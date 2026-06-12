Сутки в Херсонской области: шестеро раненых, повреждены дома и рынок

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и беспилотников различных типов. В результате атак пострадали шесть мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области и Херсонской ГВА.

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Под обстрелом оказались десятки населенных пунктов

От российских ударов пострадали Херсон, Антоновка, Белозерка, Ромашково, Софиевка, Станислав, Никольское, Садовое, Камышаны, Широкая Балка, Кизомыс, Александровка, Велетенское, Разлив, Киселевка, Берислав, Борозенское, Раковка, Староселье, Золотая Балка, Суханово, Великая Александровка, Тараса Шевченко, Новорайск, Новониколаевка, Казацкое и Веселое.

Обстрелам подверглись населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

В результате вражеских атак повреждены шесть частных домов, объект критической инфраструктуры, сотовая вышка, магазин и семь автомобилей местных жителей.

Правоохранители документируют последствия очередных военных преступлений российской армии.

В Великой Александровке пострадала женщина

В поселке Великая Александровка в результате атаки FPV-дроном ранения получила 44-летняя местная жительница.

У нее диагностировали черепно-мозговую травму и контузию. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Артобстрел Белозерки: ранены две женщины

Российские войска обстреляли Белозерку из артиллерии.

В результате удара минно-взрывные травмы получили две местные жительницы в возрасте 60 и 69 лет. Их состояние и объем необходимого лечения уточняются.

Информация о других пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.

Россияне с утра атакуют Херсон

В Херсоне и пригороде в результате российских атак пострадали несколько мирных жителей. Люди получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Кроме того, вражеский дрон атаковал один из городских рынков, где возник масштабный пожар.

В одну из херсонских больниц доставили 51-летнюю жительницу Антоновки, которая около 05:30 подорвалась на мине.

У женщины диагностировали взрывную травму, неполную травматическую ампутацию правой голени, а также множественные осколочные ранения туловища, рук и ног. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.

К медикам обратился 58-летний житель Херсона, который накануне около 04:00 попал под атаку вражеского беспилотника в Корабельном районе города. У него диагностировали контузию и минно-взрывную травму.

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Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших в результате этой же атаки. В медицинской помощи нуждались женщины в возрасте 36 и 58 лет. Они получили контузии и минно-взрывные травмы. Все пострадавшие проходят дополнительное обследование.

С самого утра российские войска продолжили террор в Херсоне. Около 04:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе.

В результате удара возник пожар, который уничтожил несколько магазинов и торговых киосков. Также сгорел микроавтобус с продуктами. По словам его владельца, взрывной волной транспортное средство отбросило на несколько метров.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, во время атаки на рынок никто не пострадал.

Также к медикам обратился 46-летний житель Херсона. Мужчина сообщил, что накануне около 19:30 попал под атаку российского дрона.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения. Сейчас врачи проводят необходимые обследования и оказывают ему помощь.

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