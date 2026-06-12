Россия обстреляла Сумы: шесть пострадавших, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж
Утром 12 июня российские войска нанесли удар по Сумам из дальнобойной артиллерии. Повреждены дома, магазины и транспорт, шесть жителей получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
"По предварительным выводам, обстрел армия РФ осуществила из дальнобойного артиллерийского вооружения. Это уже третий раз с начала года, когда россияне атаковали Сумскую громаду с помощью такого типа вооружения", — говорится в сообщении.
Зафиксировано 8 попаданий в восточной части города.
Повреждены жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Раненые гражданские
В результате атаки пострадали шесть жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.
Двух пожилых людей доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Остальные получили помощь без госпитализации.
"Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумская область живет в условиях постоянной угрозы. Крайне важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность", — подчеркнул Григоров.
Ликвидация последствий атак
По информации ГСЧС Украины, спасателям пришлось одновременно работать на трех разных локациях. Чрезвычайники ликвидировали пожар, возникший в трехэтажном жилом доме.
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І зараз , слава Богу , Суми не виглядають , як Херсон чи Куп'янськ !