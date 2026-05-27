Топпосадовці мерії Івано-Франківська заробляли на дозвільній документації для забудовників: викрито схему хабарів на $26 тис.. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Видача дозвільних документів стала "платною послугою"

Як зазначається, посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на "платну послугу" для підприємців та забудовників.

















За словами Кравченка, схему організували:

посадовець Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста,

посадовець Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю,

директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації в Івано-Франківську.

Як працювала схема?

Чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з "клієнтами", озвучував установлені "такси", переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку.

Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт.

Крім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.

Документація злочину

"Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. дол. США.



10 тис. дол. США - від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. дол. США - від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. дол. США і 3 тис. дол. США - від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва", - пояснив Кравченко.

Затримання та підозри