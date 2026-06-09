Розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми у Краматорській громаді на Донеччині

У Краматорській громаді розширили зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, відповідний наказ начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна сьогодні погодив Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утворений Кабінетом Міністрів України.

До переліку територій, де проводитиметься примусова евакуація родин з дітьми, увійшли:

селище Малотаранівка;

село Привілля;

селище Біленьке: вулиці Адамова, Аджарська, Айвазовського, Багряна, Захара Беркута, Волонтерів, Грабовського, Джерельна, Житня, Зоряна, Калинова, Самійла Кішки, Мальви, Підгірна, Ровенська, Слобідська, Смілянська, Трембіти, Шляхетна, а також провулки Луговий, Східний і Тополиний;

місто Краматорськ: вулиці Азовська, Астрономічна, Дмитра Афанасьєва, 8-го Березня, Весела, Ветеринарна, Волошкова, Галицька, Гарматна, Івана Гонти, Горлача, Дивовижна, Дібровна, Сашка Добровольського, Економічна, Зелена, Ірпінська, Карпатська, Квітнева, Київська, Корольова, Василя Краматорського, Леся Курбаса, Люботинська, Маріупольська, Миру, Могилянська, Нагірна, Івана Нечуй-Левицького, Ніжинська, Нова Зоря, Озерна, Олега Ольжича, Михайла Петренка, Полтавська, Прогресивна, Микити Ржавського, Шота Руставелі, Сватівська, Світанкова, Слобожанська, Анатолія Солов’яненка, Соняшникова, Олени Теліги, Фастівська, Флотська, Юліуса Фучика, Харківська, Іванівський хутір, Марусі Чурай та Костянтина Шкуріна.

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"Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей.

Людей супроводжуватимуть на всіх етапах - від виїзду до приймального пункту та подальшого розміщення у безпечніших регіонах", - уточнив він.

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