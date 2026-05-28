Продавали "послуги" за хабарі у $15 000 та $2000: затримано двох посадовців БЕБ, - СБУ та ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували одразу дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки України: заходів затримано двох співробітників БЕБ, які вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.

Про це пишуть пресслужба ДБР та СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Справа перша: Шантаж повторною тюрмою за $15 тисяч

У Київській області викрили старшого детектива територіального управління БЕБ. Він вимагав 15 000 доларів США від чоловіка, який фігурував у справі щодо виготовлення, ввезення та збуту підроблених грошей.

Детектив залякував громадянина повторною судимістю та реальним терміном у СІЗО, обіцяючи за "винагороду" зам'яти справу. Для організації зустрічей корупціонер офіційно надсилав чоловіку фейкові повістки на допити. Спецслужби задокументували отримання ним першої частини хабаря у розмірі 10 000 доларів.

Двох посадовців БЕБ України викрили на хабарі

Справа друга: Торгівля ліцензіями за $2 тисячі

В іншому провадженні викрито аналітика БЕБ, який раніше працював у податковій. За даними слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на право зберігання пального для власного споживання або промислової переробки.

Чиновник пообіцяв "вирішити питання" через свої зв'язки у податковій. Коли підприємство після повторного подання документів таки отримало ліцензію, аналітик БЕБ зажадав від жінки 2 000 доларів США за "вплив" на колишніх колег.

Співробітники СБУ та ДБР затримали обох посадовців "на гарячому".

Наразі затриманим планується повідомити про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

БЕБи - ***** - оце наплодили цих контор - чи ше є в якійсь країні стільки викривачів а фактично це злочинні організації під прикриттям держави
28.05.2026 17:42 Відповісти
Шарага для рекету підприємців та бронювання від фронту.Вони теж ненавчені?
Питання риторичне.
28.05.2026 18:26 Відповісти
Війна йде бізнес мутиться, нічого особистого..багато хто піднявся на цій війні.
28.05.2026 17:44 Відповісти
Але ж очистка іде. Нам про це показують. Значить Зе-Президент сприяє.
28.05.2026 20:02 Відповісти
Там біла ЗП с преміями та бонусам по кілька тисяч баксів га місяць виходить, а це жадіне бидло за пару штук підставилося.
28.05.2026 18:09 Відповісти
А я горжусь нашим народом. Мы,в том числе, железобетонное докпзыааем тезис:
Не место красит человека.
Наши всегда найдут где украсть.
В офисе президента. В Энергоатоме, спецслужбах. Говорят даже в МСЭК, а то и ТЦК можно прибарпхлиться.
А в нашем цеху по заточке булавок
28.05.2026 18:28 Відповісти
"Поліція нагляду за поліцією нагляду за поліцією" - ні дня без скандалу !!
Красота! БЕБ пасе СБУ, НАБУ ...і так по колу ...
28.05.2026 20:04 Відповісти
 
 