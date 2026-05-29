Вымогали $1 млн за поставку дронов: разоблачены чиновник ГПСУ и владелец частной компании, - САП

Сотруднику Госпогранслужбы и владельцу частной компании по производству беспилотников предъявлено подозрение в вымогательстве 1 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Подробности

Следствием установлено, что должностное лицо администрации ГПСУ договорилось о проведении процедур публичных закупок беспилотных летательных аппаратов подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества.

"Несмотря на планы сообщников, к участию в тендере присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.

Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же представил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу", – говорится в сообщении.

Учитывая, что планы по получению прибыли от подконтрольного общества были сорваны, лица решили извлечь выгоду из победителя тендера.

Так, предприниматель начал убеждать его в необходимости дать взятку за беспроблемное заключение и исполнение будущего договора.

"Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно убедить его в том, что все требования выдвигаются по согласованию с администрацией ведомства.

Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов США (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ", — добавили в САП.

Должностному лицу ГПСУ инкриминируют ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины

Расследование продолжается.

+6
це просто один злочин, який виплив. масштаби крадівництва вражають.
29.05.2026 16:03 Ответить
+4
Чому таким маштабним корупціонерам під час війни не інкреминують статтю держзрада, це реально так і є, цей мілліон долларів не береться з повітря, на цю суму не вистачить озброєння і загине багато людей.
29.05.2026 16:07 Ответить
+3
Ммм, пташенята міндича
29.05.2026 16:00 Ответить
Ну, власника приватної компанії можна зрозуміти - барига, він і є барига. Але посадовець ДПСУ? Невже і він?...
Ні! Не може бути! Це російське ІПСО!
29.05.2026 15:58 Ответить
Ці злочинні дії посадовців ДПСУ та бариги приватного, направлені на завдання шкоди Національній безпеці України - в сфері ДПСУ, під час московської війни проти України!!
Але Оманський зеленський з татаровим, таких злочинців ОБЕРІГАЮТЬ, як і вагнерівців та беркутню, бо вони убивають Українців!
29.05.2026 16:49 Ответить
Жодних дієвих та нагальних змін до законодавства щодо посилення ККУ в частині ПОКАРАННЯ в Особливий період та дії воєнного стану, так і не внесено, упродовж 7 років, законодавцями Оманського зеленського!!
29.05.2026 16:52 Ответить
Воно то так але можна реально їм інкременувати держзраду, так як це робиться зараз при інших злочинах.
Чим вони відрізняються від тих хто наводить ракети, чи працює на орків.
29.05.2026 17:12 Ответить
До речі, як рухається справа Дейнеко Сергія Васильовича?
29.05.2026 16:17 Ответить
Звичайні українські гниди про які Петлюра і казав.
29.05.2026 16:26 Ответить
"рускіє укра́інци"?
29.05.2026 17:13 Ответить
Тварь на тварі.... Не дивно, що путлер розраховував на легку перемогу....
29.05.2026 16:33 Ответить
Оце є фактор, завдяки якому я працюю на забугор, since 2004. Україна отримує немножечко податків, і все.
29.05.2026 18:07 Ответить
 
 