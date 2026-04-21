Пятеро полицейских ранены в результате взрыва гранаты во время задержания мужчины в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты ранены пять полицейских: правонарушитель задержан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Подробности события
"21 апреля в 06:30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат", - говорится в сообщении.
- На место происшествия немедленно прибыли полицейские Синельниковского районного управления полиции и начали переговоры с мужчиной.
- Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах.
- С целью недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию
- В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался.
Ранены пять полицейских
- В результате взрыва ранены пять полицейских.
- Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
- Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения.
Во время осмотра места взрыва изъяты фрагменты гранат и запалы к ним.
"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации", - добавили в полиции.
А царапнутый на фото вообще в каком-то пуховике и есть ли на нём хотя бы броник непонятно.
А так вон иди Зелю арестовывай и сажай.
Ухоженый двор и дом, не свойственно для неадекватного человека.
А место взрыва гранаты где?
А для чего задерживали?
А минометная мина на скамейке для чего? Подбросили?
Вся полиция сплошная брехня.
Быковал и не показывал документы. Не быковал бы и показал бы нормально документы - ничего бы не случилось, что тут непонятного..