Сутки в Сумской области: дроны РФ поразили жилые дома, общежитие и гражданские объекты, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска подвергли территории Сумской области массированным обстрелам, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё около десяти получили ранения. Повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и полиции области.

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Погибшие и пострадавшие в громадах

В Конотопской громаде в результате ударов БПЛА погибла 40-летняя женщина. Ранения получили четверо человек - мужчины 38 и 49 лет и две женщины 52 и 42 лет.

В Сумской громаде травмы получили три человека - 70-летняя женщина и мужчины 48 и 56 лет.

В Белопольской громаде в результате попадания дрона в мотоцикл пострадали 44-летний мужчина и 73-летняя женщина.

В Шосткинской громаде в результате массированной атаки погибла 44-летняя женщина, еще одна 33-летняя женщина получила ранения.

Отдельно сообщается о трагедии в Зноб-Новгородской громаде, где в результате удара БПЛА погибла 67-летняя женщина, а двое малолетних детей получили травмы.

Российский дрон попал в общежитие

Ночью российский беспилотник ударил по зданию общежития в Сумах, об этом сообщили в ГСЧС. Попадание произошло на уровне шестого этажа здания общежития. В результате удара выбиты окна и повреждены конструктивные элементы фасада.

Спасатели оказали жильцам здания первую помощь и провели осмотр помещений. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

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Масштабы обстрелов и разрушения гражданской инфраструктуры

С утра 11 до утра 12 июня российские войска осуществили более 100 обстрелов по 33 населенным пунктам в 18 общинах области. Под ударами находились Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.

Оккупанты применяли минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиабомбы.

В результате атак повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры во многих общинах области, в частности:

жилые дома и учебные заведения в Сумской громаде;

здания почты и нежилые помещения в Конотопской громаде;

многоквартирные и частные дома в Ворожбянской и Новослободской громадах;

торговый центр в Глуховской громаде;

частные дома, хозяйственные постройки и транспорт в ряде других населенных пунктов.

В Шалыгинской и Эсманьской громадах зафиксировано полное уничтожение частных жилых домов.













