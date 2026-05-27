УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Фото Хабарники
1 444 31

Топпосадовці мерії Івано-Франківська заробляли на дозвільній документації для забудовників: викрито схему хабарів на $26 тис.. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Видача дозвільних документів стала "платною послугою"

Як зазначається, посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на "платну послугу" для підприємців та забудовників.

корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська
корупціонери з Івано-Франківська

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер портового міста на Одещині вимагав $35 тис. хабаря за погодження будівництва нової електростанції: його затримали, - СБУ. ФОТО

За словами Кравченка, схему організували:

  • посадовець Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста,
  • посадовець Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю,
  •  директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації в Івано-Франківську.

Як працювала схема?

Чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з "клієнтами", озвучував установлені "такси", переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку.

Також читайте: Схема прикриття "порноофісів" у Нацполіції: затримано керівників ГУНП у трьох областях. ФОТОрепортаж

Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт.

Крім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.

Документація злочину

"Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. дол. США.

10 тис. дол. США - від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. дол. США - від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. дол. США і 3 тис. дол. США - від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва", - пояснив Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам

Затримання та підозри

  • Наразі усіх трьох учасників схеми затримано.
  • Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині.
  • Готується клопотання до суду про обрання всім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
  • Івано-Франківською обласною прокуратурою спільно з СБУ проведено 25 обшуків за місцями проживання, в автомобілях та службових кабінетах підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до схеми. Вилучено значні суми готівки, автопарк та зброю.
  • Слідство триває. Встановлюють інших причетних осіб та додаткові епізоди отримання хабарів у будівельній сфері регіону.

Автор: 

