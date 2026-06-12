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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили безпілотником по будинку в Херсоні: загинула жінка

РФ вдарила по будинку в Херсоні: загинула жінка

Російські окупанти вдарили безпілотником по будинку в Херсоні, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 11:35 російські окупанти спрямували БпЛА у будинок.

"Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, яка перебувала усередині помешкання", - зазначили там.

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Що передувало?

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та безпілотників різних типів. Унаслідок атак постраждали шестеро мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Автор: 

обстріл (34458) Херсон (3882) Херсонська область (6730) Херсонський район (913)
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12.06.2026 14:30 Відповісти
 
 