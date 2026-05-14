В зоне боевых действий на Донетчине остаются 18 тысяч человек, среди них - 6 детей, - ОВА

В Донецкой области проживают 154 тысячи гражданских лиц, с начала мая эвакуировано более 5 тысяч человек

В зоне активных боевых действий в Донецкой области проживают 18 тысяч человек, из них - 6 детей.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Всего на подконтрольной Украине территории области остаются 154 тысячи гражданских жителей, среди них 8,8 тысячи детей.

С начала мая более 5 тысяч человек, в том числе - 487 детей, были эвакуированы или выехали самостоятельно. Больше всего эвакуированных - из Краматорской (2400) и Славянской (1700) громад.

В четырех населенных пунктах продолжается принудительная эвакуация детей. С 1 по 12 мая удалось вывезти 28 несовершеннолетних, большинство из них - из Славянска и Николаевки.

Основной транзит эвакуированных проходит через Харьковскую область, где ежедневно принимают 200–250 человек, и через Днепропетровскую область – до 15 человек в сутки.

а це точно люди, а не потенційна кацапня?
показать весь комментарий
14.05.2026 11:04 Ответить
 
 