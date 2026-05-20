Четырех топ-чиновников Нацполиции отстранили от должностей из-за дела о крыше "порноофисов"

Глава Нацполиции Иван Выговский инициировал служебное расследование и отстранил от исполнения обязанностей четырёх должностных лиц региональных подразделений, фигурирующих в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Детали

Отмечается, что досудебное расследование коррупционных схем отдельных региональных руководителей в настоящее время совместно проводят Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. В Нацполиции уверяют, что по результатам внутренней проверки в отношении фигурантов оперативно примут соответствующие "кадровые решения".

"Очищение системы от недобросовестных сотрудников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением последует жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — заявили там, добавив, что ведомство полностью содействует следствию.

В то же время в Нацполиции формально напомнили о презумпции невиновности в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, отметив, что окончательную точку в деле должен поставить суд.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

