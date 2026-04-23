РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13688 посетителей онлайн
Новости Будни полиции
1 850 85

В Нацполиции не хватает кадров: некомплект достигает 18%, - Выгивский

В Нацполиции объяснили нехватку кадров и ответили на призывы об отправке полицейских на фронт

В Национальной полиции отмечается нехватка персонала на уровне около 18%, в патрульной полиции - почти 26%. Причинами называют высокую нагрузку и нехватку кандидатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О количестве полицейских

"С кадрами ситуация сложная. У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но у нас мало кандидатов", - сказал Выгивский.

И добавил, что ситуация с нехваткой кадров имеет несколько причин. Во-первых, все понимают нагрузку, которая лежит на полицейских, а во-вторых, - низкие зарплаты

"И меня откровенно удивляет, когда люди в сетях, так называемые "эксперты", "лидеры мнений" говорят, что в полиции работает 400 тысяч, 300, 200. Откуда берутся эти цифры - мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть более 100 тысяч полицейских", - рассказал Выгивский.

Об отправке полицейских на фронт

Он также объяснил, почему, по его мнению, нецелесообразно массово переводить полицейских в армию.

"Когда говорят - давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее", - отметил глава Нацполиции.

Что предшествовало?

На сегодняшний день примерно 70% личного состава Национальной полиции уже выполняли задачи на линии боевого столкновения.

Автор: 

Нацполіція (16841) Виговський Іван (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Нафіга воно бреше? Україна сама поліцейська держава по кількості поліцаїв на душу населення в Європі! Вийдеш на вулицю,а поліцаї,як таргани ходять та їздять!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:58 Ответить
+21
Де записуватися? Але є одне але в паліцію 😸. Я по здоров'ю не проходжу, а в окопи будь ласка, доречі така ж сама історія з МНС ( провіряв).
показать весь комментарий
23.04.2026 09:55 Ответить
+18
А в Україні некомплект громадян складає 40%. Скільки поліції стоїть навколо Банкової? Зніміть охорону Єрмака, Бубочки і 5 - 6 ефективних менеджерів і відправте їх в патруль, тоді й буде вам комплект на 120%.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З пєстіком в новеньких дастерах і тойотах їздити так і вік тіко до 45 і здоров'я як в совєцьку десантуру вимагали і психвідбір, де інтелект не нижче учасника шкільних олімпіад. А, якщо якась стрілянина, то панять і прастіть. Тут Дудіну так захищали як майже святу. Ну а на фронт то і дурні ( легкі форми психічних захворювань і розумової відсталості), наркомани, алкоголіки і криві і сліпі і хронічно хворі в стадії ремісії саме то. А вік до 60 років без 2 місяців.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:09 Ответить
та сама фуйня але ти бачив які мордовороти в поліції стоят? поки не будут такі пики то нас не візьмут. а мене з армії все рівно не відпустят
показать весь комментарий
23.04.2026 10:11 Ответить
мєнти вже до цього моду були взяли, в диякони висвячуватись. ряса - краще броні мєнтовського мундірчіка! а це видно взагалі почали масово перевзуватись ))
показать весь комментарий
23.04.2026 09:58 Ответить
i кожний третiй с кавою у руках.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:16 Ответить
а кава дорожчаєЄ думаєте так просто їм??
показать весь комментарий
23.04.2026 10:26 Ответить
так. Iм важче анiж пенсiонеру на 3500
показать весь комментарий
23.04.2026 10:36 Ответить
Як бліх на собаці.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:21 Ответить
Це як рахувати. Пару тижнів тому читав "Судійський вісник", та от там пишуть про некомплект суддів на 30%, даже цифри проводять. Тільки ось вони дурні, що а математиці, та думаю і в іншому, їх відбирають не по цій відзнаці. Виклали коефіцієнт на 100т. населення, та кількість суддів. Помножуєш і вуаля. Так от за їхніми підрахунками нас 43.7млн. Тобто корито зменшилось, а рил хотять так само годувати (бо ж коханки, діти підросли і т.д). Так і з мусорам, людей зараз пишуть до 27млн., а корито хотять того самого розміру.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:39 Ответить
напевно в олвмпійську збірну по бігу всі пійшли! чому йдуть а поліцію сьогодні? бронь в першу чергу- наживатись на ухилянтах та й просто від гнилого характера!в сша на поліціянта конкурс а тут!
показать весь комментарий
23.04.2026 09:59 Ответить
І ще хороша зарплата, і мінімум роботи, тільки інколи якийсь зашквар. Але як говорять про пожежників, якщо пожежа, то можна звільнитись.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:03 Ответить
Уяви собі, раптом за одну ніч поліція щезає. Держава живе без поліції...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:08 Ответить
Ну 24.02.22 у всіх фронтових містах і містечках так було. І виявилось, що можна. Самоорганізувались і навели лад.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:12 Ответить
А чому ж цю практику не продовжили?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:15 Ответить
А потім поліцаї повернулися, і декого з них навіть нагородили. Це якесь Задзеркалля...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:28 Ответить
Бо вернулась влада і нагадала хто тут дірєктор. Холопів в стійло, пасіонаріїв на фронт. Бабло від західних партнерів потікло річкою і всім все стало норм, а декому навіть очєнь і очєнь норм.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:42 Ответить
Не було тих підорасів бідьше трьох місяців,поки орків не відігнали від міста.Місто патрулювали озброєні цивільні, і не повбивали один одного,це на замітку противникам вільного володіння зброєю!Коли повернулись мусора,почали вилучати зброю .
показать весь комментарий
23.04.2026 11:16 Ответить
Це мрія для пересічного українця.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:20 Ответить
Пиши петицію, що поліцію потрібно розпустити.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:31 Ответить
Вже проходили, коли вся поліція зникла з прифронтових міст.
Держава не зникла, зате нарешті справедливо було покарано кілька мародерів.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:25 Ответить
Чесно з того що бачу як знайомі звертались в поліцію з заявами то нічим не допомогли взагалі, не про патрульних йде мова а про слідчих, які перетворились наоборот на кришу для злочинців і саме вони і створюють ту злочинність, кришуючи різних аферистів, вуличних та квартирних крадіїв наркоторговлю і корупцію, більшість злочинів зараз відбувається саме через це.

