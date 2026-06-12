Россия обстреляла Сумы: шесть пострадавших, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Утром 12 июня российские войска нанесли удар по Сумам из дальнобойной артиллерии. Повреждены дома, магазины и транспорт, шесть жителей получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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"По предварительным выводам, обстрел армия РФ осуществила из дальнобойного артиллерийского вооружения. Это уже третий раз с начала года, когда россияне атаковали Сумскую громаду с помощью такого типа вооружения", — говорится в сообщении.

Зафиксировано 8 попаданий в восточной части города.

Повреждены жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Раненые гражданские

В результате атаки пострадали шесть жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.



Двух пожилых людей доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Остальные получили помощь без госпитализации.

"Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумская область живет в условиях постоянной угрозы. Крайне важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность", — подчеркнул Григоров.

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Ликвидация последствий атак

По информации ГСЧС Украины, спасателям пришлось одновременно работать на трех разных локациях. Чрезвычайники ликвидировали пожар, возникший в трехэтажном жилом доме.















