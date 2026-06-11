Майже 4 тисячі людей виїхали з Донеччини за десять днів червня
Із початку червня з підконтрольної Україні території Донецької області евакуювалися близько 3800 людей, серед яких майже 400 дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з повідомлення Донецької обласної військової адміністрації.
Найбільше людей виїхало з Краматорська і Слов’янська
Наразі на підконтрольній Україні території Донеччини проживають понад 140 тисяч людей.
Найбільше мешканців від початку місяця виїхало з Краматорської громади – близько 1800 осіб. Ще приблизно тисяча людей евакуювалися зі Слов’янської громади.
Також евакуація триває з Дружківки, Миколаївки та Костянтинівки.
За даними ОВА, у зоні активних бойових дій залишаються близько 16 тисяч жителів, серед яких троє дітей.
Загалом на підконтрольній території області проживають понад 8 тисяч дітей. Найбільше неповнолітніх перебуває у Слов’янській та Краматорській громадах.
У зоні примусової евакуації залишаються понад 600 дітей
З 9 червня на Донеччині стартував черговий етап примусової евакуації родин із дітьми з окремих населених пунктів і вулиць.
Наразі в цих районах залишаються 629 дітей.
Паралельно триває розселення евакуйованих у більш безпечних регіонах України. За останні дні прихисток отримали 92 людини, серед яких діти та маломобільні громадяни.
Крім того, у транзитних пунктах тестують новий сервіс, який дозволяє людям заздалегідь обирати житло з переліку доступних варіантів та безкоштовно добиратися до нього.
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