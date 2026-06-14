Росіяни атакували 6 населених пунктів Херсонщини: троє поранених, у Херсоні тролейбуси вже працюють

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. 3 людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Херсон

У Херсоні відновили роботу тролейбуси.

Наразі рух електротранспорту здійснюється за 4 маршрутами: 8, 9, 11, 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили безпілотником по будинку в Херсоні: загинула жінка

Херсонщина

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське та Степанівка.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто, кафе, нежитлову споруду.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 3 людей отримали поранення.

Читайте: Окупанти вбили комунальника у Херсоні: чоловік потрапив під удар російського дрона під час роботи