Щодо патрульних то їх використовують більше для ловлі ухилянтів чим для патрулювання, десь 50% що катаються по моєму місту позаду з пікселями.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:28 Ответить
Про щезнення поліції не вірю, це фантастика, а я фантастику не сприймаю.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:42 Ответить
В 2014 р уже таке було.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:45 Ответить
На чиєму боці була міліція в 2014 ми добре запам'ятали
показать весь комментарий
23.04.2026 11:14 Ответить
В США, якщо керівник розкрив рота на підлеглого, отримає рішення суду за перевищення влади і нести матеріальні збитки за це, або йому настукає по.голові профсоюз поліції. Тому там повністю виключене відношення до підлеглих як до рабів, тим більше там НЕ МОЖЛИВО неоплачувана робота в понад нормовані навіть ХВИЛИНИ, все оплачується до хіилини.
Мене дивує, що пан Виговський знов НЕ згадав Основний Демотивчий фактор чесно і сумлінно служити в поліції, ризикуючі життям і здоров'ям, як ПОВНА ЗНЕВАГА З БОКУ МВС І КАБМІНУ, ДЕПУСРАТСКОГО КОРПУСУ ненависників всіх хто носив і носить погони і хто ЗАХИЩАВ ЗАКОН І ПОРЯДОК, А САМЕ.ДО ВЕТЕРАНІВ як правоохоронних структур так і всіх силових відомств і військових.
Відслужив - і ти для ВЛАДИ НІХТО, і звпти тебе НІЯК, і нах...я ти взагалі ще живий, якщо третьякова.з гетьманцевим, улютіними і желнович, прямо мріють ВСІХ КОЛИШНІХ СИЛОВИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І ТИМ БІЛЬШЕ ПРАВООХОРОНЦІВ, вже навіть.і судівську владу бачити виключно в ТРУНІ на другий день після звільнення.
Ніхто, пане Виговський, не буде зацікавлений служити в поліції, спостерігаючі за знищенням соцгарантій і пенсійного законодавства ветеранів які чесно і сумлінно виконали свої обов'язки, а зара отримали замість них.купу лайна на голови з немитих срак третьякової, гетьманце і іншої срані, яка не мала не має.жодної поваги до правохоронців і правозахисників, під гробове мовчання з боку керівництва МВС, ЗСУ, ОГП, ВС, СБУ...., дозволяючі майже щодня НАСТРОЮВАТИ НАРОД ПРОТИ ЦИХ ВІДОМСТВ І ВІДВЕРТО.ШАНТАЖУВАТИ ЩЕ БІЛЬШИМ ПРИНИЖЕННЯМ.ВАШИХ.ПІДЛЕГЛИХ.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:52 Ответить
Мусор і в Африці мусор.... Брехливі, трусливі гниди... 😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
23.04.2026 10:00 Ответить
де просрали 2% за дві доби?
терміново звільнились, та добровольцями у скелю?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:02 Ответить
Говорити можна все, але хто ж їм повірить
показать весь комментарий
23.04.2026 10:04 Ответить
Нацпол в маштабах України - 18%, а в Києві -20%. Якщо збільшити штат завтра на 50%, то і завтра так звана нестача буде -50%!!!. При тій самій кількості особового складу. Ловкость рук і нікакого машенства.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:16 Ответить
Так воно і є на 100%. Відкрили вакансії у школах: по одному поліцаю, який нічого не робить і ні за що не відповідає. Навіть рамки-металодетектори поставили на вході. І як це допомогло у Чопі? Тоді навіщо всі ці хвилі? Імітація бурхливої діяльності під час війни і більше нічого.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:35 Ответить
В тебе пагано з матєматикою.
