Высшие должностные лица мэрии Ивано-Франковска зарабатывали на разрешительной документации для застройщиков: раскрыта схема взяток на $26 тыс.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ивано-Франковске раскрыт системный коррупционный механизм в сфере градостроительства и архитектурно-строительного контроля.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Выдача разрешительных документов стала "платной услугой"
Как отмечается, чиновники Ивано-Франковского городского совета совместно с руководителем специализированного коммунального предприятия превратили выдачу разрешительных документов в "платную услугу" для предпринимателей и застройщиков.
По словам Кравченко, схему организовали:
- чиновник Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города,
- должностное лицо Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля,
- директор КП, занимающегося разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации в Ивано-Франковске.
Как работала схема?
Чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений. Директор коммунального предприятия выполнял роль главного контактного лица и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "тарифы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные.
Деньги с бизнесменов брали дважды: за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также за принятие решений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ.
Кроме того, они гарантировали предпринимателям содействие в дальнейшем оформлении арендованной коммунальной земли под объектами недвижимости в частную собственность.
Документация преступления
"Четко задокументированы факты их преступной деятельности, в частности, вымогательство и получение взяток на сумму 26 тыс. долл. США.
10 тыс. долл. США - от местной предпринимательницы за строительные паспорта на три участка, 5 тыс. долл. США - от представителя сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка, а также два транша в размере 8 тыс. долл. США и 3 тыс. долл. США - от строительной компании за аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства", - пояснил Кравченко.
Задержания и подозрения
- В настоящее время все трое участников схемы задержаны.
- Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Кроме того, директору КП инкриминируется пособничество в указанном преступлении.
- Готовится ходатайство в суд об избрании всем троим меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Ивано-Франковской областной прокуратурой совместно с СБУ проведено 25 обысков по местам проживания, в автомобилях и служебных кабинетах подозреваемых, а также лиц, которые могут быть причастны к схеме. Изъято значительные суммы наличных, автопарк и оружие.
- Расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные лица и дополнительные эпизоды получения взяток в строительной сфере региона.
Саме завдяки ворюгам всіх чиновничих мастей маємо безкарність і обдирання народу як липку.
Саме завдяки вже безконтрольні і всеохопоюючій корупції ціни на нерухомість.вже як в Еміратах і навіть вище. В тому ж Іванику однушка в хрущівці сягнула 50000 $, з повним розгордіяшем всередині.
Ще більше мовних патрулів і красти можна стільки скільки донесеш, поки народ один на одного доноси пише.
"... Марцинків народився на Чернігівщині в родині лікаря, уродженця Отинії, Івано-Франківської області ..."
