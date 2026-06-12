Росія обстріляла Суми: шестеро постраждалих, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Зранку 12 червня російські війська завдали удару по Сумах із далекобійної артилерії. Пошкоджено будинки, магазини та транспорт, шестеро мешканців дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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"За попередніми висновками, обстріл армія РФ здійснила з далекобійного артилерійського озброєння. Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано 8 влучань у східній частині міста.

Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Поранені цивільні

Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. Важке поранення дістав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.



Двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації.

"Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку", - наголосив Григоров.

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Ліквідація наслідків атак

За інформацією ДСНС України, рятувальникам довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях. Надзвичайники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку.















