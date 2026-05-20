"Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравший кассу из сети "порноофисов" уволен ...

Уволен водитель автопарка подразделения МВД, который выступал посредником между всеми участниками коррупционной схемы по прикрытию "порноофисов" с участием должностных лиц региональных подразделений полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Уволен водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины", который фигурирует в расследовании о противоправной схеме с участием должностных лиц региональных подразделений полиции. МВД Украины в полной мере содействует проведению досудебного расследования", — добавили в ведомстве.

По данным следствия, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Благодаря своим связям в руководстве Нацполиции он договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу таких "порноофисов".

Как пишут СМИ, речь идет о Владимире Воробее, который возит заместителя министра внутренних дел Василия Тетери.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

Среди представителей полиции, задержанных по подозрению в причастности к схеме:

начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;

заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;

заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;

водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника-курьера.

