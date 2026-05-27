Налоговика на Сумщине подозревают в помощи начальнице ГНС получить 1,5 млн грн взятки

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о предъявлении подозрения сотруднику налоговой службы в Сумской области, который помогал начальнице управления ГУ ГНС вымогать и получить 1,5 млн грн взятки от предпринимателя.

"27 мая 2026 года САП и НАБУ сообщили о подозрении сотруднику налоговой, при пособничестве которого начальница управления ГУ ГНС в Сумской области вымогала и получила неправомерную выгоду", — говорится в сообщении.

Вымогала у предпринимателя 2 млн грн

В рамках досудебного расследования установлено, что начальница управления по предварительному сговору с другими должностными лицами вымогала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории.

Что установило расследование

В ходе расследования САП и НАБУ установили причастность к совершению этого преступления подчиненного начальницы управления, который непосредственно проводил налоговую проверку этого общества и организовывал встречи для передачи средств.

Действия главного государственного инспектора по налоговому аудиту квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Расследование продолжается.

