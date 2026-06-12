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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне нанесли удар беспилотником по дому в Херсоне: погибла женщина

РФ нанесла удар по дому в Херсоне: погибла женщина

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по дому в Херсоне, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Около 11:35 российские оккупанты направили БПЛА на дом.

"В результате удара погибла 73-летняя женщина, которая находилась внутри дома", — отметили там.

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Что предшествовало?

В течение минувших суток российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и беспилотников различных типов. В результате атак пострадали шесть мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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обстрел (33105) Херсон (3334) Херсонская область (5740) Херсонский район (898)
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12.06.2026 14:30 Ответить
 
 