Военные "Азова" эвакуировали 100-летнюю жительницу из прифронтового села в Донецкой области

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" помогли эвакуировать 100-летнюю жительницу из прифронтового села в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал сержант материального обеспечения 1-го батальона бригады "Азов" с позывным "Ахмет". По его словам, решение об эвакуации семья приняла после российского авиаудара по их двору.

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Авиабомба попала во двор

Накануне атаки супруги ремонтировали крышу дома, поврежденную предыдущими обстрелами.

Российская авиабомба попала в центр двора. В результате удара погибла племянница супругов, а муж получил осколочное ранение.

Вместе с ними в доме проживала 100-летняя женщина.

После очередного обстрела военные помогли эвакуировать всех троих жителей. Люди покинули опасную территорию на собственном автомобиле.

По словам военного, из-за постоянных российских обстрелов большинство домов в селе получили повреждения.

Местные жители долгое время были вынуждены прятаться и жить в подвалах из-за угрозы новых ударов.

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