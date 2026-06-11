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Новини Обстріли Херсонщини
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Доба на Херсонщині: удари по Бериславу, Антонівці та Херсону, є загиблі й поранені

Херсонщина під масованими обстрілами: загиблий, поранені та руйнування інфраструктури

Минулої доби Херсонська область перебувала під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами. Під ударами опинилися десятки населених пунктів, зокрема Берислав, Інгулець, Велика Олександрівка, Білозерка, Антонівка, Комишани, Кізомис, Тягинка, а також Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА.

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Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах і цивільних об’єктах. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, 17 приватних осель, магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

За добу в області:

  • 1 людина загинула
  • 12 людей дістали поранення, серед них 1 дитина

Також із деокупованих громад евакуйовано 17 мешканців.

Удари по Херсону

У Корабельному районі Херсону внаслідок артилерійського обстрілу постраждали двоє людей — 78-річний чоловік і 75-річна жінка. Обидва дістали вибухові та черепно-мозкові травми. Чоловіка госпіталізовано, жінка відмовилася від госпіталізації після надання допомоги.

Усі наслідки обстрілів продовжують уточнюватися.

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обстріл (34445) Херсон (3881) Херсонська область (6720) Херсонський район (909)
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