Сутки на Херсонщине: удары по Бериславу, Антоновке и Херсону, есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки Херсонская область подвергалась вражескому дронному террору и артиллерийским обстрелам. Под ударами оказались десятки населенных пунктов, в частности Берислав, Ингулец, Великая Александровка, Белозерка, Антоновка, Камишаны, Кизомыс, Тягинка, а также Херсон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Прокудин и в Херсонской ГВА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам и гражданским объектам. В результате атак повреждены многоэтажный дом, 17 частных домов, магазин, автозаправочная станция, сотовая вышка, газопровод, сельскохозяйственное предприятие и частные автомобили.

За сутки в области:

1 человек погиб

12 человек получили ранения, среди них 1 ребенок

Также из деоккупированных громад эвакуированы 17 жителей.

Удары по Херсону

В Корабельном районе Херсона в результате артиллерийского обстрела пострадали два человека — 78-летний мужчина и 75-летняя женщина. Оба получили взрывные и черепно-мозговые травмы. Мужчина госпитализирован, женщина отказалась от госпитализации после оказания помощи.

Все последствия обстрелов продолжают уточняться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убили коммунальника в Херсоне: мужчина попал под удар российского дрона во время работы