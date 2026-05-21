Из Дружковки эвакуировали всех детей, - ОВА

Из Дружковки в Донецкой области удалось эвакуировать всех детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель главы Донецкой ОГА Юрий Винокуров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам чиновника, на данный момент в Дружковке больше не осталось несовершеннолетних.

В то же время в Славянске и Краматорске дети еще находятся, а эвакуационные службы продолжают работать с родителями, чтобы вывезти семьи в более безопасные регионы.

Читайте: В зоне боевых действий в Донецкой области остаются 18 тысяч человек, среди них 6 детей, - ОГА

Что говорят в ОВА

"Мы вывезли максимально возможное количество детей. В городе Дружковка уже нет детей", – заявил Винокуров.

Он также сообщил, что на прифронтовых территориях полиция фиксирует случаи повторного возвращения семей с детьми в опасные районы.

В частности, такие случаи были в Лимане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области под обстрелами остаются 8 детей, - ОВА

Сколько людей остается в городах

Сейчас в Дружковке остаются около 4,5 тысячи жителей.

В Краматорской громаде проживают 64 тысячи человек, а в Славянской – около 45 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на апрель в районах Славянска, где действует обязательная эвакуация, оставались 34 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подросток лишился руки из-за атаки дрона: из Лимана повторно эвакуировали семью с двумя детьми, - Нацполиция