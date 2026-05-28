Продавали "услуги" за взятки в размере $15 000 и $2000: задержаны два должностных лица БЭБ, - СБУ и ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности Украины: задержаны двое сотрудников БЭБ, вымогавшие взятки за "содействие" в ведении бизнеса и уклонении от уголовной ответственности.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Дело первое: шантаж повторным тюремным заключением за $15 тысяч

В Киевской области разоблачили старшего детектива территориального управления БЭБ. Он вымогал 15 000 долларов США у мужчины, который фигурировал в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.

Детектив запугивал гражданина повторной судимостью и реальным сроком в СИЗО, обещая за "вознаграждение" замять дело. Для организации встреч коррупционер официально отправлял мужчине фейковые повестки на допросы. Спецслужбы задокументировали получение им первой части взятки в размере 10 000 долларов.

Дело второе: Торговля лицензиями за $2 тысячи

В другом производстве разоблачен аналитик БЭБ, ранее работавший в налоговой. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на право хранения топлива для собственного потребления или промышленной переработки.

Чиновник пообещал "решить вопрос" через свои связи в налоговой. Когда предприятие после повторной подачи документов все-таки получило лицензию, аналитик БЭБ потребовал от женщины 2 000 долларов США за "влияние" на бывших коллег.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали обоих чиновников "на горячем".

В настоящее время задержанным планируется сообщить о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

