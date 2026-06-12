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Росіяни вдарили безпілотником по будинку в Херсоні: загинула жінка
Російські окупанти вдарили безпілотником по будинку в Херсоні, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 11:35 російські окупанти спрямували БпЛА у будинок.
"Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, яка перебувала усередині помешкання", - зазначили там.
Що передувало?
Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та безпілотників різних типів. Унаслідок атак постраждали шестеро мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
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Гліб _
показати весь коментар12.06.2026 14:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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