Россияне нанесли удар дроном по эвакуационному автомобилю гуманитарной миссии на Донетчине

В Дружковке в Донецкой области российский FPV-дрон атаковал эвакуационный экипаж гуманитарной миссии "Пролиска".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель организации Евгений Каплин. По его словам, атака произошла 3 июня около 10:00.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дрон попал в бронированный автомобиль

Оккупанты атаковали бронированный автомобиль миссии, который использовался для эвакуации людей из опасных районов.

При этом транспортное средство имело хорошо заметную маркировку "эвакуация" со всех сторон и на крыше.

По словам Каплина, удар пришелся в верхнюю часть автомобиля – непосредственно над кабиной водителя.

Читайте: Бронетранспортер M113 прорвался сквозь рой FPV-дронов оккупантов и эвакуировал раненых бойцов полка "Луганск" под Константиновкой. ВИДЕО

Водитель не пострадал

Бронированный автомобиль выдержал удар вражеского дрона.

Водитель эвакуационного экипажа не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.

В настоящее время специалисты оценивают объем нанесенного ущерба.

В миссии говорят о военном преступлении

"Мы расцениваем данный удар как очередное целенаправленное военное преступление российской армии. Броня удар выдержала, водитель в порядке. Сейчас идет оценка ущерба, нанесенного автомобилю", – сообщил Евгений Каплин.

Он также отметил, что этот бронированный автомобиль работал на эвакуационных маршрутах Донецкой области всего десять дней после приобретения.

По словам основателя миссии, характер удара свидетельствует о том, что российские военные пытались нанести максимальный ущерб водителю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили fpv-дроном по микроавтобусу в Славянске: погиб человек, 5 человек ранены