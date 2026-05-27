1 444 31

Высшие должностные лица мэрии Ивано-Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков: раскрыта схема взяток на $26 тыс.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковске раскрыт системный коррупционный механизм в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Выдача разрешительных документов стала "платной услугой"

Как отмечается, чиновники Ивано-Франковского городского совета совместно с руководителем специализированного коммунального предприятия превратили выдачу разрешительных документов в "платную услугу" для предпринимателей и застройщиков.

По словам Кравченко, схему организовали:

  • чиновник Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города,
  • должностное лицо Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля,
  • директор КП, занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске.

Как работала схема?

Чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений. Директор коммунального предприятия выполнял роль главного контактного лица и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "тарифы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные.

Деньги с бизнесменов брали дважды: за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также за принятие решений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ.

Кроме того, они гарантировали предпринимателям содействие в дальнейшем оформлении арендованной коммунальной земли под объектами недвижимости в частную собственность.

Документация преступления

"Четко задокументированы факты их преступной деятельности, в частности, вымогательство и получение взяток на сумму 26 тыс. долл. США.

10 тыс. долл. США - от местной предпринимательницы за строительные паспорта на три участка, 5 тыс. долл. США - от представителя сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка, а также два транша в размере 8 тыс. долл. США и 3 тыс. долл. США - от строительной компании за аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства", - пояснил Кравченко.

Задержания и подозрения

  • В настоящее время все трое участников схемы задержаны.
  • Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Кроме того, директору КП инкриминируется пособничество в указанном преступлении.
  • Готовится ходатайство в суд об избрании всем троим меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • Ивано-Франковской областной прокуратурой совместно с СБУ проведено 25 обысков по местам проживания, в автомобилях и служебных кабинетах подозреваемых, а также лиц, которые могут быть причастны к схеме. Изъято значительные суммы наличных, автопарк и оружие.
  • Расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные лица и дополнительные эпизоды получения взяток в строительной сфере региона.

Топ комментарии
Менти Франківщиникришують порно бізнес, "високопосадовці" міськради продають дозволи на будівництво...
Життя вирує! Можна сказати, б*є ключем!
І все бізнесменів...
27.05.2026 14:25 Ответить
Видно, що посадовці Івано-Франківської влади, з останніх копійок жили-ютилися у хрущовці, аж тут поперло їм грошви, як у кабміндічів з миловановим!?!?
27.05.2026 13:59 Ответить
Марцинків як завжди свята людина😇
Кабздець.
Ще більше мовних патрулів і красти можна стільки скільки донесеш, поки народ один на одного доноси пише.
27.05.2026 14:07 Ответить
Та кінцю війни, а тим паче перемозі буде саботаж та спротив. Люди жити починають тільки 😸
27.05.2026 13:56 Ответить
Видно, що посадовці Івано-Франківської влади, з останніх копійок жили-ютилися у хрущовці, аж тут поперло їм грошви, як у кабміндічів з миловановим!?!?
27.05.2026 13:59 Ответить
Це пішаки, все організовано з гори, Зе-наволоч за гроші попризначали на посади , а ті у свою чергу відбивають свої гроші.
27.05.2026 14:13 Ответить
******!!!
Саме завдяки ворюгам всіх чиновничих мастей маємо безкарність і обдирання народу як липку.
Саме завдяки вже безконтрольні і всеохопоюючій корупції ціни на нерухомість.вже як в Еміратах і навіть вище. В тому ж Іванику однушка в хрущівці сягнула 50000 $, з повним розгордіяшем всередині.
27.05.2026 14:05 Ответить
Можете бабусі, яка продає хрущовку пред'явити, що "обдирає вас, як липку". І перед тим, як писати дурниці поцікавтесь, як працює ринок нерухомості й базова економіка.
27.05.2026 18:56 Ответить
Марцинків як завжди свята людина😇
Кабздець.
Ще більше мовних патрулів і красти можна стільки скільки донесеш, поки народ один на одного доноси пише.
27.05.2026 14:07 Ответить
не підказуйте
27.05.2026 14:19 Ответить
Та ясно! Франківські свино-зелені разом з завезеними кацапами Марцинківа ненавидять.
27.05.2026 14:21 Ответить
Здається, на Франківщині говорять не "та ясно", а " зрозуміло" .
Порадьтеся з людьми з Індії.
27.05.2026 14:53 Ответить
Мало що Ґєорґій, та ще й Зайцев...
Покажіть мені хоч одного кацапа, котрий не є спеціалістом від української мови.
27.05.2026 15:22 Ответить
"Та ясно" говорять в Рязані; в одеських кибуцах кажуть "коню понятно". Не буду писати Донецьку говірку- пані почервоніє
27.05.2026 15:46 Ответить
марцинків теж завезений, він з чернігівських країв
27.05.2026 18:52 Ответить
Владімір, ти лоханувся. Свідомо?
"... Марцинків народився на Чернігівщині в родині лікаря, уродженця Отинії, Івано-Франківської області ..."
27.05.2026 22:20 Ответить
ви спочатку знайдіть інтерв'ю марцінківа, де він не подумавши розказує, хто його батьки і діди, як туди потрапили, а потім раптово вернулись на Франківщину, багато чого зрозумієте, якщо здатні працювати з інформацією, бо її треба сприймати аналітично, а не лохатично.
27.05.2026 23:29 Ответить
Двірняжки дограються, що нового мера їм пришлють або з Вологди, або з Кракова. Таке в Станіславі вже було. Але нікого нічому не навчило.
28.05.2026 07:23 Ответить
стандартна логіка рабів ситуації, яку прекрасно демонструє притча про двох горобців, яких завалило коров'ячим лайном, один намагався вирватися і його помітила лисиця і з'їла, а другий тихо сидів і радів, що хоч в гімні, але зате цілий і в теплі. мораль - не попадай в лайно.
28.05.2026 10:36 Ответить
Народився на Чернігівщині в родині лікаря, уродженця Отинії, Івано-Франківської області.----------я народидася в Приморському краї. Батькі з Одеси. В 4 роки мене привезли в Одесу. ----------Так що, я завезена?
28.05.2026 23:10 Ответить
якщо не любите Одесу, як своє рідне місто, то так - завезені!
28.05.2026 23:15 Ответить
Назови мера, котрий був кращий від Марцинківа.
27.05.2026 17:19 Ответить
Забудовники більшість то його однопартійці.
27.05.2026 14:53 Ответить
Небуде.
27.05.2026 15:04 Ответить
27.05.2026 14:25 Ответить
Ну і до чого тут мер, чи він має наглядати за держслужбовцями? Він , що повязаний, чи ти не вмієш читати ,товаришу?
27.05.2026 17:29 Ответить
Так скрізь відбувається, куди не плюнь. Ці напевно не ділились, тому і пов'язали.
27.05.2026 14:29 Ответить
Клоунократія набирає розмаху в Україні. ДАЙОШ Зє !!!!!!!!!!
27.05.2026 15:06 Ответить
Тю, 26 тисяч долярів! Два вечора посидіти в борделі з дівочками.
27.05.2026 15:09 Ответить
"Топпосадовці мерії __________________________ (вписати будь яке місто) заробляли на дозвільній документації для забудовників "
27.05.2026 15:14 Ответить
 
 