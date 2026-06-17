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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Оголошено примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківщини, - ОВА

Евакуація дітей

Ще з 23 населених пунктів Синельниківщини розпочали примусову евакуацію родин з дітьми.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Майже 3800 дітей мають залишити небезпечні території

За даними ОВА, ці населені пункти розташовані у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах. Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих.

"Всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки, що на Нікопольщині. Продовжується евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 - Нікополя. В цілому із Синельниківщини вже виїхали понад 49,5 тис людей, із Нікопольщини - майже 750 жителів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Голова Запорізької ОВА закликав евакуюватись мешканців окупованої території

Як відбувається евакуація?

Евакуація проходить через транзитні центри. Там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів, а ще - із подальшим розселенням.

Читайте: Майже 4 тисячі людей виїхали з Донеччини за десять днів червня

Автор: 

евакуація (2546) Дніпропетровська область (5140) Синельниківський район (564)
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Падаждіті, но Зеля Хфьодоров вчора сказав же що фрінт стабілізовалі, бреше значить
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17.06.2026 12:27 Відповісти
Так тільки ж вчора чи позавчора казали, що з 22 року зараз найкраща ситуація на фронті? Натринділи?
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17.06.2026 12:49 Відповісти
це про перевагу на фронті
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17.06.2026 13:37 Відповісти
Нічого не розумію. Навіщо об'являти примусову мобілізацію, коли ми перемагаємо на фронті? Ми ж відкинули ворога на 100 км, як повідомляв нам Головнокомандувач Сирський?
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17.06.2026 14:25 Відповісти
 
 