Катування, викрадення та вбивство заради пропаганди: на Харківщині судитимуть 13 колаборантів. ФОТО

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт щодо 13 осіб, які причетні до масових викрадень, жорстоких катувань та вбивств мирних жителів під час окупації міста Ізюм у 2022 році.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто серед обвинувачених?

Перед судом постануть учасники злочинної групи, серед яких:

11 військовослужбовців підконтрольного РФ незаконного збройного формування "ЛНР";

депутат так званої "ЛНР";

голова "союзу кінематографістів ДНР".

Усі фігуранти наразі перебувають у розшуку, тому судитимуть їх заочно.

За даними слідства, під час окупації Ізюмського району обвинувачені влаштували справжній терор. Вони викрадали місцевих жителів, незаконно утримували їх у підвалах, систематично били, імітували розстріли та погрожували розправою над родинами. Таким чином бойовики намагалися вибити інформацію про українських військових, ветеранів АТО/ООС та патріотично налаштованих громадян, які допомагали Силам оборони України.

Свої знущання над беззахисними цивільними колаборанти фіксували на відеокамери. Згодом ці записи передавалися російським медіа та використовувалися для створення фейкових пропагандистських сюжетів про так звану "боротьбу з бандерівцями".

Вбивство патріота

Один із найважчих епізодів справи стосується звірячого вбивства 46-річного місцевого мешканця — пластуна та помічника депутата Ізюмської міської ради. Після затримання чоловіка піддали жорстоким тортурам і побиттю, після чого окупанти його вбили. Тіло загиблого патріота загарбники просто викинули біля залізничного переїзду.

Усім 13 фігурантам інкриміновано державну зраду, а також порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

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