Высшие должностные лица мэрии Ивано-Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков: раскрыта схема взяток на $26 тыс.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковске раскрыт системный коррупционный механизм в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Выдача разрешительных документов стала "платной услугой"

Как отмечается, чиновники Ивано-Франковского городского совета совместно с руководителем специализированного коммунального предприятия превратили выдачу разрешительных документов в "платную услугу" для предпринимателей и застройщиков.

















По словам Кравченко, схему организовали:

чиновник Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города,

должностное лицо Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля,

директор КП, занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске.

Как работала схема?

Чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений. Директор коммунального предприятия выполнял роль главного контактного лица и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "тарифы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные.

Деньги с бизнесменов брали дважды: за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также за принятие решений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ.

Кроме того, они гарантировали предпринимателям содействие в дальнейшем оформлении арендованной коммунальной земли под объектами недвижимости в частную собственность.

Документация преступления

"Четко задокументированы факты их преступной деятельности, в частности, вымогательство и получение взяток на сумму 26 тыс. долл. США.



10 тыс. долл. США - от местной предпринимательницы за строительные паспорта на три участка, 5 тыс. долл. США - от представителя сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка, а также два транша в размере 8 тыс. долл. США и 3 тыс. долл. США - от строительной компании за аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства", - пояснил Кравченко.

