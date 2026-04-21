Новости Фото Мужчина бросил гранату в полицейских
5 109 22

Пятеро полицейских ранены в результате взрыва гранаты во время задержания мужчины в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты ранены пять полицейских: правонарушитель задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"21 апреля в 06:30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат", - говорится в сообщении.

Мужчина бросил гранату в полицейских в Николаевке

  • На место происшествия немедленно прибыли полицейские Синельниковского районного управления полиции и начали переговоры с мужчиной.
  • Во время общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах.
  • С целью недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию
  • В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался.

Ранены пять полицейских

  • В результате взрыва ранены пять полицейских.
  • Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
  • Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения.

Во время осмотра места взрыва изъяты фрагменты гранат и запалы к ним.

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации", - добавили в полиции.

Топ комментарии
+23
Щас про каждого царапнутого полицая будут трубить. В рамках не дать народу право на владение ношение оружия (гл. образом короткоствола).
21.04.2026 11:26 Ответить
+18
Были бы видосы с бодикамер...
А царапнутый на фото вообще в каком-то пуховике и есть ли на нём хотя бы броник непонятно.
21.04.2026 11:29 Ответить
+13
Супер профессионалы, впятером попали в зону поражения от гранаты которую метнуло в жопу пьяное быдло хорошо хоть не убежали, а там кто его знает, может он им вдогонку кидал...
21.04.2026 11:43 Ответить
Моя особиста думка-ці поліціянти поранені через свої непрофесійні дії у таких випадках...
21.04.2026 11:21 Ответить
вчора ж був вiдосiк, так де с голою сракою
21.04.2026 14:27 Ответить
А міністр з прем'єром та купою деожСекретарів заброньованих, поліцейських на полігоні, навчатимуть особисто, чи оті вертухаї-кєровніки, що обсіли, як зелені мухи лайно, кабінети у МВС і НацПолу ???
21.04.2026 12:17 Ответить
+ ухилянтам на право володіння, носіння світлозвукових, світлошумових та сльозогінних "протитецекашних" гранат.
21.04.2026 12:29 Ответить
"Ухилянтом" человек становится после приговора суда.
А так вон иди Зелю арестовывай и сажай.
21.04.2026 13:15 Ответить
от по таким відмазкам і видно ухилянта
21.04.2026 13:40 Ответить
По п'яні забув кільце смикнути. А людина в пуховику і в армійській касці з камуфляжним нашоломником, це хто?
21.04.2026 11:59 Ответить
кореспондент)
21.04.2026 14:29 Ответить
Если чеку не вытянуть, то понятно, что не взорвётся. Запал не докручен и вообще какой-то крашеный. Вторую гранату он с рычагом от первой вместе кидал? Откуда следы крови на неразорвавшейся гранате, он ей прямо в лоб менту зарядил?
21.04.2026 12:01 Ответить
Поліцая пошкрябало... От біда... Криворукі, не знаючі законодавства стадні клоуни. Є неадекват з гранатою, яке може бути затримання??? Піди помахай гранатою поліцаю в Штатах, або в Німеччині - отримаєш пів кіла свинцю в голову, а потім спитають - чого хотів. Яйця потрібні чоловічі.
21.04.2026 12:20 Ответить
все свідчить про те, що поліцянтам на службу можна тільки після фронту, інакше їх переб'ють як курят, кількість озброєних неадекватів в тилу зростає з кожним днем, безпечні ганяння бабульок з редискою масово перетворюються на бойню з упоротими з карабінами і гранатами.
21.04.2026 12:26 Ответить
Судячи з фото, він просто кинув гранату з кільцем в голову поліціянту...
21.04.2026 12:28 Ответить
А чому немає фото від вибуху?
21.04.2026 13:46 Ответить
На *** ви його затримували? Нейтралізували при загрозі власному життю.
21.04.2026 12:31 Ответить
Всё брехня.
Ухоженый двор и дом, не свойственно для неадекватного человека.
А место взрыва гранаты где?
А для чего задерживали?
А минометная мина на скамейке для чего? Подбросили?
Вся полиция сплошная брехня.
21.04.2026 13:41 Ответить
"А для чего задерживали?"
Быковал и не показывал документы. Не быковал бы и показал бы нормально документы - ничего бы не случилось, что тут непонятного..
21.04.2026 13:54 Ответить
Теперь задержанному руському надо засунуть в штаны гранату а чеку выбросить - пущай полетает.. )
21.04.2026 13:51 Ответить
 
 