У Слов’янську розширили примусову евакуацію дітей: вивозитимуть ще три мікрорайони

У Слов’янську Донецької області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. До неї включили мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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За останні дні поранено трьох дітей

Відповідний наказ сьогодні було погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті Міністрів України. Це вимушений, але необхідний запобіжний захід. Адже за останні дні ми маємо трьох поранених дітей.

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"Усього на початок червня у вищезазначених мікрорайонах мешкають 366 дітей. Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу. З родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз’яснення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаю, що кожна людина, яка зараз евакуюється з Донеччини за обласною програмою евакуації, може отримати матеріальну і гуманітарну допомогу, психологічний та соціальний супровід тощо.

Наші родини з дітьми на сьогодні безкоштовно приймають більш безпечні області України

Крім того, окремі пропозиції пропонують Благодійні фонди.

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"Залишати рідну домівку завжди складно. Але дорослі повинні прийняти виважене рішення заради збереження життя і здоровʼя дітей!", - наголосив Лях.