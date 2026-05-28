Із Донеччини за місяць евакуювали понад 13 тисяч людей

На підконтрольній Україні території Донецької області нині залишаються 146,7 тисячі людей, серед яких – 8,6 тисячі дітей. Від початку травня з регіону вже евакуювалися 13,2 тисячі мешканців, у тому числі 730 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили під час брифінгу журналістам в Донецькій обласній військовій адміністрації за участі представників департаментів цивільного захисту, соцзахисту та служби у справах дітей.

У зоні боїв залишаються діти

За даними ОВА, у громадах, які офіційно визнані зонами активних бойових дій, досі перебувають близько 17 тисяч людей. Серед них – четверо дітей у Миколаївці.

У Донецькій ОВА повідомили, що примусова евакуація родин із дітьми триватиме й надалі. Зокрема, у Миколаївці наразі не можуть встановити місце перебування частини дітей, а в селі Сергіївка Андріївської громади після евакуації повернулася родина з дитиною.

За травень із населених пунктів, де триває примусова евакуація, вже вивезли 50 дітей. Найбільше – зі Слов’янська, звідки евакуювали 20 неповнолітніх. Ще 19 дітей вивезли з Дружківки, шість – із Сергіївки Андріївської громади та п’ять – із Миколаївки.

Люди масово виїжджають із Краматорська

Останнім часом найбільше населення скоротилося у Краматорській громаді – звідти виїхали 6,5 тисячі людей.

Із Слов’янської громади евакуювалися 2,8 тисячі мешканців, із Миколаївської – 820, а з Дружківської – понад 500 людей.

Для евакуйованих продовжують працювати транзитні центри. Один із таких пунктів на Харківщині щодня приймає до 250 людей із Донеччини.

Усіх, хто потребує допомоги, забезпечують безкоштовним житлом. Від початку травня таке розселення отримала 181 людина, серед яких 61 маломобільний мешканець та 26 дітей.

У червні родини з дітьми, які зараз перебувають у шелтері благодійної організації Save Ukraine на Дніпропетровщині, планують перевезти до Житомирської області.

Окремо триває евакуація маломобільних людей. У травні до інтернатних закладів Житомирщини розселили 22 одиноких мешканців Донеччини.