Не тре було курити букварика..
показать весь комментарий
23.04.2026 11:23 Ответить
Ну автопарк біля мусарок збільшився,так,що ******* цей Вигівський.Люди дурні,але не всі
показать весь комментарий
23.04.2026 10:06 Ответить
Так не всім Українцям подобається прислужувати московським вертухаям за куски їх столу, як це масштабно робиться у Черкаській обл, міста Корсуня!! Там, за КОМАНДОЮ ригоАНАЛЬНОГО посіпаки, побігли мусорські убивати Захисника України, - Сергія Русінова, підкидати йому наркоту, вибухівку…
Ну як до НацПолу та отих майорів-капітанів продажних можна йти і ЗАХИЩАТИ. Українців!! Вони ж у спину нож встромлять Поліцейському, за командою бандюка ригівського!! Таких орків, ВІШАТИ треба перед будівлею райРадади!! А вигівський про 18% лопоче, ЗНАЮЧИ і нічого не роблячи для знищення такоі гнидоти у НацПолі!!
Щетельней треба, кєровніки… від зелупня, а не народу України, якому ви ж присягали!!
показать весь комментарий
23.04.2026 10:06 Ответить
У мене таке питання! А чому в армію старих та хворих беруть,а в поліцію не беруть?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:06 Ответить
Тим більш що робота непильна - кататися по місту в пошуках алкашів та бабусь з зеленню оброком обкладати. Єдиний мінус - доводиться іноді втікати від справжніх злочинців.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:32 Ответить
Коментує так, наче поліція з країни без війни.
Те, що вигребли все сільске господарство та промисловість його не турбує.
Але намагається виправдати сидіння у тилу людей зі зброєю 2% відсотками специфічних напрямків.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:07 Ответить
Всі втікли?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:08 Ответить
Зелена мразота почала використовувати нову методичку для виправдання поступової еволюції поліції в мусорню та організоване злочинне угруповання.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:09 Ответить
Якщо використовувати поліцію не за призначенням, а для бусифікації, кошмарити бізнес, ганяти бабусь які продають домашні продукти на вулиці, кришувати повій, наркобізнес, азартні ігри то й мільйона поліцаїв не вистачить.
А якщо поліція буде виконувати лише ту роботу, яка на них покладена по закону, (охорона правопорядку та життя цивільних) то їх навіть скорочувати доведеться.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:12 Ответить
Ну вони ж мріють ще в кожну щколу/дитсадок/магазин при вході поставити поліцая "для охорони".
Ще в аренду молодих копчиків здають, як наприклад Богдана Писаренка (вже екс-копа).
показать весь комментарий
23.04.2026 10:36 Ответить
Виговському не хватає клепки в голові, а не поліцаїв, яких розвелося як бліх на собаці.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:16 Ответить
Ну досить вже виправдовуватися. Облажалися по повній!
показать весь комментарий
23.04.2026 10:17 Ответить
Пздж чистой воды....скорее перекомплект,% на 300 Бо пары минут по улице не пройдешь,чтоб патрульная мимо не проезжала...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:18 Ответить
Де записатися в поліцейські можна, буду кошмарити водіїв на старих жигулях.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:18 Ответить
так поліцейських нема взагалі

