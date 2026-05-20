РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9182 посетителя онлайн
Новости Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
1 589 24

Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравший кассу из сети "порноофисов", уволен

Заместитель министра внутренних дел Василий Тетерей

Уволен водитель автопарка подразделения МВД, который выступал посредником между всеми участниками коррупционной схемы по прикрытию "порноофисов" с участием должностных лиц региональных подразделений полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Уволен водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины", который фигурирует в расследовании о противоправной схеме с участием должностных лиц региональных подразделений полиции. МВД Украины в полной мере содействует проведению досудебного расследования", — добавили в ведомстве.

  • По данным следствия, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Благодаря своим связям в руководстве Нацполиции он договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу таких "порноофисов". 
  • Как пишут СМИ, речь идет о Владимире Воробее, который возит заместителя министра внутренних дел Василия Тетери. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырех топ-чиновников Нацполиции отстранили от должностей из-за дела о крыше над "порноофисами"

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

Среди представителей полиции, задержанных по подозрению в причастности к схеме:

  • начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;
  • заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;
  • водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника-курьера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крышевание "порноофисов": у топ-чиновников Нацполиции изъяли более 22 млн грн наличными и элитный автопарк. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6139) МВД (9119) порнография (218) увольнение (2689)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Влияние водителей замминистра неограниченно. Отсюда и "супернаказание").
показать весь комментарий
20.05.2026 18:51 Ответить
+6
А прибиральника, який підмітав територію МВС ?
показать весь комментарий
20.05.2026 18:52 Ответить
+3
Водія!? Оце посадовець!
показать весь комментарий
20.05.2026 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влияние водителей замминистра неограниченно. Отсюда и "супернаказание").
показать весь комментарий
20.05.2026 18:51 Ответить
А прибиральника, який підмітав територію МВС ?
показать весь комментарий
20.05.2026 18:52 Ответить
Безкарність у нас вже нормальне явище. Це вже діагноз.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:53 Ответить
А невідомого Вову з плівок міндіча вже встановили?
показать весь комментарий
20.05.2026 18:54 Ответить
Поки ще ні, але якби Яник свого часу розігнав учасників РГ, не було б зараз цих зелених долбо...бів.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:56 Ответить
Кто посмеет?). Вождь племени, лидер нации, муж скубрии и т.д.- вне поля зрения любых органов. Пока шо.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:59 Ответить
а ха ха... бу га га.....
показать весь комментарий
20.05.2026 18:56 Ответить
водійська мафія якась... в одного документи на призначення в СБУ, в другого-общак...
показать весь комментарий
20.05.2026 18:56 Ответить
потужне покарання ..по zельоному
показать весь комментарий
20.05.2026 18:58 Ответить
ось він, головний корупціонер
показать весь комментарий
20.05.2026 18:58 Ответить
Так-то Єрмак теж з ларьків починав. Не треба судить по людині по адьожкє
показать весь комментарий
20.05.2026 19:01 Ответить
Акторів порноофіса теж на фронт тепер?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:00 Ответить
Водія!? Оце посадовець!
показать весь комментарий
20.05.2026 19:04 Ответить
Піду вкраду пачку Мівіни? Цікаво що зі мною буде? Отож... А тут звільнили.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:10 Ответить
Звільнено, Карл! Звільнено...
показать весь комментарий
20.05.2026 19:11 Ответить
То це порноіндустрія вийшла на ВОДІЯ , а той в свою чергу втягнув вище керівництво обласного нацполу ? Я так підсумую , що той хто це задумав і втілив зовсім не дурна людина .
показать весь комментарий
20.05.2026 19:12 Ответить
"Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравший кассу из сети "порноофисов" уволен ...
Я готов... работать и в офисе и на выезд!
показать весь комментарий
20.05.2026 19:15 Ответить
Звільнено...ііі? Все? Далі пішов на іншу посаду?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:16 Ответить
і кому ж він бабло носив?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:17 Ответить
Це безмежна жорстокість режиму.
Не можна було на інше авто чолов'ягу пересадити?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:20 Ответить
Якщо дивитись на все з точки зору здорового глузду, то щоб такі хабарі роздавати там мають бути цілі студії, щоб щей заробити на цій порнусі з такими то хабарями. Як на мене він засланий казачок був під замміністра, і його використали, як курьєра для інших посадовців мвс, бо дуже нелогічна історія. І взагалі чи були ці порноофіси, бо по суті це не є законним.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:21 Ответить
Через свої зв'язки у керівництві Нацполіції він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу таких "порноофісів

так розумію, мова йде про зв язки з іншими водіями? яких теж звільнять?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:22 Ответить
... ми вже всі повірили ,що водій, це голова мафії мєнтів .
показать весь комментарий
20.05.2026 19:23 Ответить
Оце патужно. В ******** дійсності це найвища міра покарання.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:23 Ответить
 
 