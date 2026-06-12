Доба на Херсонщині: шестеро поранених, пошкоджено будинки та ринок. ВIДЕО

Минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та безпілотників різних типів. Унаслідок атак постраждали шестеро мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області та Херсонській МВА.

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Під вогнем опинилися десятки населених пунктів

Від російських ударів потерпали Херсон, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав, Микільське, Садове, Комишани, Широка Балка, Кізомис, Олександрівка, Велетенське, Розлив, Киселівка, Берислав, Борозенське, Раківка, Старосілля, Золота Балка, Суханове, Велика Олександрівка, Тараса Шевченка, Новорайськ, Новомиколаївка, Козацьке та Веселе.

Обстрілів зазнали населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено шість приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, магазин і сім автомобілів місцевих жителів.

Правоохоронці документують наслідки чергових воєнних злочинів російської армії.

У Великій Олександрівці постраждала жінка

У селищі Велика Олександрівка внаслідок атаки FPV-дроном поранення отримала 44-річна місцева жителька.

У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.

Артобстріл Білозерки: поранені дві жінки

З артилерії російські війська обстріляли Білозерку.

Унаслідок удару мінно-вибухові травми отримали дві місцеві жительки віком 60 та 69 років. Їхній стан та обсяг необхідного лікування уточнюються.

Інформація про інших постраждалих і масштаби руйнувань встановлюється.

Росіяни від ранку атакують Херсон

У Херсоні та передмісті внаслідок російських атак постраждали кілька мирних жителів. Люди отримали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Крім того, ворожий дрон атакував один із міських ринків, де виникла масштабна пожежа.

До однієї з херсонських лікарень доставили 51-річну мешканку Антонівки, яка близько 05:30 підірвалася на міні.

У жінки діагностували вибухову травму, неповну травматичну ампутацію правої гомілки, а також множинні уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Медики надають потерпілій необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.

До медиків звернувся 58-річний херсонець, який напередодні близько 04:00 потрапив під атаку ворожого безпілотника у Корабельному районі міста. У нього діагностували контузію та мінно-вибухову травму.

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Згодом стало відомо ще про двох постраждалих унаслідок цієї ж атаки. Медичної допомоги потребували жінки віком 36 та 58 років. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми. Усі потерпілі проходять дообстеження.

З самого ранку російські війська продовжили терор Херсону. Близько 04:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі.

Внаслідок удару виникла пожежа, яка знищила кілька магазинів і торговельних кіосків. Також згорів мікроавтобус із продуктами. За словами його власника, вибуховою хвилею транспортний засіб відкинуло на кілька метрів.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, під час атаки на ринок ніхто не постраждав.

Також до медиків звернувся 46-річний житель Херсона. Чоловік повідомив, що напередодні близько 19:30 потрапив під атаку російського дрона.

У потерпілого зафіксували вибухову травму та множинні уламкові поранення. Наразі лікарі проводять необхідні обстеження та надають йому допомогу.

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