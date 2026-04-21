В Киеве большой некомплект полицейских - более 20%, - Клименко

В Киеве наблюдается острая нехватка сотрудников полиции, поскольку часть из них сейчас находится на фронте.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Действия патрульных

По словам Клименко, одной из патрульных, которые бежали во время стрельбы, была 44-летняя женщина, работавшая с 2015 года.

"И мужчина-патрульный - ему сейчас 27 лет, он пришел в 25. В то время, когда он пришел - в 25 - мобилизационный возраст был с 27 лет. Он окончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024-го.

Женщина работала в штабе. В Департаменте патрульной полиции. Это вовсе не оправдание - за 10 лет можно было научиться реагировать. А точнее - руководству научить и подготовить весь личный состав к экстремальным ситуациям", - добавил он.

Клименко заявил, что в полиции не хватает людей, поскольку некоторые из них - на войне.

"Некомплект большой в Киеве - более 20%. Поэтому на выходные дни офицеров штаба также ставили в эти наряды", - отметил глава МВД.

