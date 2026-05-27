Податківця на Сумщині підозрюють у допомозі начальниці ДПС отримати 1,5 млн грн хабаря, - САП

САП та НАБУ повідомили про підозру співробітнику податкової на Сумщині, який допомагав начальниці управління ГУ ДПС вимагати та отримати 1,5 млн грн хабаря від підприємця.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"27 травня 2026 року САП та НАБУ повідомили про підозру співробітнику податкової, за пособництва якого начальниця управління ГУ ДПС у Сумській області вимагала та отримала неправомірну вигоду", - ідеться в повідомленні.

Вимагала від підприємця 2 млн грн

У межах досудового розслідування встановлено, що начальниця управління за попередньою змовою з іншими службовими особами вимагала 2 млн грн й одержала 1,5 млн грн від підприємця за успішне проходження перевірки та нестворення перешкод у подальшій господарській діяльності товариства на прифронтовій території.

Що встановило розслідування

Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вчинення цього злочину підлеглого начальниці управління, який безпосередньо проводив податкову перевірку цього товариства та організовував зустрічі для передачі коштів.

Дії головного державного інспектора з податкового аудиту кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідство триває.

