системи ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР!!
В такому разі в Україні буде менше ухилянтів, а в поліції буде більше чесних, порядних, сміливих правоохоронців.
Некомплект 20% мусорів? Це при тому що вони позйобували з окупованих територій?)) І все це через те що пішли на фронт? ))) Для кого цей *******? Я думаю навіть зебіли восхітілісь не згірше тих болгар.
Тільки дорогою до роботи 3 патрулі нарахував.
Плюс блок-пост в урядовому кварталі.
Може це ЗЄ для впевненості у собі цього замало?
Ну так у мене для ЗЄ дуже погана новина - його поліція тікає навіть від одного діда з карабіном. Що вона буде робити з 1000 дідів з автоматичною зброєю та дронами? 😁
нахрін звільнити 80%. Звільнених на фронт! Тих що лишились - заставити працювати на результат + прозорий контроль ефективності!
вивільнені гроші - на військо!
невже звільнились та добровольцями в скелю?
чи, ото коли на виклик про скандал у форі, приїздить сім дастерів, то некоплект?
клименка буде багато.
три дні, як мінімум.
як пишного після пройобу з золотом у орбана.