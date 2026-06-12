Сутки в Сумской области: дроны РФ поразили жилые дома, общежитие и гражданские объекты, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска подвергли территории Сумской области массированным обстрелам, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё около десяти получили ранения. Повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и полиции области.
Погибшие и пострадавшие в громадах
В Конотопской громаде в результате ударов БПЛА погибла 40-летняя женщина. Ранения получили четверо человек - мужчины 38 и 49 лет и две женщины 52 и 42 лет.
В Сумской громаде травмы получили три человека - 70-летняя женщина и мужчины 48 и 56 лет.
В Белопольской громаде в результате попадания дрона в мотоцикл пострадали 44-летний мужчина и 73-летняя женщина.
В Шосткинской громаде в результате массированной атаки погибла 44-летняя женщина, еще одна 33-летняя женщина получила ранения.
Отдельно сообщается о трагедии в Зноб-Новгородской громаде, где в результате удара БПЛА погибла 67-летняя женщина, а двое малолетних детей получили травмы.
Российский дрон попал в общежитие
Ночью российский беспилотник ударил по зданию общежития в Сумах, об этом сообщили в ГСЧС. Попадание произошло на уровне шестого этажа здания общежития. В результате удара выбиты окна и повреждены конструктивные элементы фасада.
Спасатели оказали жильцам здания первую помощь и провели осмотр помещений. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
Масштабы обстрелов и разрушения гражданской инфраструктуры
С утра 11 до утра 12 июня российские войска осуществили более 100 обстрелов по 33 населенным пунктам в 18 общинах области. Под ударами находились Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.
Оккупанты применяли минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиабомбы.
В результате атак повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры во многих общинах области, в частности:
- жилые дома и учебные заведения в Сумской громаде;
- здания почты и нежилые помещения в Конотопской громаде;
- многоквартирные и частные дома в Ворожбянской и Новослободской громадах;
- торговый центр в Глуховской громаде;
- частные дома, хозяйственные постройки и транспорт в ряде других населенных пунктов.
В Шалыгинской и Эсманьской громадах зафиксировано полное уничтожение частных жилых домов.
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