Объявлена принудительная эвакуация детей еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района, - ОВА

Еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почти 3800 детей должны покинуть опасные территории

По данным ОВА, эти населенные пункты расположены в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской громадах. В течение месяца опасные территории должны покинуть почти 3800 мальчиков и девочек. Еще из 7 громад района продолжается эвакуация взрослых.

"Все семьи с детьми уже выехали из Новокиевки, Ильинки и Вышетарасовки, что в Никопольском районе. Продолжается эвакуация всех жителей одной улицы в Марганце и почти 100 человек из Никополя. В целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тыс. человек, из Никопольского района - почти 750 жителей", - говорится в сообщении.

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Как проходит эвакуация?

Эвакуация проходит через транзитные центры. Там оказывают финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, предоставляют продовольственные и гигиенические наборы, помогают в восстановлении документов, а также в дальнейшем расселении.

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