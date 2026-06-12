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Россияне нанесли удар беспилотником по дому в Херсоне: погибла женщина
Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по дому в Херсоне, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 11:35 российские оккупанты направили БПЛА на дом.
"В результате удара погибла 73-летняя женщина, которая находилась внутри дома", — отметили там.
Что предшествовало?
В течение минувших суток российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и беспилотников различных типов. В результате атак пострадали шесть мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
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Гліб _
показать весь комментарий12.06.2026 14:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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