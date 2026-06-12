Удар по железной дороге в Сумской области: погибла сотрудница, есть раненая

Ночью 12 июня российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Погибла работница объекта, ещё одна женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами. Движение поездов частично задерживается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

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По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась в мобильное укрытие. Мониторинговая группа заблаговременно предупреждала о повышенной опасности.

Еще одна работница поста электрической централизации госпитализирована. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения. Ее уже прооперировали.

"Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Что предшествовало?

Накануне, 11 июня, российские войска атаковали локомотивное депо в Сумской области. Погибла сотрудница "Укрзализныци", еще четверо железнодорожников получили ожоги и находятся в больнице. Движение поездов сохранено.