Росіяни атакували 6 населених пунктів Херсонщини: троє поранених, у Херсоні тролейбуси вже працюють
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. 3 людей дістали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
Херсон
У Херсоні відновили роботу тролейбуси.
Наразі рух електротранспорту здійснюється за 4 маршрутами: 8, 9, 11, 12.
Херсонщина
Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське та Степанівка.
Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто, кафе, нежитлову споруду.
Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей отримали поранення.
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