одні мусора
показать весь комментарий
23.04.2026 10:19 Ответить
Коли в місто приїзджає велика шишка,мусорню інколи виганяють на вулицю,та їх,як тарганів
показать весь комментарий
23.04.2026 10:20 Ответить
Ми оголошуємо конкурси

Які конкурси??? Вони у вас після ваших конкурсних відборів стріляти бояться і зброєю не вміють користуватися. Як ви їх відбирали???
показать весь комментарий
23.04.2026 10:23 Ответить
Рядянські мусора коли ви вже станете як красунчики поліцейскі Ізраїлю які воюють на передовій ?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:24 Ответить
гдє можно запісаццо?
показать весь комментарий
23.04.2026 10:28 Ответить
На початку війни як мусора перші повтікали , увесь кримінал і мародерство зникло
показать весь комментарий
23.04.2026 10:28 Ответить
Миколаїв, 27.02.2022
показать весь комментарий
23.04.2026 10:44 Ответить
Станом на 1 січня 2022 року штатна чисельність поліцейських у Національній поліції України, які утримувалися за рахунок державного бюджету, становила 119 тисяч осіб.

+- 15000 виконує бойові завдання на фронті або в прифронтових зонах.

під тимчасовою російською окупацією перебуває близько 19,25% території України.

Станом на початок 2026 року в Національній поліції України працює близько 100 тисяч поліцейських
показать весь комментарий
23.04.2026 10:30 Ответить
наче в балансi)
показать весь комментарий
23.04.2026 10:32 Ответить
Слід розглядати не територію, а кількість населення.
Але, враховуючи як маніпулюють цією цифрою, будь-які розрахунки будуть некоректними.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:20 Ответить
в ЗСУ некомплект понад 40%, але вони не тікають..
показать весь комментарий
23.04.2026 10:31 Ответить
А ще слід враховувати, що комплектація "на папері" і "в реалі" - двє бальшиє разніци.
Особовий склад начебто "придатний", а насправді - половина о/с або хвора або в СЗЧ.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:24 Ответить
Хай спробують залучити ТЦКшне ВЛК, відразу "знайдуться" кандидати без обмежень по здоров'ю, відразу навчені, шаленно "мотивовані", готові нести важку ментовську службу і навіть без термінів служби. Бо якось дивна ситуація складається, в ЗСУ заганяють кулаками і стусанами, а в ментовку тільки за бажанням і то на конкурсній основі.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:31 Ответить
То він виправдовує цих двох трусів , які при звуках пострілів порозбігались як щурі .
показать весь комментарий
23.04.2026 10:32 Ответить
..ну не знаю, наші місцеві мєнти, які "неукомплектовані", годинами тусуються у кафе зі своїми модними тачками нікуди не поспішаючи або катаються туди-сюди, коли наїлися-напилися.. мабуть-таки дуже важка та небезпечна робота...
а да - ще суворо кошмарять дідів-мопедистів, що везуть на своїх безномерних (та й з номерними) дирчиках плетені віники на базар (чи ще шо).. на вєліках дідів-бабів поки шо не чипають...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:38 Ответить
💯
показать весь комментарий
23.04.2026 10:46 Ответить
Найгостріший дефіцит: Будівництво, торгівля, сфера послуг, транспорт та логістика.
Робітничі та технічні спеціальності: Критично бракує швачок, зварювальників, будівельників, токарів, електромонтерів та слюсарів-сантехніків.
Медицина: Галузь має значний дефіцит лікарських кадрів та середнього медичного персоналу (укомплектованість лікарів раніше становила близько 81%).
Винятки: У 2025 році зазначалося, що галузь IT єдина не відчувала критичного дефіциту кадрів.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:39 Ответить
