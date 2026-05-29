2 268

Вимагали $1 млн за постачання дронів: Викрито посадовця ДПСУ та власника приватної компанії, - САП. ВIДЕО

Посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників повідомлено про підозру у вимаганні $1 млн.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Слідством встановлено, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства.

"Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.

Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру.

Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору.

"Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства.

Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ", - додали у САП.

Посадовцю ДПСУ інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України

Слідство триває.

НАБУ (5731) хабар (4779) ДПСУ Держприкордонслужба (6730) САП (2612) дрони (8272)
Топ коментарі
+6
це просто один злочин, який виплив. масштаби крадівництва вражають.
29.05.2026 16:03 Відповісти
+4
Чому таким маштабним корупціонерам під час війни не інкреминують статтю держзрада, це реально так і є, цей мілліон долларів не береться з повітря, на цю суму не вистачить озброєння і загине багато людей.
29.05.2026 16:07 Відповісти
+3
Ммм, пташенята міндича
29.05.2026 16:00 Відповісти
Ну, власника приватної компанії можна зрозуміти - барига, він і є барига. Але посадовець ДПСУ? Невже і він?...
Ні! Не може бути! Це російське ІПСО!
29.05.2026 15:58 Відповісти
Ці злочинні дії посадовців ДПСУ та бариги приватного, направлені на завдання шкоди Національній безпеці України - в сфері ДПСУ, під час московської війни проти України!!
Але Оманський зеленський з татаровим, таких злочинців ОБЕРІГАЮТЬ, як і вагнерівців та беркутню, бо вони убивають Українців!
29.05.2026 16:49 Відповісти
Ммм, пташенята міндича
Жодних дієвих та нагальних змін до законодавства щодо посилення ККУ в частині ПОКАРАННЯ в Особливий період та дії воєнного стану, так і не внесено, упродовж 7 років, законодавцями Оманського зеленського!!
29.05.2026 16:52 Відповісти
Воно то так але можна реально їм інкременувати держзраду, так як це робиться зараз при інших злочинах.
Чим вони відрізняються від тих хто наводить ракети, чи працює на орків.
29.05.2026 17:12 Відповісти
До речі, як рухається справа Дейнеко Сергія Васильовича?
29.05.2026 16:17 Відповісти
Звичайні українські гниди про які Петлюра і казав.
29.05.2026 16:26 Відповісти
"рускіє укра́інци"?
29.05.2026 17:13 Відповісти
Тварь на тварі.... Не дивно, що путлер розраховував на легку перемогу....
29.05.2026 16:33 Відповісти
Оце є фактор, завдяки якому я працюю на забугор, since 2004. Україна отримує немножечко податків, і все.
29.05.2026 18:07 Відповісти
 
 