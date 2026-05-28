Продавали "услуги" за взятки в размере $15 000 и $2000: задержаны два должностных лица БЭБ, - СБУ и ГБР. ФОТОрепортаж
Правоохранители пресекли сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности Украины: задержаны двое сотрудников БЭБ, вымогавшие взятки за "содействие" в ведении бизнеса и уклонении от уголовной ответственности.
Об этом сообщают пресс-службы ГБР и СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Дело первое: шантаж повторным тюремным заключением за $15 тысяч
В Киевской области разоблачили старшего детектива территориального управления БЭБ. Он вымогал 15 000 долларов США у мужчины, который фигурировал в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.
Детектив запугивал гражданина повторной судимостью и реальным сроком в СИЗО, обещая за "вознаграждение" замять дело. Для организации встреч коррупционер официально отправлял мужчине фейковые повестки на допросы. Спецслужбы задокументировали получение им первой части взятки в размере 10 000 долларов.
Дело второе: Торговля лицензиями за $2 тысячи
В другом производстве разоблачен аналитик БЭБ, ранее работавший в налоговой. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на право хранения топлива для собственного потребления или промышленной переработки.
Чиновник пообещал "решить вопрос" через свои связи в налоговой. Когда предприятие после повторной подачи документов все-таки получило лицензию, аналитик БЭБ потребовал от женщины 2 000 долларов США за "влияние" на бывших коллег.
Сотрудники СБУ и ГБР задержали обоих чиновников "на горячем".
В настоящее время задержанным планируется сообщить о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Питання риторичне.
Не место красит человека.
Наши всегда найдут где украсть.
В офисе президента. В Энергоатоме, спецслужбах. Говорят даже в МСЭК, а то и ТЦК можно прибарпхлиться.
А в нашем цеху по заточке булавок
Красота! БЕБ пасе СБУ, НАБУ ...і так по колу ...