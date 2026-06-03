Росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто гуманітарної місії на Донеччині

У Дружківці на Донеччині російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж гуманітарної місії "Проліска".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав засновник організації Євген Каплін. За його словами, атака сталася 3 червня близько 10:00.

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Дрон влучив у броньований автомобіль

Окупанти атакували броньований автомобіль місії, який використовувався для евакуації людей із небезпечних районів.

При цьому транспортний засіб мав добре помітне маркування "евакуація" з усіх боків та на даху.

За словами Капліна, удар припав у верхню частину автомобіля – безпосередньо над кабіною водія.

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Водій не постраждав

Броньований автомобіль витримав удар ворожого дрона.

Водій евакуаційного екіпажу не постраждав, однак транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Наразі фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди.

У місії говорять про воєнний злочин

"Ми розцінюємо даний удар як черговий цілеспрямований військовий злочин російської армії. Броня удар витримала, водій в порядку. Наразі йде оцінка шкоди, що була завдана автівці", – повідомив Євген Каплін.

Він також зазначив, що цей броньований автомобіль працював на евакуаційних маршрутах Донецької області лише десять днів після придбання.

За словами засновника місії, характер удару свідчить про те, що російські військові намагалися завдати максимальної шкоди водію.

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