Військові "Азову" евакуювали 100-річну жительку з прифронтового села на Донеччині. ВIДЕО
Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" допомогли евакуювати 100-річну жительку з прифронтового села на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів сержант матеріального забезпечення 1-го батальйону бригади "Азов" із позивним "Ахмет". За його словами, рішення про евакуацію родина ухвалила після російського авіаудару по їхньому подвір’ю.
Авіабомба влучила у подвір'я
Напередодні атаки подружжя ремонтувало дах будинку, пошкоджений попередніми обстрілами.
Російська авіабомба влучила в центр подвір'я. Унаслідок удару загинула племінниця подружжя, а чоловік отримав осколкове поранення.
Разом із ними в будинку проживала 100-річна жінка.
Після чергового обстрілу військові допомогли евакуювати всіх трьох мешканців. Люди залишили небезпечну територію власним автомобілем.
За словами військового, через постійні російські обстріли більшість будинків у селі зазнали пошкоджень.
Місцеві жителі тривалий час були змушені ховатися та жити у підвалах через загрозу нових ударів.
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