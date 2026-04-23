В Нацполиции не хватает кадров: некомплект достигает 18%, - Выгивский
В Национальной полиции отмечается нехватка персонала на уровне около 18%, в патрульной полиции - почти 26%. Причинами называют высокую нагрузку и нехватку кандидатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.
О количестве полицейских
"С кадрами ситуация сложная. У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но у нас мало кандидатов", - сказал Выгивский.
И добавил, что ситуация с нехваткой кадров имеет несколько причин. Во-первых, все понимают нагрузку, которая лежит на полицейских, а во-вторых, - низкие зарплаты
"И меня откровенно удивляет, когда люди в сетях, так называемые "эксперты", "лидеры мнений" говорят, что в полиции работает 400 тысяч, 300, 200. Откуда берутся эти цифры - мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть более 100 тысяч полицейских", - рассказал Выгивский.
Об отправке полицейских на фронт
Он также объяснил, почему, по его мнению, нецелесообразно массово переводить полицейских в армию.
"Когда говорят - давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее", - отметил глава Нацполиции.
Что предшествовало?
На сегодняшний день примерно 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Держава не зникла, зате нарешті справедливо було покарано кілька мародерів.
Щодо патрульних то їх використовують більше для ловлі ухилянтів чим для патрулювання, десь 50% що катаються по моєму місту позаду з пікселями.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611575
У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
Джерело: https://censor.net/ua/n3611967
Ну як до НацПолу та отих майорів-капітанів продажних можна йти і ЗАХИЩАТИ. Українців!! Вони ж у спину нож встромлять Поліцейському, за командою бандюка ригівського!! Таких орків, ВІШАТИ треба перед будівлею райРадади!! А вигівський про 18% лопоче, ЗНАЮЧИ і нічого не роблячи для знищення такоі гнидоти у НацПолі!!
Щетельней треба, кєровніки… від зелупня, а не народу України, якому ви ж присягали!!
Те, що вигребли все сільске господарство та промисловість його не турбує.
Але намагається виправдати сидіння у тилу людей зі зброєю 2% відсотками специфічних напрямків.
А якщо поліція буде виконувати лише ту роботу, яка на них покладена по закону, (охорона правопорядку та життя цивільних) то їх навіть скорочувати доведеться.
Ще в аренду молодих копчиків здають, як наприклад Богдана Писаренка (вже екс-копа).
Які конкурси??? Вони у вас після ваших конкурсних відборів стріляти бояться і зброєю не вміють користуватися. Як ви їх відбирали???
+- 15000 виконує бойові завдання на фронті або в прифронтових зонах.
під тимчасовою російською окупацією перебуває близько 19,25% території України.
Станом на початок 2026 року в Національній поліції України працює близько 100 тисяч поліцейських
Але, враховуючи як маніпулюють цією цифрою, будь-які розрахунки будуть некоректними.
Особовий склад начебто "придатний", а насправді - половина о/с або хвора або в СЗЧ.
Хай спробують залучити ТЦКшне ВЛК, відразу "знайдуться" кандидати без обмежень по здоров'ю, відразу навчені, шаленно "мотивовані", готові нести важку ментовську службу і навіть без термінів служби. Бо якось дивна ситуація складається, в ЗСУ заганяють кулаками і стусанами, а в ментовку тільки за бажанням і то на конкурсній основі.
а да - ще суворо кошмарять дідів-мопедистів, що везуть на своїх безномерних (та й з номерними) дирчиках плетені віники на базар (чи ще шо).. на вєліках дідів-бабів поки шо не чипають...
Робітничі та технічні спеціальності: Критично бракує швачок, зварювальників, будівельників, токарів, електромонтерів та слюсарів-сантехніків.
Медицина: Галузь має значний дефіцит лікарських кадрів та середнього медичного персоналу (укомплектованість лікарів раніше становила близько 81%).
Винятки: У 2025 році зазначалося, що галузь IT єдина не відчувала критичного дефіциту кадрів.
Не вистачає слів: населення країни скоротилось, зато кількість прокурворів і мєнтів має залишатись незмінною, із розрахунку на 52 мільйони.
Как стоять в кустах с радаром или по понедельникам под стоянками нюхать водителей, так хватает.