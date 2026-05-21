Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
Комплексные проверки начаты в регионах, где разоблачены должностные лица полиции, причастные к преступным схемам, - Нацполиция

Нацполиция начала проверки в регионах

По поручению главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая 2026 года СБУ, ОГП при содействии МВД и НПУ разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным махинациям, направлены комплексные проверки под руководством заместителей главы Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Состав групп

Отмечается, что в состав проверяющих групп вошли сотрудники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

Цель проверок

Так, целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущение фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.

Отмечается, что позиция руководства НПУ остается неизменной — ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, дискредитирующих звание полицейского.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.
  • Известно, что от исполнения обязанностей отстранены четыре должностных лица региональных подразделений, фигурирующие в деле о получении неправомерной выгоды, а именно о схеме прикрытия "порноофисов".

Топ комментарии
А ваня разом з міністром у відставку не збираються?
21.05.2026 12:48 Ответить
Бджоли проти меду.
21.05.2026 12:50 Ответить
Зараз Україна це корупційна ЗЕлена помийка яка копіює кацапську модель держави
21.05.2026 12:51 Ответить
значить будуть грабіть
21.05.2026 12:44 Ответить
Ділитися треба було своєчасно, а вони знахабніли, ось зараз і перевіряти скільки не додали і скільки можна у них взяти
21.05.2026 13:30 Ответить
довіра до поліції росте кожного дня! а вони взагалі вкурсі що у нас війна? хоча для великого пласту в Україні -війна це спосіб заробити на біді прикриваючись бронню липовою!
21.05.2026 12:48 Ответить
"Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах"

це по всій Україні перевірки? чи де?
21.05.2026 12:49 Ответить
тіко там, де піймали. у решті регіонів - крістально чєсні
21.05.2026 12:51 Ответить
Тіко там де не поділились награбованим!
21.05.2026 12:57 Ответить
Циган сина бив не за то, що вкрав, а за то, що впіймали.
21.05.2026 13:04 Ответить
У мухи проти лайна...
21.05.2026 13:33 Ответить
Ну нові "патужні приколи зе-городка-95"
21.05.2026 12:50 Ответить
Всім, хто засвітився буде винесена догана без занесення.
21.05.2026 12:50 Ответить
складемо графік... , проведемо заходи... ,розробили план..., викриємо торгівлю впливом... ну-ну цирк продовжується
21.05.2026 12:53 Ответить
Воювати не навчені, а схеми вибудовувати то так. Давно треба керівництво міняти разом з міністром.
21.05.2026 12:54 Ответить
Хтось може назвати хоч одну сферу кримінальної діяльності в Україні в якій би не приймали участі або не "кришували" б бандити у формі поліцейських яких в народі називають "мусором"???
21.05.2026 12:54 Ответить
Може потрібні комплекси посадок на нари?
21.05.2026 12:54 Ответить
Они сами на себя выйти хотят?
21.05.2026 12:59 Ответить
Ось вам шановні українці відповіть чим ця ЗЕлена клоунада закінчиться! "В Україні цьогоріч не посадили жодного корупціонера".
Поки суспільство чекає на гучні «посадки», українські суди від початку року обмежувалися лише штрафами для корупціонерів.
21.05.2026 13:05 Ответить
А ще зовсім недавно, здавалось би:
Начальником Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (попередня назва - УВС/УМВС) є полковник поліції Зюбаненко Сергій Вікторович. Він був призначений на цю посаду влітку 2023 року.
Догадайтесь з трьох разів, а ХТО його призначив? Хто за ним стоїть, чия то креатура?
Ну і з КИМ погоджено його призначення?
21.05.2026 13:10 Ответить
Кто поспел не отправлять долю на Киев,того накажут.
21.05.2026 13:13 Ответить
Тоб то в усіх???
21.05.2026 13:25 Ответить
 
 