Из Дружковки эвакуировали всех детей, - ОВА
Из Дружковки в Донецкой области удалось эвакуировать всех детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель главы Донецкой ОГА Юрий Винокуров.
Что известно
По словам чиновника, на данный момент в Дружковке больше не осталось несовершеннолетних.
В то же время в Славянске и Краматорске дети еще находятся, а эвакуационные службы продолжают работать с родителями, чтобы вывезти семьи в более безопасные регионы.
Что говорят в ОВА
"Мы вывезли максимально возможное количество детей. В городе Дружковка уже нет детей", – заявил Винокуров.
Он также сообщил, что на прифронтовых территориях полиция фиксирует случаи повторного возвращения семей с детьми в опасные районы.
В частности, такие случаи были в Лимане.
Сколько людей остается в городах
Сейчас в Дружковке остаются около 4,5 тысячи жителей.
В Краматорской громаде проживают 64 тысячи человек, а в Славянской – около 45 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что по состоянию на апрель в районах Славянска, где действует обязательная эвакуация, оставались 34 ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РФ втратила 1 млн + 1 млн в еміграцію але дістала +4-5 млн захвачених і того у них +- те що було. У нас же скоротилась країні в 2 рази.