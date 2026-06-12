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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Россия обстреляла Сумы: шесть пострадавших, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Утром 12 июня российские войска нанесли удар по Сумам из дальнобойной артиллерии. Повреждены дома, магазины и транспорт, шесть жителей получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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"По предварительным выводам, обстрел армия РФ осуществила из дальнобойного артиллерийского вооружения. Это уже третий раз с начала года, когда россияне атаковали Сумскую громаду с помощью такого типа вооружения", — говорится в сообщении.

Зафиксировано 8 попаданий в восточной части города.

Повреждены жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Раненые гражданские

В результате атаки пострадали шесть жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

Двух пожилых людей доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Остальные получили помощь без госпитализации.

"Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумская область живет в условиях постоянной угрозы. Крайне важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность", — подчеркнул Григоров.

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Ликвидация последствий атак

По информации ГСЧС Украины, спасателям пришлось одновременно работать на трех разных локациях. Чрезвычайники ликвидировали пожар, возникший в трехэтажном жилом доме.

Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие
Сумы под обстрелом: РФ нанесла удар по городу, есть пострадавшие

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обстрел (33105) Сумская область (4224) Сумы (1365) Сумский район (615)
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Курська операція врятувала Суми.
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12.06.2026 13:10 Ответить
Звісно врятувала .
І зараз , слава Богу , Суми не виглядають , як Херсон чи Куп'янськ !
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12.06.2026 14:03 Ответить
А ти смішний.Курська авантюра обійшлася безглуздою втратою людей і техніки.Суми не виглядать як Херсон чи Купянск тільки тому,що цей напрямок кацапам нецікавий!
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12.06.2026 14:25 Ответить
Нажаль відсутня контбатарейна боротьба, бо час стріляти з гармати по городу - це поганий знак. І до того, вже двічі, було артилерійські влучання, а це повноцінний обстріл.
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12.06.2026 13:32 Ответить
Сподіваюсь наші літуни знищать рашистські гармати
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12.06.2026 13:36 Ответить
Можуть з РСЗВ їпонуть,ніщо не заважає.
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12.06.2026 14:30 Ответить
Сподіваються всі, але на зараз цього не зроблено. Спочатку Піон, потім через тиждень пристрілка по багатоповерхівці і сьогодні вже в влучання і жертви. Невже хтось думає, що рашисти використовують якісь супердальнобійні снаряди? Мабуть ні. Тоді як їм вдається підтягнутись звичайною артою до міста?
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12.06.2026 13:44 Ответить
Сподіваюсь, цю шарманку виявлять і спалять разом з розрахунком.
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12.06.2026 13:51 Ответить
 
 