Івано-Франківськ (527) корупція (5072) Івано-Франківська область (1048) Кравченко Руслан (202) Івано-Франківський район (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Менти Франківщиникришують порно бізнес, "високопосадовці" міськради продають дозволи на будівництво...
Життя вирує! Можна сказати, б*є ключем!
І все бізнесменів...
показати весь коментар
27.05.2026 14:25 Відповісти
+2
Видно, що посадовці Івано-Франківської влади, з останніх копійок жили-ютилися у хрущовці, аж тут поперло їм грошви, як у кабміндічів з миловановим!?!?
показати весь коментар
27.05.2026 13:59 Відповісти
+1
Марцинків як завжди свята людина😇
Кабздець.
Ще більше мовних патрулів і красти можна стільки скільки донесеш, поки народ один на одного доноси пише.
показати весь коментар
27.05.2026 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та кінцю війни, а тим паче перемозі буде саботаж та спротив. Люди жити починають тільки 😸
показати весь коментар
27.05.2026 13:56 Відповісти
Видно, що посадовці Івано-Франківської влади, з останніх копійок жили-ютилися у хрущовці, аж тут поперло їм грошви, як у кабміндічів з миловановим!?!?
показати весь коментар
27.05.2026 13:59 Відповісти
Це пішаки, все організовано з гори, Зе-наволоч за гроші попризначали на посади , а ті у свою чергу відбивають свої гроші.
показати весь коментар
27.05.2026 14:13 Відповісти
******!!!
Саме завдяки ворюгам всіх чиновничих мастей маємо безкарність і обдирання народу як липку.
Саме завдяки вже безконтрольні і всеохопоюючій корупції ціни на нерухомість.вже як в Еміратах і навіть вище. В тому ж Іванику однушка в хрущівці сягнула 50000 $, з повним розгордіяшем всередині.
показати весь коментар
27.05.2026 14:05 Відповісти
Можете бабусі, яка продає хрущовку пред'явити, що "обдирає вас, як липку". І перед тим, як писати дурниці поцікавтесь, як працює ринок нерухомості й базова економіка.
показати весь коментар
27.05.2026 18:56 Відповісти
Марцинків як завжди свята людина😇
Кабздець.
Ще більше мовних патрулів і красти можна стільки скільки донесеш, поки народ один на одного доноси пише.
показати весь коментар
27.05.2026 14:07 Відповісти
не підказуйте
показати весь коментар
27.05.2026 14:19 Відповісти
Та ясно! Франківські свино-зелені разом з завезеними кацапами Марцинківа ненавидять.
показати весь коментар
27.05.2026 14:21 Відповісти
Здається, на Франківщині говорять не "та ясно", а " зрозуміло" .
Порадьтеся з людьми з Індії.
показати весь коментар
27.05.2026 14:53 Відповісти
Мало що Ґєорґій, та ще й Зайцев...
Покажіть мені хоч одного кацапа, котрий не є спеціалістом від української мови.
показати весь коментар
27.05.2026 15:22 Відповісти
"Та ясно" говорять в Рязані; в одеських кибуцах кажуть "коню понятно". Не буду писати Донецьку говірку- пані почервоніє
показати весь коментар
27.05.2026 15:46 Відповісти
марцинків теж завезений, він з чернігівських країв
показати весь коментар
27.05.2026 18:52 Відповісти
Владімір, ти лоханувся. Свідомо?
"... Марцинків народився на Чернігівщині в родині лікаря, уродженця Отинії, Івано-Франківської області ..."
показати весь коментар
27.05.2026 22:20 Відповісти
ви спочатку знайдіть інтерв'ю марцінківа, де він не подумавши розказує, хто його батьки і діди, як туди потрапили, а потім раптово вернулись на Франківщину, багато чого зрозумієте, якщо здатні працювати з інформацією, бо її треба сприймати аналітично, а не лохатично.
показати весь коментар
27.05.2026 23:29 Відповісти
Двірняжки дограються, що нового мера їм пришлють або з Вологди, або з Кракова. Таке в Станіславі вже було. Але нікого нічому не навчило.
показати весь коментар
28.05.2026 07:23 Відповісти
стандартна логіка рабів ситуації, яку прекрасно демонструє притча про двох горобців, яких завалило коров'ячим лайном, один намагався вирватися і його помітила лисиця і з'їла, а другий тихо сидів і радів, що хоч в гімні, але зате цілий і в теплі. мораль - не попадай в лайно.
показати весь коментар
28.05.2026 10:36 Відповісти
Народився на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівщині в родині лікаря, уродженця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Отинії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області.----------я народидася в Приморському краї. Батькі з Одеси. В 4 роки мене привезли в Одесу. ----------Так що, я завезена?
показати весь коментар
28.05.2026 23:10 Відповісти
якщо не любите Одесу, як своє рідне місто, то так - завезені!
показати весь коментар
28.05.2026 23:15 Відповісти
Назови мера, котрий був кращий від Марцинківа.
показати весь коментар
27.05.2026 17:19 Відповісти
Забудовники більшість то його однопартійці.
показати весь коментар
27.05.2026 14:53 Відповісти
Небуде.
показати весь коментар
27.05.2026 15:04 Відповісти
Менти Франківщиникришують порно бізнес, "високопосадовці" міськради продають дозволи на будівництво...
Життя вирує! Можна сказати, б*є ключем!
І все бізнесменів...
показати весь коментар
27.05.2026 14:25 Відповісти
Ну і до чого тут мер, чи він має наглядати за держслужбовцями? Він , що повязаний, чи ти не вмієш читати ,товаришу?
показати весь коментар
27.05.2026 17:29 Відповісти
Так скрізь відбувається, куди не плюнь. Ці напевно не ділились, тому і пов'язали.
показати весь коментар
27.05.2026 14:29 Відповісти
Клоунократія набирає розмаху в Україні. ДАЙОШ Зє !!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2026 15:06 Відповісти
Тю, 26 тисяч долярів! Два вечора посидіти в борделі з дівочками.
показати весь коментар
27.05.2026 15:09 Відповісти
"Топпосадовці мерії __________________________ (вписати будь яке місто) заробляли на дозвільній документації для забудовників "
показати весь коментар
27.05.2026 15:14 Відповісти
 
 