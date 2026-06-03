Россияне нанесли удар дроном по эвакуационному автомобилю гуманитарной миссии на Донетчине
В Дружковке в Донецкой области российский FPV-дрон атаковал эвакуационный экипаж гуманитарной миссии "Пролиска".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель организации Евгений Каплин. По его словам, атака произошла 3 июня около 10:00.
Дрон попал в бронированный автомобиль
Оккупанты атаковали бронированный автомобиль миссии, который использовался для эвакуации людей из опасных районов.
При этом транспортное средство имело хорошо заметную маркировку "эвакуация" со всех сторон и на крыше.
По словам Каплина, удар пришелся в верхнюю часть автомобиля – непосредственно над кабиной водителя.
Водитель не пострадал
Бронированный автомобиль выдержал удар вражеского дрона.
Водитель эвакуационного экипажа не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.
В настоящее время специалисты оценивают объем нанесенного ущерба.
В миссии говорят о военном преступлении
"Мы расцениваем данный удар как очередное целенаправленное военное преступление российской армии. Броня удар выдержала, водитель в порядке. Сейчас идет оценка ущерба, нанесенного автомобилю", – сообщил Евгений Каплин.
Он также отметил, что этот бронированный автомобиль работал на эвакуационных маршрутах Донецкой области всего десять дней после приобретения.
По словам основателя миссии, характер удара свидетельствует о том, что российские военные пытались нанести максимальный ущерб водителю.
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