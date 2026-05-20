Четырех топ-чиновников Нацполиции отстранили от должностей из-за дела о крыше "порноофисов"
Глава Нацполиции Иван Выговский инициировал служебное расследование и отстранил от исполнения обязанностей четырёх должностных лиц региональных подразделений, фигурирующих в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что досудебное расследование коррупционных схем отдельных региональных руководителей в настоящее время совместно проводят Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. В Нацполиции уверяют, что по результатам внутренней проверки в отношении фигурантов оперативно примут соответствующие "кадровые решения".
"Очищение системы от недобросовестных сотрудников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением последует жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — заявили там, добавив, что ведомство полностью содействует следствию.
В то же время в Нацполиции формально напомнили о презумпции невиновности в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, отметив, что окончательную точку в деле должен поставить суд.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бздятьбдять наш спокій.😸. Вони тихі, невидимі герої, навіть тихо часто на сторону ворога переходять, але то таке 😸
Скотство стає нормою верхівки влади.
а, клименко досі на посаді?
і вигівській?
і будь яке мєнтовське бидло?
це, все фундамент української алегорхічної жадібної афтократії!
тридцять років у сраку!!!!
кров страждання та невизнаність!!!
сім років гундосого пейсатого прикольного криворагуля!!!!
вітаю всіх.
не має значення бюлетені 2019!
має значення сьогодення!
до речі!
а, де отой новий завгосп буданго ялтінский?
те ж виявився з їхніх, з пейсатих?
мусара кришують дитячу парнуху