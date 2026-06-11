Сутки на Херсонщине: удары по Бериславу, Антоновке и Херсону, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки Херсонская область подвергалась вражескому дронному террору и артиллерийским обстрелам. Под ударами оказались десятки населенных пунктов, в частности Берислав, Ингулец, Великая Александровка, Белозерка, Антоновка, Камишаны, Кизомыс, Тягинка, а также Херсон.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Прокудин и в Херсонской ГВА.
Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам и гражданским объектам. В результате атак повреждены многоэтажный дом, 17 частных домов, магазин, автозаправочная станция, сотовая вышка, газопровод, сельскохозяйственное предприятие и частные автомобили.
За сутки в области:
- 1 человек погиб
- 12 человек получили ранения, среди них 1 ребенок
Также из деоккупированных громад эвакуированы 17 жителей.
Удары по Херсону
В Корабельном районе Херсона в результате артиллерийского обстрела пострадали два человека — 78-летний мужчина и 75-летняя женщина. Оба получили взрывные и черепно-мозговые травмы. Мужчина госпитализирован, женщина отказалась от госпитализации после оказания помощи.
Все последствия обстрелов продолжают уточняться.
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