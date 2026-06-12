РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12295 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
732 0

Сутки в Сумской области: дроны РФ поразили жилые дома, общежитие и гражданские объекты, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска подвергли территории Сумской области массированным обстрелам, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё около десяти получили ранения. Повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Погибшие и пострадавшие в громадах

В Конотопской громаде в результате ударов БПЛА погибла 40-летняя женщина. Ранения получили четверо человек - мужчины 38 и 49 лет и две женщины 52 и 42 лет.

В Сумской громаде травмы получили три человека - 70-летняя женщина и мужчины 48 и 56 лет.

В Белопольской громаде в результате попадания дрона в мотоцикл пострадали 44-летний мужчина и 73-летняя женщина.

В Шосткинской громаде в результате массированной атаки погибла 44-летняя женщина, еще одна 33-летняя женщина получила ранения.

Отдельно сообщается о трагедии в Зноб-Новгородской громаде, где в результате удара БПЛА погибла 67-летняя женщина, а двое малолетних детей получили травмы.

Российский дрон попал в общежитие

Ночью российский беспилотник ударил по зданию общежития в Сумах, об этом сообщили в ГСЧС. Попадание произошло на уровне шестого этажа здания общежития. В результате удара выбиты окна и повреждены конструктивные элементы фасада.

Спасатели оказали жильцам здания первую помощь и провели осмотр помещений. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по железной дороге в Сумской области: погибла работница, есть раненая

Сумская область под массированным ударом РФ: десятки обстрелов, погибшие и разрушения в общинах
Сумская область под массированным ударом РФ: десятки обстрелов, погибшие и разрушения в общинах
Сумская область под массированным ударом РФ: десятки обстрелов, погибшие и разрушения в общинах
Сумская область под массированным ударом РФ: десятки обстрелов, погибшие и разрушения в общинах

Масштабы обстрелов и разрушения гражданской инфраструктуры

С утра 11 до утра 12 июня российские войска осуществили более 100 обстрелов по 33 населенным пунктам в 18 общинах области. Под ударами находились Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.

Оккупанты применяли минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиабомбы.

В результате атак повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры во многих общинах области, в частности:

  • жилые дома и учебные заведения в Сумской громаде;
  • здания почты и нежилые помещения в Конотопской громаде;
  • многоквартирные и частные дома в Ворожбянской и Новослободской громадах;
  • торговый центр в Глуховской громаде;
  • частные дома, хозяйственные постройки и транспорт в ряде других населенных пунктов.

В Шалыгинской и Эсманьской громадах зафиксировано полное уничтожение частных жилых домов.

Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области
Российские войска нанесли более 100 ударов по Сумской области

Автор: 

беспилотник (5315) обстрел (33105) Сумская область (4224) Сумы (1365) Сумский район (615)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 