зменшити кількість начальства, кадри перевести в патрульну поліцію
показать весь комментарий
23.04.2026 10:41 Ответить
Коли трапляється ДТП, то водію або доводиться чекати кілька годин, або злітаються одночасно 3-4 екіпажа. То може потрібно в керівництві навести лад? Їх або немає, або табунами стоять каву п'ють.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:52 Ответить
У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18% , коли поліцаї втікають з місця скоєння злочину.то це вказує на їх достатню кількість.В іншому випадку(за доповідачем з МВС) їх би там просто напросто не було...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:41 Ответить
Згадалося, як після Майдану,після того як мусара роздавали зброю шпані і наркоманам з Антимайдану, після того як мусорів і антимайданівців ловили в бусах на трасах і палили, мусарні взагалі не було десь з 8 місяців... і по містах було тихо і чемно.Бо знали - як шпана десь вилізе, прийдуть місцеві майданівці і повбивають *****. А потім сцена і там вилізла і зассяла мізки - треба поліція. А потім в "нову" полюцію що переводила котиків через дорогу повернулася стара мусарня...
показать весь комментарий
23.04.2026 10:42 Ответить
Мабуть повернулася, коли нашивки поміняла
показать весь комментарий
23.04.2026 10:47 Ответить
Мені тоді менти відкрито заявляли, що нікого захищати не будуть і райвідділ теж. Коли з'явився Гіркін, хвалена київська Альфа теж випарувалася і перший бій дали полтавські та сумські альфівці.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:49 Ответить
Зато ті шо є - кадри унікальні
показать весь комментарий
23.04.2026 10:44 Ответить
Мабуть на фронт збігли
показать весь комментарий
23.04.2026 10:45 Ответить
Цей ЗЕбандит бреше і оком не моргне! Офіційна статистика яка багато про що говорить - у США на 100 000 населення припадає приблизно 200-250 поліцейських а в Україні приблизно 350-400+ поліцейських на 100 тисяч населення.
показать весь комментарий
23.04.2026 10:48 Ответить
Виродок мусорський!! в селах не вистачає механізаторів, животноводів, а воно тут про паразитів які кошмарять українців замість того щоб сидіти в окопах
показать весь комментарий
23.04.2026 10:51 Ответить
Бл*дь, не вистачає для чого? Для конкретних задач, чи чисто по документах, щоб витиснути кожну доступну копійку з бюджету?
Не вистачає слів: населення країни скоротилось, зато кількість прокурворів і мєнтів має залишатись незмінною, із розрахунку на 52 мільйони.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:09 Ответить
Ой вей, ну шо за п*здьош...
показать весь комментарий
23.04.2026 11:13 Ответить
ХМ. Как приехать на вызов, так полиции не хватает.
Как стоять в кустах с радаром или по понедельникам под стоянками нюхать водителей, так хватает.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:15 Ответить
4 екіпажі на один радар!!!
показать весь комментарий
23.04.2026 11:31 Ответить
В Полтаві взагалі ввели 40 кнопок по місту з терміновим викликом поліції 😁🤦 час реагування 3-4 хвилини, але я думаю це час реагування драпання з місця події.
показать весь комментарий
23.04.2026 11:40 Ответить
Пів країни виїхало, а кількість поліцейських збільшується
показать весь комментарий
23.04.2026 11:16 Ответить
Ага некомплект..ну ну..у Полтаві майже кожного ранку , збирається в одному місці десь 15..20 мусорів біля одної кав'ярні, так-так некомплект, а хто ж самого ринку біля школ і дитсадків цинкує клятих ухилянтів?
показать весь комментарий
23.04.2026 11:39 Ответить
 
 