Угрожал отрезать пальцы болгаркой: российского полицейского приговорили к 10 годам за пытки в Херсоне

Российского полицейского Александра Медельского приговорили к 10 годам лишения свободы за пытки гражданского жителя во время оккупации Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах, обнародованных проектом "Книга палачей украинского народа". По данным следствия, Медельский прибыл в оккупированный Херсон в июле 2022 года в составе группы российских полицейских, которых направили для работы в незаконно созданном "управлении МВД РФ" на захваченной территории.

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Избивал дубинкой и угрожал болгаркой

15 августа 2022 года вооруженные оккупанты задержали бывшего украинского полицейского в Херсоне и доставили его в захваченный изолятор временного содержания.

После допросов сотрудниками ФСБ мужчину передали Медельскому, который требовал информацию о сотрудничестве с Силами обороны Украины и местах хранения оружия.

По материалам дела, россиянин избивал потерпевшего резиновой дубинкой по голове, шее, рукам и ногам. От побоев мужчина несколько раз терял сознание.

Кроме того, оккупант угрожал отрезать ему пальцы, кисти рук и ноги болгаркой, а также имитировал расстрел, наставляя оружие и вставляя патрон в патронник.

После многочасового допроса потерпевшего вернули в камеру. Всего его незаконно удерживали почти месяц – до 12 сентября 2022 года.

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Суд вынес приговор оккупанту

После освобождения Херсона в здании изолятора правоохранители обнаружили многочисленные следы пыток, в частности засохшую кровь, скотч, стяжки, биту и оборудование, которое использовали во время издевательств над людьми.

Херсонский городской суд признал Александра Медельского виновным в нарушении законов и обычаев войны по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Приговор вынесли по специальной процедуре in absentia – без присутствия обвиняемого. Срок наказания будет отсчитываться с момента его задержания.

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