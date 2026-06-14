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Росіяни атакували 6 населених пунктів Херсонщини: троє поранених, у Херсоні тролейбуси вже працюють

У Херсоні до 1 вересня закриють 71 навчальний заклад

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади.  3 людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

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Херсон

У Херсоні відновили роботу тролейбуси.

Наразі рух електротранспорту здійснюється за 4 маршрутами: 8, 9, 11, 12.

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Херсонщина

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське та Степанівка.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто, кафе, нежитлову споруду.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей отримали поранення.

Читайте: Окупанти вбили комунальника у Херсоні: чоловік потрапив під удар російського дрона під час роботи

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Херсон (3885) Херсонська область (6735) Херсонський район (918)
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