Оккупанты нанесли более 40 ударов по Днепропетровщине: трое человек ранены. ФОТО

В течение дня 17 июня российские войска более 40 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам Днепропетровской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Днепровский и Самаровский районы

В Днепровском районе противник нанес удар по Солонянской громаде. Повреждены инфраструктура и частный дом.

В городе Самар повреждено административное здание.

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Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Повреждены многоквартирный и частный дома, автомобили.

Вследствие российских атак ранения получили трое мужчин 26, 63 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.

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Криворожский район

В Криворожье россияне наносили удары по Грушевской громаде. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобиль.

Синельниковский район

В Синельниковском районе пострадала Межевская громада. Поврежден автомобиль.