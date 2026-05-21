Комплексные проверки начаты в регионах, где разоблачены должностные лица полиции, причастные к преступным схемам, - Нацполиция

По поручению главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая 2026 года СБУ, ОГП при содействии МВД и НПУ разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным махинациям, направлены комплексные проверки под руководством заместителей главы Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состав групп

Отмечается, что в состав проверяющих групп вошли сотрудники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

Читайте также: Водитель заместителя главы МВД Тетери, который собирал кассу из сети "порноофисов", уволен

Цель проверок

Так, целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущение фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.



Отмечается, что позиция руководства НПУ остается неизменной — ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, дискредитирующих звание полицейского.

Смотрите также: Крышевание "порноофисов": у топ-чиновников Нацполиции изъяли более 22 млн грн наличными и элитный автопарк. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?