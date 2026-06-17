Оккупанты нанесли более 40 ударов по Днепропетровщине: трое человек ранены. ФОТО
В течение дня 17 июня российские войска более 40 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам Днепропетровской области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский и Самаровский районы
- В Днепровском районе противник нанес удар по Солонянской громаде. Повреждены инфраструктура и частный дом.
- В городе Самар повреждено административное здание.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.
Повреждены многоквартирный и частный дома, автомобили.
Вследствие российских атак ранения получили трое мужчин 26, 63 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.
Криворожский район
В Криворожье россияне наносили удары по Грушевской громаде. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобиль.
Синельниковский район
В Синельниковском районе пострадала Межевская громада. Поврежден автомобиль.
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