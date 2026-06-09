У Слов’янську розширили примусову евакуацію дітей: вивозитимуть ще три мікрорайони
У Слов’янську Донецької області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. До неї включили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.
За останні дні поранено трьох дітей
Відповідний наказ сьогодні було погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті Міністрів України. Це вимушений, але необхідний запобіжний захід. Адже за останні дні ми маємо трьох поранених дітей.
"Усього на початок червня у вищезазначених мікрорайонах мешкають 366 дітей. Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу. З родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз’яснення", - ідеться в повідомленні.
Нагадаю, що кожна людина, яка зараз евакуюється з Донеччини за обласною програмою евакуації, може отримати матеріальну і гуманітарну допомогу, психологічний та соціальний супровід тощо.
Наші родини з дітьми на сьогодні безкоштовно приймають більш безпечні області України
Крім того, окремі пропозиції пропонують Благодійні фонди.
"Залишати рідну домівку завжди складно. Але дорослі повинні прийняти виважене рішення заради збереження життя і здоровʼя дітей!", - наголосив Лях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щовечора.
Молнії літають.
ФПВішок як мух в туалеті..
І дитячі голоси на вулиці.
Як таке може бути?