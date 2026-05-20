Новости Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
Четырех топ-чиновников Нацполиции отстранили от должностей из-за дела о крыше "порноофисов"

Глава Нацполиции Иван Выговский инициировал служебное расследование и отстранил от исполнения обязанностей четырёх должностных лиц региональных подразделений, фигурирующих в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".

Детали

Отмечается, что досудебное расследование коррупционных схем отдельных региональных руководителей в настоящее время совместно проводят Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. В Нацполиции уверяют, что по результатам внутренней проверки в отношении фигурантов оперативно примут соответствующие "кадровые решения".

"Очищение системы от недобросовестных сотрудников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением последует жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — заявили там, добавив, что ведомство полностью содействует следствию.

В то же время в Нацполиции формально напомнили о презумпции невиновности в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, отметив, что окончательную точку в деле должен поставить суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крышевание "порноофисов": у топ-чиновников Нацполиции изъяли более 22 млн грн наличными и элитный автопарк. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

Смотрите также: "Я же не буду договариваться с простым смертным": подробности схемы прикрытия "порноофисов" в Нацполиции. ВИДЕО

+9
От цікаво, " ухилянтам" має бути соромно перед сім'єю, дитиною, суспільством , а ці для свої дітей герої. " Тато чим ти займався під час війни?" - парнуху кришував доню.
20.05.2026 17:45 Ответить
+8
Нє неможливо, вони ж наш захист, надія і опора. Не сплять бздять бдять наш спокій.😸. Вони тихі, невидимі герої, навіть тихо часто на сторону ворога переходять, але то таке 😸
20.05.2026 17:37 Ответить
+8
Добре, що не звільнили. Не можна, бо треба скоро перед ними вибачитись і все повернути. Видно ж чесні люди, як сльоза дитини.

Скотство стає нормою верхівки влади.
20.05.2026 17:38 Ответить
Не здивуюсь коли дитячі сльози ще й кришували дитяче прн 🤬
20.05.2026 17:40 Ответить
в сислє "стає"?)))) Ви десь проспали останні 35 років? По секрету - ці рібята на багто гірше януковицьких, бо у тих були правила хоч якісь, а тут беспредєл повний
20.05.2026 18:17 Ответить
Так раз їх відсторонили чи звільнили то може їх на фронт? Ах ні. Вони ж ненавчені воювати. Скоріше перейдуть в інший відділ чи в ТЦК будуть зганяти злість на інших і також заробляти бабки
20.05.2026 17:39 Ответить
Доречі, чому тільки чотирьох звільнили? А інші їхні колеги типу не знали чим займаються їхні колеги? А це вже мінімум співучасть чи пиховування злочину. Тобто всі полюція це злочинці в законі
20.05.2026 17:43 Ответить
а куди дивився департамент внутрішньої безпеки? чи не буде конфлікту інтересів, якщо поліцію буде перевіряти поліція?
20.05.2026 17:42 Ответить
ой йой!
а, клименко досі на посаді?
і вигівській?
і будь яке мєнтовське бидло?

це, все фундамент української алегорхічної жадібної афтократії!
тридцять років у сраку!!!!
кров страждання та невизнаність!!!
сім років гундосого пейсатого прикольного криворагуля!!!!
вітаю всіх.
не має значення бюлетені 2019!
має значення сьогодення!

до речі!
а, де отой новий завгосп буданго ялтінский?
те ж виявився з їхніх, з пейсатих?
20.05.2026 17:45 Ответить
20.05.2026 17:45 Ответить
Как то вы не толерантны. Есть враги и "враги", важно не перепутать...
20.05.2026 17:49 Ответить
Різниця від суми відкату?
20.05.2026 17:52 Ответить
Разница в отличии административной от уголовной. С нюансами).
20.05.2026 17:54 Ответить
Та всі просто пишаються такою "країною мрій". Тим більше, шо це лише початок. Саме цікаве почнеться, коли закінчаться активні бойові дії. Уххх заживемо
20.05.2026 18:16 Ответить
АААААААААА

мусара кришують дитячу парнуху
20.05.2026 17:52 Ответить
СБУ та офіс генпрокурора - ну, а хто б ще міг вступити у боротьбу з порноофісами? А от цікаво, офіс пріпіздєнта, де коїться така порнуха, їх не зацікавив? Народу знову згодовують з лопати смажене гівно, аби відволікти від справжніх проблем. Боротьба з проституцією, ну, так на часі, що 3,14здець
20.05.2026 17:55 Ответить
Простітутки кришують простітуток....все як і повинно бути в країні мрій нюхача звичайного...
20.05.2026 18:03 Ответить
Так а шо там міністр, піде чи ні?
20.05.2026 18:14 Ответить
Суворе покарання в військовий час... Тому і не декриміналізовують цю совдепіську дічь, що мусора годуються гарно з неї.
20.05.2026 18:15 Ответить
мусорня вже просто "зажралась" через це: єдиний спосіб "очистити всю мусорську мразоту" то це-всіх "прогнати" через фронт; хай міняють там-справжніх поліцейских, бо прийдуть ветерани-будуть суди Лінча
20.05.2026 18:15 Ответить
"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", "МИ ЇХ БУДЕМО ЗВІЛЬНЯТИБ ВСЬОГО НАВСЬОГО".ЩОБ ІНШІ НЕ БОЯЛИСЯ ЧИНИТИ ТЕ САМЕ.ЩО І ЗВІЛЬНЕНІ....
20.05.2026 18:38 Ответить
Сказали скільки недовідстьобували ?!!
20.05.2026 19:00 Ответить
 
 