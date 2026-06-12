Удар по залізниці на Сумщині: загинула працівниця, є поранена

Вночі 12 червня російські окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Сумської області. Загинула працівниця об’єкта, ще одна жінка госпіталізована з важкими травмами. Рух поїздів частково затримується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

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За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до мобільного укриття. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку.

Ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Її вже прооперовано.

"Попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин",- наголосили в "Укрзалізниці".

Що передувало?

Напередодні, 11 червня, російські війська атакували локомотивне депо на Сумщині. Загинула працівниця "Укрзалізниці", ще четверо залізничників дістали опіки та перебувають у лікарні. Рух поїздів збережено.