Доба на Сумщині: дрони РФ влучили в житло, гуртожиток і цивільні об’єкти, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли території Сумської області, унаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще близько десяти дістали поранення. Пошкоджено та зруйновано десятки об’єктів цивільної інфраструктури, житлові будинки та транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та поліції області.

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Загиблі та постраждалі у громадах

У Конотопській громаді внаслідок ударів БпЛА загинула 40-річна жінка. Поранень зазнали четверо людей — чоловіки 38 і 49 років та дві жінки 52 і 42 років.

У Сумській громаді травмовано трьох людей — 70-річну жінку та чоловіків 48 і 56 років.

У Білопільській громаді через влучання дрона в мотоцикл постраждали 44-річний чоловік і 73-річна жінка.

У Шосткинській громаді внаслідок масованої атаки загинула 44-річна жінка, ще одна 33-річна жінка дістала поранення.

Окремо повідомляється про трагедію у Зноб-Новгородській громаді, де внаслідок удару БпЛА загинула 67-річна жінка, а двоє малолітніх дітей дістали травми.

Російський дрон влучив у гуртожиток

Вночі російський безпілотник вдарив по будівлі гуртожитку у Сумах, про це повідомили в ДСНС. Влучання сталося на рівні шостого поверху будівлі гуртожитку. Внаслідок удару вибито вікна та пошкоджено конструктивні елементи фасаду.

Рятувальники надали мешканцям будівлі першочергову допомогу та провели огляд приміщень. За попередньою інформацією, травмованих унаслідок атаки немає.

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Масштаби обстрілів та руйнування цивільної інфраструктури

З ранку 11 до ранку 12 червня російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 18 громадах області. Під ударами перебували Сумський, Шосткинський та Конотопський райони.

Окупанти застосовували міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіабомби.

Унаслідок атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури в багатьох громадах області, зокрема:

житлові будинки та навчальні заклади у Сумській громаді;

будівлі пошти та нежитлові приміщення у Конотопській громаді;

багатоквартирні та приватні будинки у Ворожбянській та Новослобідській громадах;

торгівельний центр у Глухівській громаді;

приватні будинки, господарчі споруди та транспорт у низці інших населених пунктів.

У Шалигинській та Есманьській громадах зафіксовано повне знищення приватних житлових будинків.













