Вымогали $1 млн за поставку дронов: разоблачены чиновник ГПСУ и владелец частной компании, - САП

Сотруднику Госпогранслужбы и владельцу частной компании по производству беспилотников предъявлено подозрение в вымогательстве 1 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Следствием установлено, что должностное лицо администрации ГПСУ договорилось о проведении процедур публичных закупок беспилотных летательных аппаратов подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества.

"Несмотря на планы сообщников, к участию в тендере присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.



Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, поскольку уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же представил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу", – говорится в сообщении.

Учитывая, что планы по получению прибыли от подконтрольного общества были сорваны, лица решили извлечь выгоду из победителя тендера.

Читайте: В Нацполиции подтвердили обыски в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях

Так, предприниматель начал убеждать его в необходимости дать взятку за беспроблемное заключение и исполнение будущего договора.

"Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно убедить его в том, что все требования выдвигаются по согласованию с администрацией ведомства.



Размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов США (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ", — добавили в САП.

Должностному лицу ГПСУ инкриминируют ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины

Расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавали "услуги" за взятки в размере $15 000 и $2000: задержаны два должностных лица БЭБ, - СБУ и ГБР. ФОТОрепортаж