Топпосадовці мерії Івано-Франківська заробляли на дозвільній документації для забудовників: викрито схему хабарів на $26 тис.. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Видача дозвільних документів стала "платною послугою"
Як зазначається, посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на "платну послугу" для підприємців та забудовників.
За словами Кравченка, схему організували:
- посадовець Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста,
- посадовець Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю,
- директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації в Івано-Франківську.
Як працювала схема?
Чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з "клієнтами", озвучував установлені "такси", переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку.
Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт.
Крім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.
Документація злочину
"Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. дол. США.
10 тис. дол. США - від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. дол. США - від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. дол. США і 3 тис. дол. США - від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва", - пояснив Кравченко.
Затримання та підозри
- Наразі усіх трьох учасників схеми затримано.
- Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині.
- Готується клопотання до суду про обрання всім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Івано-Франківською обласною прокуратурою спільно з СБУ проведено 25 обшуків за місцями проживання, в автомобілях та службових кабінетах підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до схеми. Вилучено значні суми готівки, автопарк та зброю.
- Слідство триває. Встановлюють інших причетних осіб та додаткові епізоди отримання хабарів у будівельній сфері регіону.
Саме завдяки ворюгам всіх чиновничих мастей маємо безкарність і обдирання народу як липку.
Саме завдяки вже безконтрольні і всеохопоюючій корупції ціни на нерухомість.вже як в Еміратах і навіть вище. В тому ж Іванику однушка в хрущівці сягнула 50000 $, з повним розгордіяшем всередині.
