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Новини Евакуація з Донеччини
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У Слов’янську розширили примусову евакуацію дітей: вивозитимуть ще три мікрорайони

На Донеччині у зоні бойових дій досі перебувають неповнолітні

У Слов’янську Донецької області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. До неї включили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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За останні дні поранено трьох дітей

Відповідний наказ сьогодні було погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті Міністрів України. Це вимушений, але необхідний запобіжний захід. Адже за останні дні ми маємо трьох поранених дітей.

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"Усього на початок червня у вищезазначених мікрорайонах мешкають 366 дітей. Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу. З родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз’яснення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаю, що кожна людина, яка зараз евакуюється з Донеччини за обласною програмою евакуації, може отримати матеріальну і гуманітарну допомогу, психологічний та соціальний супровід тощо.

Наші родини з дітьми на сьогодні безкоштовно приймають більш безпечні області України

Крім того, окремі пропозиції пропонують Благодійні фонди.

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"Залишати рідну домівку завжди складно. Але дорослі повинні прийняти виважене рішення заради збереження життя і здоровʼя дітей!", - наголосив Лях.

Автор: 

діти (5583) евакуація (2538) Донецька область (11302) Краматорський район (1264) Слов’янськ (830)
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Неприступні укріплення Донбасу неможливо захопити! (якщо постійно заводити туди нову й нову піхоту)
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09.06.2026 18:36 Відповісти
вивозимо ,евакуйовуємо , здаємо , шо і де відвайовуємо ?!!!
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09.06.2026 18:26 Відповісти
Коли ночую в Слов'янську, вікно відкрите - це реальний оксюморон.
Щовечора.
Молнії літають.
ФПВішок як мух в туалеті..

І дитячі голоси на вулиці.
Як таке може бути?
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09.06.2026 18:27 Відповісти
Штепа разом з верещучкою і шмигалем, дітей із Слов'янську отими шатлами вивозять, до себе додому??
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09.06.2026 18:33 Відповісти
Життя в КраїніМрійЗЕленського стає все цікавіше ... особливо життя цікавішає в тих областях, де за Веселого Хлопчиська - майстра гри на піаніно без рук віддали під 90% голосів 21 квітня 2019 року!
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09.06.2026 18:45 Відповісти
не під , а за 90...
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09.06.2026 18:47 Відповісти
Вже давно потрібно було розуміти і думати куди переселяти людей.Потрібно повноцінне житло. !!Люди не розуміють що як і куди їхати.
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09.06.2026 18:50 Відповісти
 
 