У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 18 тисяч людей, серед них 6 дітей, - ОВА

У зоні активних бойових дій на Донеччині проживають 18 тисяч людей, з них 6 дітей.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на підконтрольній Україні території області залишаються 154 тисячі цивільних мешканців, серед них 8,8 тисячі дітей.

З початку травня понад 5 тисяч осіб, зокрема 487 дітей, були евакуйовані або виїхали самостійно. Найбільше евакуйованих – із Краматорської (2400) та Слов’янської (1700) громад.

У чотирьох населених пунктах триває примусова евакуація дітей. З 1 по 12 травня вдалося вивезти 28 неповнолітніх, більшість із них – зі Слов’янська та Миколаївки.

Основний транзит евакуйованих проходить через Харківську область, де щодня приймають 200–250 осіб, і через Дніпропетровщину – до 15 осіб на добу.

