Комплексные проверки начаты в регионах, где разоблачены должностные лица полиции, причастные к преступным схемам, - Нацполиция
По поручению главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая 2026 года СБУ, ОГП при содействии МВД и НПУ разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным махинациям, направлены комплексные проверки под руководством заместителей главы Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Состав групп
Отмечается, что в состав проверяющих групп вошли сотрудники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.
Цель проверок
Так, целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущение фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.
Отмечается, что позиция руководства НПУ остается неизменной — ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, дискредитирующих звание полицейского.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.
- Известно, что от исполнения обязанностей отстранены четыре должностных лица региональных подразделений, фигурирующие в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це по всій Україні перевірки? чи де?
Поки суспільство чекає на гучні «посадки», українські суди від початку року обмежувалися лише штрафами для корупціонерів.
Начальником Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (попередня назва - УВС/УМВС) є полковник поліції Зюбаненко Сергій Вікторович. Він був призначений на цю посаду влітку 2023 року.
Догадайтесь з трьох разів, а ХТО його призначив? Хто за ним стоїть, чия то креатура?
Ну і з КИМ погоджено його призначення?