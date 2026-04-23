В Нацполиции не хватает кадров: некомплект достигает 18%, - Выгивский

В Национальной полиции отмечается нехватка персонала на уровне около 18%, в патрульной полиции - почти 26%. Причинами называют высокую нагрузку и нехватку кандидатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.

О количестве полицейских

"С кадрами ситуация сложная. У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но у нас мало кандидатов", - сказал Выгивский.

И добавил, что ситуация с нехваткой кадров имеет несколько причин. Во-первых, все понимают нагрузку, которая лежит на полицейских, а во-вторых, - низкие зарплаты

"И меня откровенно удивляет, когда люди в сетях, так называемые "эксперты", "лидеры мнений" говорят, что в полиции работает 400 тысяч, 300, 200. Откуда берутся эти цифры - мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть более 100 тысяч полицейских", - рассказал Выгивский.

Об отправке полицейских на фронт

Он также объяснил, почему, по его мнению, нецелесообразно массово переводить полицейских в армию.

"Когда говорят - давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее", - отметил глава Нацполиции.

Что предшествовало?

На сегодняшний день примерно 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.