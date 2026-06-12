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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росія обстріляла Суми: шестеро постраждалих, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Зранку 12 червня російські війська завдали удару по Сумах із далекобійної артилерії. Пошкоджено будинки, магазини та транспорт, шестеро мешканців дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"За попередніми висновками, обстріл армія РФ здійснила з далекобійного артилерійського озброєння. Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано 8 влучань у східній частині міста.

Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Поранені цивільні

Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. Важке поранення дістав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації.

"Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку", - наголосив Григоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: дрони РФ влучили в житло, гуртожиток і цивільні об’єкти, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків атак

За інформацією ДСНС України, рятувальникам довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях. Надзвичайники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку.

Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі
Суми під вогнем: РФ вдарила по місту, є постраждалі

Автор: 

обстріл (34458) Сумська область (4779) Суми (1119) Сумський район (627)
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Курська операція врятувала Суми.
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12.06.2026 13:10 Відповісти
Звісно врятувала .
І зараз , слава Богу , Суми не виглядають , як Херсон чи Куп'янськ !
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12.06.2026 14:03 Відповісти
А ти смішний.Курська авантюра обійшлася безглуздою втратою людей і техніки.Суми не виглядать як Херсон чи Купянск тільки тому,що цей напрямок кацапам нецікавий!
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12.06.2026 14:25 Відповісти
Нажаль відсутня контбатарейна боротьба, бо час стріляти з гармати по городу - це поганий знак. І до того, вже двічі, було артилерійські влучання, а це повноцінний обстріл.
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12.06.2026 13:32 Відповісти
Сподіваюсь наші літуни знищать рашистські гармати
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12.06.2026 13:36 Відповісти
Можуть з РСЗВ їпонуть,ніщо не заважає.
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12.06.2026 14:30 Відповісти
Сподіваються всі, але на зараз цього не зроблено. Спочатку Піон, потім через тиждень пристрілка по багатоповерхівці і сьогодні вже в влучання і жертви. Невже хтось думає, що рашисти використовують якісь супердальнобійні снаряди? Мабуть ні. Тоді як їм вдається підтягнутись звичайною артою до міста?
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12.06.2026 13:44 Відповісти
Сподіваюсь, цю шарманку виявлять і спалять разом з розрахунком.
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12.06.2026 13:51 Відповісти
 
 