Водія заступника глави МВС Тетері, який збирав касу з мережі "порноофісів", звільнено
Звільнено водія автогосподарства підрозділу МВС, який діяв як посередник між усіма учасниками корупційної схеми покривання "порноофісів" за участі посадовців регіональних підрозділів поліції.
Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо протиправної схеми за участі посадовців регіональних підрозділів поліції. МВС України повною мірою сприяє проведенню досудового розслідування", - додали у відомстві.
- За даними слідства, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв’язки у керівництві Нацполіції він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу таких "порноофісів".
- Як пишуть ЗМІ, йдеться про Володимира Воробея, який возить заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
Серед представників поліції, яких затримали за підозрою у причетності до схеми:
- начальник ГУНП в Івано-Франківській області;
- заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
- перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;
- заступник начальника ГУНП у Житомирській області;
- водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.
Не можна було на інше авто чолов'ягу пересадити?