РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14818 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники Работа БЭБ
2 489 11

Продавали "услуги" за взятки в размере $15 000 и $2000: задержаны два должностных лица БЭБ, - СБУ и ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности Украины: задержаны двое сотрудников БЭБ, вымогавшие взятки за "содействие" в ведении бизнеса и уклонении от уголовной ответственности.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дело первое: шантаж повторным тюремным заключением за $15 тысяч

В Киевской области разоблачили старшего детектива территориального управления БЭБ. Он вымогал 15 000 долларов США у мужчины, который фигурировал в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.

Детектив запугивал гражданина повторной судимостью и реальным сроком в СИЗО, обещая за "вознаграждение" замять дело. Для организации встреч коррупционер официально отправлял мужчине фейковые повестки на допросы. Спецслужбы задокументировали получение им первой части взятки в размере 10 000 долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговика в Сумской области подозревают в помощи начальнице ГНС получить 1,5 млн грн взятки, - САП

Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве
Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве

Дело второе: Торговля лицензиями за $2 тысячи

В другом производстве разоблачен аналитик БЭБ, ранее работавший в налоговой. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на право хранения топлива для собственного потребления или промышленной переработки.

Чиновник пообещал "решить вопрос" через свои связи в налоговой. Когда предприятие после повторной подачи документов все-таки получило лицензию, аналитик БЭБ потребовал от женщины 2 000 долларов США за "влияние" на бывших коллег.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали обоих чиновников "на горячем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топ-чиновники мэрии Ивано-Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков: раскрыта схема взяток на $26 тыс. ФОТОрепортаж

Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве
Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве

В настоящее время задержанным планируется сообщить о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр портового города в Одесской области требовал $35 тыс. взятки за согласование строительства новой электростанции: его задержали, - СБУ. ФОТО

Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве
Двух должностных лиц БЭБ Украины уличили во взяточничестве

Автор: 

взятка (6154) СБУ (20723) ГБР (3433) Бюро экономической безопасности (289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
БЕБ це нащадок ОБХСС, він не може бути незлочинний в принципі. Тому їх потрібно просто ліквідувати раз і назавжди! Держава Україна знаходиться на такому етапі розвитку, що сформувати чесні та професійні правоохоронні органи в економінчій сфері неможливо в принципі!
показать весь комментарий
28.05.2026 17:31 Ответить
+3
В спецслужбах зашквар за зашкваром. У тех, кто, типо, должен надзирать за другими).
показать весь комментарий
28.05.2026 17:35 Ответить
+3
Назвіть хоч один правоохоронний орган якому б можна було довіряти і можна було б сказати що там чесні співробітники. Прокуратура,НАБУ, ДБР, НАЦПОЛІЦІЯ, СБУ, БЕБ, добавити судову гілку влади (там своя мафія).Про саму владу то окремий параграф треба писати.Можливо,можна сказати що сім'я не без уродів але дуже багато тих уродів. Одні з числа цих органів захищають країну,інші схематози будують,кришують злочинців та беруть хабарі
показать весь комментарий
28.05.2026 17:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БЕБ це нащадок ОБХСС, він не може бути незлочинний в принципі. Тому їх потрібно просто ліквідувати раз і назавжди! Держава Україна знаходиться на такому етапі розвитку, що сформувати чесні та професійні правоохоронні органи в економінчій сфері неможливо в принципі!
показать весь комментарий
28.05.2026 17:31 Ответить
В спецслужбах зашквар за зашкваром. У тех, кто, типо, должен надзирать за другими).
показать весь комментарий
28.05.2026 17:35 Ответить
БЕБи - ***** - оце наплодили цих контор - чи ше є в якійсь країні стільки викривачів а фактично це злочинні організації під прикриттям держави
показать весь комментарий
28.05.2026 17:42 Ответить
Шарага для рекету підприємців та бронювання від фронту.Вони теж ненавчені?
Питання риторичне.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:26 Ответить
Війна йде бізнес мутиться, нічого особистого..багато хто піднявся на цій війні.
показать весь комментарий
28.05.2026 17:44 Ответить
Назвіть хоч один правоохоронний орган якому б можна було довіряти і можна було б сказати що там чесні співробітники. Прокуратура,НАБУ, ДБР, НАЦПОЛІЦІЯ, СБУ, БЕБ, добавити судову гілку влади (там своя мафія).Про саму владу то окремий параграф треба писати.Можливо,можна сказати що сім'я не без уродів але дуже багато тих уродів. Одні з числа цих органів захищають країну,інші схематози будують,кришують злочинців та беруть хабарі
показать весь комментарий
28.05.2026 17:46 Ответить
Але ж очистка іде. Нам про це показують. Значить Зе-Президент сприяє.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:02 Ответить
Там біла ЗП с преміями та бонусам по кілька тисяч баксів га місяць виходить, а це жадіне бидло за пару штук підставилося.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:09 Ответить
А я горжусь нашим народом. Мы,в том числе, железобетонное докпзыааем тезис:
Не место красит человека.
Наши всегда найдут где украсть.
В офисе президента. В Энергоатоме, спецслужбах. Говорят даже в МСЭК, а то и ТЦК можно прибарпхлиться.
А в нашем цеху по заточке булавок
показать весь комментарий
28.05.2026 18:28 Ответить
"Поліція нагляду за поліцією нагляду за поліцією" - ні дня без скандалу !!
Красота! БЕБ пасе СБУ, НАБУ ...і так по колу ...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:04 Ответить
 
 