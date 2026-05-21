Із Дружківки евакуювали всіх дітей, - ОВА
З Дружківки на Донеччині вдалося евакуювати всіх дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник начальника Донецької ОВА Юрій Винокуров.
Що відомо
За словами посадовця, наразі у Дружківці більше не залишилося неповнолітніх.
Водночас у Слов’янську та Краматорську діти ще перебувають, а евакуаційні служби продовжують працювати з батьками, щоб вивезти родини у безпечніші регіони.
Що кажуть в ОВА
"Максимально дітей ми вивезли. У місті Дружківка вже немає дітей", – заявив Винокуров.
Він також повідомив, що на прифронтових територіях поліція фіксує випадки повторного повернення родин із дітьми до небезпечних районів.
Зокрема, такі випадки були у Лимані.
Скільки людей залишається у містах
Наразі у Дружківці залишаються близько 4,5 тисячі жителів.
У Краматорській громаді проживають 64 тисячі людей, а у Слов’янській – близько 45 тисяч мешканців.
Раніше повідомлялося, що станом на квітень у районах Слов’янська, де діє обов’язкова евакуація, залишалися 34 дитини.
РФ втратила 1 млн + 1 млн в еміграцію але дістала +4-5 млн захвачених і того у них +- те що було. У нас же скоротилась країні в 2 рази.