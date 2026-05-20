Водія заступника глави МВС Тетері, який збирав касу з мережі "порноофісів", звільнено

Заступник міністра внутрішніх справ Василь Тетеря

Звільнено водія автогосподарства підрозділу МВС, який діяв як посередник між усіма учасниками корупційної схеми покривання "порноофісів" за участі посадовців регіональних підрозділів поліції.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Звільнено водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо протиправної схеми за участі посадовців регіональних підрозділів поліції. МВС України повною мірою сприяє проведенню досудового розслідування", - додали у відомстві.

  • За даними слідства, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв’язки у керівництві Нацполіції він домовлявся з посадовцями про невтручання в роботу таких "порноофісів". 
  • Як пишуть ЗМІ, йдеться про Володимира Воробея, який возить заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері. 

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Серед представників поліції, яких затримали за підозрою у причетності до схеми:

  • начальник ГУНП в Івано-Франківській області;
  • заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
  • перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;
  • заступник начальника ГУНП у Житомирській області;
  • водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

Топ коментарі
Влияние водителей замминистра неограниченно. Отсюда и "супернаказание").
20.05.2026 18:51 Відповісти
А прибиральника, який підмітав територію МВС ?
20.05.2026 18:52 Відповісти
Безкарність у нас вже нормальне явище. Це вже діагноз.
20.05.2026 18:53 Відповісти
Навіть ще за совка персональні водії всіх "начальників",були як члени сім*ї.
20.05.2026 19:41 Відповісти
А невідомого Вову з плівок міндіча вже встановили?
20.05.2026 18:54 Відповісти
Поки ще ні, але якби Яник свого часу розігнав учасників РГ, не було б зараз цих зелених долбо...бів.
20.05.2026 18:56 Відповісти
Кто посмеет?). Вождь племени, лидер нации, муж скубрии и т.д.- вне поля зрения любых органов. Пока шо.
20.05.2026 18:59 Відповісти
а ха ха... бу га га.....
20.05.2026 18:56 Відповісти
водійська мафія якась... в одного документи на призначення в СБУ, в другого-общак...
20.05.2026 18:56 Відповісти
потужне покарання ..по zельоному
20.05.2026 18:58 Відповісти
ось він, головний корупціонер
20.05.2026 18:58 Відповісти
Так-то Єрмак теж з ларьків починав. Не треба судить по людині по адьожкє
20.05.2026 19:01 Відповісти
Акторів порноофіса теж на фронт тепер?
20.05.2026 19:00 Відповісти
Водія!? Оце посадовець!
20.05.2026 19:04 Відповісти
Піду вкраду пачку Мівіни? Цікаво що зі мною буде? Отож... А тут звільнили.
20.05.2026 19:10 Відповісти
Звільнено, Карл! Звільнено...
20.05.2026 19:11 Відповісти
То це порноіндустрія вийшла на ВОДІЯ , а той в свою чергу втягнув вище керівництво обласного нацполу ? Я так підсумую , що той хто це задумав і втілив зовсім не дурна людина .
20.05.2026 19:12 Відповісти
"Водитель заместителя главы МВД Тетери, собиравший кассу из сети "порноофисов" уволен ...
Я готов... работать и в офисе и на выезд!
20.05.2026 19:15 Відповісти
Звільнено...ііі? Все? Далі пішов на іншу посаду?
20.05.2026 19:16 Відповісти
і кому ж він бабло носив?
20.05.2026 19:17 Відповісти
Це безмежна жорстокість режиму.
Не можна було на інше авто чолов'ягу пересадити?
20.05.2026 19:20 Відповісти
Якщо дивитись на все з точки зору здорового глузду, то щоб такі хабарі роздавати там мають бути цілі студії, щоб щей заробити на цій порнусі з такими то хабарями. Як на мене він засланий казачок був під замміністра, і його використали, як курьєра для інших посадовців мвс, бо дуже нелогічна історія. І взагалі чи були ці порноофіси, бо по суті це не є законним.
20.05.2026 19:21 Відповісти
... ми вже всі повірили ,що водій, це голова мафії мєнтів .
20.05.2026 19:23 Відповісти
Оце патужно. В ******** дійсності це найвища міра покарання.
20.05.2026 19:23 Відповісти
Який впливовий водій...
20.05.2026 19:27 Відповісти
порно Офіс президента України
20.05.2026 19:29 Відповісти
Я **** від цього прикладу верха справедливости! Мочи, хоть поржемо! Сделаем их еще раз!
20.05.2026 19:32 Відповісти
Пффф, почилит полгодика и пойдет на повышение. Мужичек решает, вжуг вжуг все уже там на мази порешали, я уверен. Ну как обычно для нарида выкатят видосик и статейки попукают на камеры и поехали дальше. Главное шо не иностранное управление у нас в правоохранительных органах, и судах. Наши же мрази этого бояться как огня!
20.05.2026 19:33 Відповісти
А що витворяє водій та конюх самого Зеленського та Лєнкіна манікюрша просто важко уявити.
20.05.2026 20:01 Відповісти
Цей водій знає такі діючі схеми, що його в дупу будуть цілувати
20.05.2026 20:07 Відповісти
Стрілочник знайшовся але в нього були керівники...
20.05.2026 20:13 Відповісти
 
 