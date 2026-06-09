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Новини Відео Евакуація з Донеччини
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Військові "Азову" евакуювали 100-річну жительку з прифронтового села на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" допомогли евакуювати 100-річну жительку з прифронтового села на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів сержант матеріального забезпечення 1-го батальйону бригади "Азов" із позивним "Ахмет". За його словами, рішення про евакуацію родина ухвалила після російського авіаудару по їхньому подвір’ю.

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Авіабомба влучила у подвір'я

Напередодні атаки подружжя ремонтувало дах будинку, пошкоджений попередніми обстрілами.

Російська авіабомба влучила в центр подвір'я. Унаслідок удару загинула племінниця подружжя, а чоловік отримав осколкове поранення.

Разом із ними в будинку проживала 100-річна жінка.

Після чергового обстрілу військові допомогли евакуювати всіх трьох мешканців. Люди залишили небезпечну територію власним автомобілем.

За словами військового, через постійні російські обстріли більшість будинків у селі зазнали пошкоджень.

Місцеві жителі тривалий час були змушені ховатися та жити у підвалах через загрозу нових ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто гуманітарної місії на Донеччині

евакуація (2538) Донецька область (11302) бойові дії (5944) Азов (889)
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