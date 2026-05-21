Із Дружківки евакуювали всіх дітей, - ОВА

З Дружківки на Донеччині вдалося евакуювати всіх дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник начальника Донецької ОВА Юрій Винокуров.

Що відомо

За словами посадовця, наразі у Дружківці більше не залишилося неповнолітніх.

Водночас у Слов’янську та Краматорську діти ще перебувають, а евакуаційні служби продовжують працювати з батьками, щоб вивезти родини у безпечніші регіони.

Що кажуть в ОВА

"Максимально дітей ми вивезли. У місті Дружківка вже немає дітей", – заявив Винокуров.

Він також повідомив, що на прифронтових територіях поліція фіксує випадки повторного повернення родин із дітьми до небезпечних районів.

Зокрема, такі випадки були у Лимані.

Скільки людей залишається у містах

Наразі у Дружківці залишаються близько 4,5 тисячі жителів.

У Краматорській громаді проживають 64 тисячі людей, а у Слов’янській – близько 45 тисяч мешканців.

Раніше повідомлялося, що станом на квітень у районах Слов’янська, де діє обов’язкова евакуація, залишалися 34 дитини.

