Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравший кассу из сети "порноофисов", уволен
Уволен водитель автопарка подразделения МВД, который выступал посредником между всеми участниками коррупционной схемы по прикрытию "порноофисов" с участием должностных лиц региональных подразделений полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"Уволен водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины", который фигурирует в расследовании о противоправной схеме с участием должностных лиц региональных подразделений полиции. МВД Украины в полной мере содействует проведению досудебного расследования", — добавили в ведомстве.
- По данным следствия, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Благодаря своим связям в руководстве Нацполиции он договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу таких "порноофисов".
- Как пишут СМИ, речь идет о Владимире Воробее, который возит заместителя министра внутренних дел Василия Тетери.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.
Среди представителей полиции, задержанных по подозрению в причастности к схеме:
- начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;
- заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
- первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;
- заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;
- водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника-курьера.
Я готов... работать и в офисе и на выезд!
Не можна було на інше авто чолов'ягу пересадити?
так розумію, мова йде про зв язки з іншими водіями? яких теж звільнять?