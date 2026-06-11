Доба на Херсонщині: удари по Бериславу, Антонівці та Херсону, є загиблі й поранені
Минулої доби Херсонська область перебувала під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами. Під ударами опинилися десятки населених пунктів, зокрема Берислав, Інгулець, Велика Олександрівка, Білозерка, Антонівка, Комишани, Кізомис, Тягинка, а також Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА.
Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах і цивільних об’єктах. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, 17 приватних осель, магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.
За добу в області:
- 1 людина загинула
- 12 людей дістали поранення, серед них 1 дитина
Також із деокупованих громад евакуйовано 17 мешканців.
Удари по Херсону
У Корабельному районі Херсону внаслідок артилерійського обстрілу постраждали двоє людей — 78-річний чоловік і 75-річна жінка. Обидва дістали вибухові та черепно-мозкові травми. Чоловіка госпіталізовано, жінка відмовилася від госпіталізації після надання допомоги.
Усі наслідки обстрілів продовжують уточнюватися.
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