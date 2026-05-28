Из Донецкой области за месяц эвакуировали более 13 тысяч человек
На подконтрольной Украине территории Донецкой области в настоящее время остаются 146,7 тысячи человек, в том числе - 8,6 тысячи детей. С начала мая из региона уже эвакуировались 13,2 тысячи жителей, в том числе 730 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили во время брифинга журналистам в Донецкой областной военной администрации с участием представителей департаментов гражданской защиты, соцзащиты и службы по делам детей.
В зоне боевых действий остаются дети
По данным ОВА, в населенных пунктах, официально признанных зонами активных боевых действий, до сих пор находятся около 17 тысяч человек. Среди них – четверо детей в Николаевке.
В Донецкой ОВА сообщили, что принудительная эвакуация семей с детьми будет продолжаться и в дальнейшем. В частности, в Николаевке пока не могут установить местонахождение части детей, а в селе Сергеевка Андреевской громады после эвакуации вернулась семья с ребенком.
За май из населенных пунктов, где продолжается принудительная эвакуация, уже вывезли 50 детей. Больше всего – из Славянска, откуда эвакуировали 20 несовершеннолетних. Еще 19 детей вывезли из Дружковки, шестеро – из Сергеевки Андреевской громады и пятеро – из Николаевки.
Люди массово уезжают из Краматорска
В последнее время больше всего население сократилось в Краматорской громаде - оттуда уехали 6,5 тысячи человек.
Из Славянской громады эвакуировались 2,8 тысячи жителей, из Николаевской – 820, а из Дружковской – более 500 человек.
Для эвакуированных продолжают работать транзитные центры. Один из таких пунктов в Харьковской области ежедневно принимает до 250 человек из Донецкой области.
Всех, кто нуждается в помощи, обеспечивают бесплатным жильем. С начала мая такое расселение получили 181 человек, среди которых 61 маломобильный житель и 26 детей.
В июне семьи с детьми, которые сейчас находятся в приюте благотворительной организации Save Ukraine в Днепропетровской области, планируют перевезти в Житомирскую область.
Отдельно продолжается эвакуация маломобильных людей. В мае в интернатные учреждения Житомирщины расселили 22 одиноких жителя Донетчины.
