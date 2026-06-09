Военные "Азова" эвакуировали 100-летнюю жительницу из прифронтового села в Донецкой области
Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" помогли эвакуировать 100-летнюю жительницу из прифронтового села в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал сержант материального обеспечения 1-го батальона бригады "Азов" с позывным "Ахмет". По его словам, решение об эвакуации семья приняла после российского авиаудара по их двору.
Авиабомба попала во двор
Накануне атаки супруги ремонтировали крышу дома, поврежденную предыдущими обстрелами.
Российская авиабомба попала в центр двора. В результате удара погибла племянница супругов, а муж получил осколочное ранение.
Вместе с ними в доме проживала 100-летняя женщина.
После очередного обстрела военные помогли эвакуировать всех троих жителей. Люди покинули опасную территорию на собственном автомобиле.
По словам военного, из-за постоянных российских обстрелов большинство домов в селе получили повреждения.
Местные жители долгое время были вынуждены прятаться и жить в подвалах из-за угрозы новых ударов.
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