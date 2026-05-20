Водія заступника глави МВС Тетері, який збирав касу з мережі "порноофісів", звільнено

Звільнено водія автогосподарства підрозділу МВС, який діяв як посередник між усіма учасниками корупційної схеми покривання "порноофісів" за участі посадовців регіональних підрозділів поліції.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо протиправної схеми за участі посадовців регіональних підрозділів поліції. МВС України повною мірою сприяє проведенню досудового розслідування", - додали у відомстві.

За даними слідства, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв’язки у керівництві Нацполіції він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу таких "порноофісів".

Як пишуть ЗМІ, йдеться про Володимира Воробея, який возить заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Серед представників поліції, яких затримали за підозрою у причетності до схеми:

начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

